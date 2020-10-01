Добкін: В Україні ми - політики, а в Росії ми - г#вно, колаборанти

Колишній глава Харківської ОДА і член "Партії регіонів", чинний кандидат у мери Харкова Михайло Добкін заявив, що не збирався після Революції Гідності переїжджати в Росію.

Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Яка Росія? Що мені там робити!? Я пройшов через свій коридор пекла, але сьогодні ми тут - політики, а там ми - г#вно, колаборанти", - зазначив Добкін.

При цьому він розповів, що після харківського з'їзду (де збиралися депутати всіх рівнів південно-східних областей і Криму - Ред.) 22 лютого 2014 року він їздив в Бєлгород, але щоб побачитися з сім'єю, яку вивіз туди трохи раніше.

"Я поїхав до сім'ї. Я дружив з мером Бєлгорода Василем Потрясаєвим і перше, що зробив - попросив його тимчасово прихистити мою сім'ю. Я переночував з ними і домовився з Геною зустрітися на кордоні. Пів ночі говорив з дружиною і зрозумів, що якщо зараз не повернуся (в Україні - ред.), то вже ніколи не повернуся", - розповів Добкін.

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"Так. Я не суперпатріот, але не розумів, як жити без України - занадто багато з нею пов'язувало. Та й не хотілося тікати, як Віктор Федорович", - зазначив політик.