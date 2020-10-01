Приблизно 5 препаратів вітчизняного виробництва для пацієнтів з COVID-19 проходять клінічні випробування, - Зеленський

Найближчим часом в Україні з'являться ліки для пацієнтів з COVID-19 вітчизняного виробництва.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ на Рівненщині, передає Цензор.НЕТ.

"Ми тримаємо руку на пульсі. Як тільки з'явиться в тій чи іншій країні вакцина, ми будемо мати ті чи інші контракти на поставку вакцини в Україну. Ну, і окремо деякі речі ми робимо і в Україні", - зазначив президент.

За словами Зеленського, серед них профілактичні ліки, спрямовані на лікування пацієнта з коронавірусом.

"У нас 4 або 5 на виході різних видів ліків, які проходять клінічні випробування, які будуть допомагати людям. Або профілактичні від COVID, або для пом'якшення хвороби, самого процесу її проходження", - наголосив президент

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