Добкін: В Україні ми - політики, а в Росії ми - г#вно, колаборанти
Колишній глава Харківської ОДА і член "Партії регіонів", чинний кандидат у мери Харкова Михайло Добкін заявив, що не збирався після Революції Гідності переїжджати в Росію.
Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Яка Росія? Що мені там робити!? Я пройшов через свій коридор пекла, але сьогодні ми тут - політики, а там ми - г#вно, колаборанти", - зазначив Добкін.
При цьому він розповів, що після харківського з'їзду (де збиралися депутати всіх рівнів південно-східних областей і Криму - Ред.) 22 лютого 2014 року він їздив в Бєлгород, але щоб побачитися з сім'єю, яку вивіз туди трохи раніше.
"Я поїхав до сім'ї. Я дружив з мером Бєлгорода Василем Потрясаєвим і перше, що зробив - попросив його тимчасово прихистити мою сім'ю. Я переночував з ними і домовився з Геною зустрітися на кордоні. Пів ночі говорив з дружиною і зрозумів, що якщо зараз не повернуся (в Україні - ред.), то вже ніколи не повернуся", - розповів Добкін.
"Так. Я не суперпатріот, але не розумів, як жити без України - занадто багато з нею пов'язувало. Та й не хотілося тікати, як Віктор Федорович", - зазначив політик.
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нема гівна з якимись визначальними характеристиками, все просто - гівно, воно і є гівно.
Так не бывает. В здоровом обществе этому члену место в психбольнице, в среде марниналов, но никак не на телеэкранах, тем более, в депутатах.
Это государство с таким обществом （а их целых 73 проц.！） обречено.
Как жить без бабла? Там ведь свои воры. Поди там вклинься.
Петлюра прав был, шо не так страшны стрелковы-гиркины, как гепы-допы
Даже Портнов и Богатырева спокойно вернулись.
Януковские менты возглавляют правоохранительные органы.
Януковские прокуроры занимают руководящие должности.
Януковские кадры возглавляют профильные комитеты.
А так по стостоянию на 2014-й и на 2019-й год ничего лучше Пороха реально не нашлось.
СН, ОПЗЖ и маргиналы типа Добкина в первую очередь в Украине должны быть колаборантами, не допущенными в политику и управление страной.
допа тебе и в Украине жопа. ты как был говно , так и им и остался. не льсти себе, ты мразь !!!
В паРаше - ты гавно.
А в Украине - лайно.
Свое лучше пахнет)))
- Добкин таки честный маланец
Ни кто тебя политиком не считает, тем более в Украине! Га#но, оно и в Африке га#но!
Дебильное заявление га#но, не находишь???
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!