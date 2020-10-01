Пєсков про звинувачення Навального: З пацієнтом працюють фахівці ЦРУ і "дають йому різні інструкції"
Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що з російським опозиціонером Олексієм Навальним працює ЦРУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радио "Маяк".
"Скажу так, напевно, не пацієнт працює із західними спецслужбами, а західні спецслужби працюють з ним. Так буде коректніше. Справді, є така інформація. Я навіть можу сказати конкретніше, з ним працюють фахівці Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки в ці дні. Це не вперше, коли йому дають різні інструкції", - сказав Пєсков.
На уточнювальне запитання, чи безпечно Навальному повертатися в Росію з урахуванням таких тверджень, Пєсков відповідати відмовився.
"Цю тему ми закрили, я більше не буду це ніяк коментувати", - сказав він.
Коментуючи твердження Навального в інтерв'ю німецькому журналу Spiegel про те, що за його отруєнням стоїть президент Володимир Путін, Пєсков заявив, що "це риторика, яка межує з образами".
"Ми не вважаємо за можливе брати участь у подальшому в будь-якій дискусії", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, вранці 1 жовтня Spiegel опублікував матеріал, у якому Навальний заявив, що планує повернутися в Росію з Німеччини, де він перебував на лікуванні.
"Моє завдання зараз - залишатися хлопцем, який не боїться. І я не боюся!" - сказав політик.
Як пише РБК, одним із перших на інтерв'ю Навального відреагував Володін. Він назвав опозиціонера "безсоромним і негідником".
"Путін врятував його життя. І робити такі заяви може тільки непорядна людина", - сказав він.
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Ведь сжалился Пыня, отправил Леху в Шарите откачивать
Ладімір Ладіміровіч *****, на фото ізображе вері вері респектабль.
А поряд, якийсь полудурок.
Редакція, на кого работаєм, га ?
Пара цікавинок про Навального:
«Отец - Анатолий Иванович Навальный (род. 28 января 1947) - родился и окончил школу в Залесье Иванковский район, Киевская область, после окончания Киевского военного училища связи получил назначение под Москвой. Дед - Иван Тарасович - был плотником и почти всю жизнь, как и его супруга Татьяна Даниловна, проработал в местном колхозе.»
«20 марта 2014 года во время присоединения Крыма к России газета The New York Times опубликовала статью Навального, в которой он просил ввести дополнительные санкции против «внутреннего круга Путина»[177]. В частности, Навальный призвал западные страны заморозить финансовые активы и конфисковать собственность крупных российских бизнесменов[178]. Фонд борьбы с коррупцией Навального подготовил расширенный список лиц для санкций со стороны Евросоюза. Этот документ был опубликован на сайте Альянса либералов и демократов за Европу[179].»
За що тут лахта, і хохлопопихачі прямо таки сходять на гімно, у ненависті до Навального.
У будь якому випадку, Навальний кращий варіант для України, ніж Золотов.
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Згадалося:
-- ну чЄм, чЄм оні луЧше?
-- чЄм ґрузіньі!!!
(с)
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У вас те саме.