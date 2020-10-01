Пєсков про звинувачення Навального: З пацієнтом працюють фахівці ЦРУ і "дають йому різні інструкції"

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що з російським опозиціонером Олексієм Навальним працює ЦРУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радио "Маяк".

"Скажу так, напевно, не пацієнт працює із західними спецслужбами, а західні спецслужби працюють з ним. Так буде коректніше. Справді, є така інформація. Я навіть можу сказати конкретніше, з ним працюють фахівці Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки в ці дні. Це не вперше, коли йому дають різні інструкції", - сказав Пєсков.

На уточнювальне запитання, чи безпечно Навальному повертатися в Росію з урахуванням таких тверджень, Пєсков відповідати відмовився.

"Цю тему ми закрили, я більше не буду це ніяк коментувати", - сказав він.

Коментуючи твердження Навального в інтерв'ю німецькому журналу Spiegel про те, що за його отруєнням стоїть президент Володимир Путін, Пєсков заявив, що "це риторика, яка межує з образами".

"Ми не вважаємо за можливе брати участь у подальшому в будь-якій дискусії", - сказав Пєсков.

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Нагадаємо, вранці 1 жовтня Spiegel опублікував матеріал, у якому Навальний заявив, що планує повернутися в Росію з Німеччини, де він перебував на лікуванні.

"Моє завдання зараз - залишатися хлопцем, який не боїться. І я не боюся!" - сказав політик.

Як пише РБК, одним із перших на інтерв'ю Навального відреагував Володін. Він назвав опозиціонера "безсоромним і негідником".

"Путін врятував його життя. І робити такі заяви може тільки непорядна людина", - сказав він.