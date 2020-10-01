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Пєсков про звинувачення Навального: З пацієнтом працюють фахівці ЦРУ і "дають йому різні інструкції"

Пєсков про звинувачення Навального: З пацієнтом працюють фахівці ЦРУ і

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що з російським опозиціонером Олексієм Навальним працює ЦРУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радио "Маяк".

"Скажу так, напевно, не пацієнт працює із західними спецслужбами, а західні спецслужби працюють з ним. Так буде коректніше. Справді, є така інформація. Я навіть можу сказати конкретніше, з ним працюють фахівці Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки в ці дні. Це не вперше, коли йому дають різні інструкції", - сказав Пєсков.

На уточнювальне запитання, чи безпечно Навальному повертатися в Росію з урахуванням таких тверджень, Пєсков відповідати відмовився.

"Цю тему ми закрили, я більше не буду це ніяк коментувати", - сказав він.

Коментуючи твердження Навального в інтерв'ю німецькому журналу Spiegel про те, що за його отруєнням стоїть президент Володимир Путін, Пєсков заявив, що "це риторика, яка межує з образами".

"Ми не вважаємо за можливе брати участь у подальшому в будь-якій дискусії", - сказав Пєсков.

Також читайте: Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін

Нагадаємо, вранці 1 жовтня Spiegel опублікував матеріал, у якому Навальний заявив, що планує повернутися в Росію з Німеччини, де він перебував на лікуванні.

"Моє завдання зараз - залишатися хлопцем, який не боїться. І я не боюся!" - сказав політик.

Як пише РБК, одним із перших на інтерв'ю Навального відреагував Володін. Він назвав опозиціонера "безсоромним і негідником".

"Путін врятував його життя. І робити такі заяви може тільки непорядна людина", - сказав він.

Автор: 

отруєння (945) Пєсков Дмитро (1684) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+5
Песков об обвинениях Навального: С пациентом работают специалисты ЦРУ и "дают ему разные инструкции" - Цензор.НЕТ 8344
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01.10.2020 14:31 Відповісти
+4
А без ЦРУ никак, это и моя соседка, баба Зина, всегда говорила.
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01.10.2020 14:33 Відповісти
+4
ну да...отравил и сжалился-значит спас
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01.10.2020 14:46 Відповісти
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Вже навіть не смішно.
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01.10.2020 14:27 Відповісти
Песков об обвинениях Навального: С пациентом работают специалисты ЦРУ и "дают ему разные инструкции" - Цензор.НЕТ 8344
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01.10.2020 14:31 Відповісти
А что не так?
Ведь сжалился Пыня, отправил Леху в Шарите откачивать
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01.10.2020 14:36 Відповісти
ну да...отравил и сжалился-значит спас
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01.10.2020 14:46 Відповісти
А як Навальний радий, що з ним працюють специ ЦРУ, а не ФСБ
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01.10.2020 15:54 Відповісти
А без ЦРУ никак, это и моя соседка, баба Зина, всегда говорила.
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01.10.2020 14:33 Відповісти
совковий жупел "цру" завжди діє без збоїв. І ще років 1000 діятиме. І не лише в kts*пії, а й у великої частини xxL*в.
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01.10.2020 15:07 Відповісти
ФОТОФАКТ!!! - С пациентом работают специалисты ЦРУ и дают ему разные инструкции!!!

Песков об обвинениях Навального: С пациентом работают специалисты ЦРУ и "дают ему разные инструкции" - Цензор.НЕТ 8494
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01.10.2020 14:36 Відповісти
А це вусате ******** не думав, що прийде час коли з ним теж будуть працювати тільки не спецслужби США, а гебешні тварини?
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01.10.2020 14:39 Відповісти
Видно відношеняя цензора до Навального.
Ладімір Ладіміровіч *****, на фото ізображе вері вері респектабль.
А поряд, якийсь полудурок.
Редакція, на кого работаєм, га ?

Пара цікавинок про Навального:
«Отец - Анатолий Иванович Навальный (род. 28 января 1947) - родился и окончил школу в Залесье Иванковский район, Киевская область, после окончания Киевского военного училища связи получил назначение под Москвой. Дед - Иван Тарасович - был плотником и почти всю жизнь, как и его супруга Татьяна Даниловна, проработал в местном колхозе.»

«20 марта 2014 года во время присоединения Крыма к России газета The New York Times опубликовала статью Навального, в которой он просил ввести дополнительные санкции против «внутреннего круга Путина»[177]. В частности, Навальный призвал западные страны заморозить финансовые активы и конфисковать собственность крупных российских бизнесменов[178]. Фонд борьбы с коррупцией Навального подготовил расширенный список лиц для санкций со стороны Евросоюза. Этот документ был опубликован на сайте Альянса либералов и демократов за Европу[179].»


За що тут лахта, і хохлопопихачі прямо таки сходять на гімно, у ненависті до Навального.
У будь якому випадку, Навальний кращий варіант для України, ніж Золотов.
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01.10.2020 14:45 Відповісти
А "бутерброда" він віддасть?
===
Згадалося:

-- ну чЄм, чЄм оні луЧше?
-- чЄм ґрузіньі!!!
(с)

=============
У вас те саме.
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01.10.2020 15:10 Відповісти
Пєсков про звинувачення Навального: З пацієнтом працюють фахівці ЦРУ і "дають йому різні інструкції" - Цензор.НЕТ 1130
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01.10.2020 15:58 Відповісти
А також рептилоїди з планети Нібіру...
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01.10.2020 20:25 Відповісти
 
 