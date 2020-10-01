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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський пояснив зростання випадків COVID-19 в Україні місцевими виборами: "Це іграшки, які на понад тисячу відсотків збільшили кількість хворих". ВIДЕО

Збільшення кількості захворювань на коронавірус в Україні пов'язане з початком політичної активності напередодні місцевих виборів. Зараз кількість нових випадків захворювання збільшилися на понад тисячу відсотків.

Про це під час візиту до Рівненської області заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що Україні вдалося зупинити першу хвилю коронавірусу, проте потім почалася передвиборча місцева кампанія.

"Ми бачимо соціологію, який вплив має ця політична ейфорія, цей політичний цирк. Вони (політики. - Ред.) хочуть подобатися всім людям, які живуть в тому чи іншому місті, населеному пункті. Але зараз ми бачимо більш як 4 тисячі (нових хворих на коронавірус на добу - Ред). Це іграшки, які на понад тисячу відсотків збільшили кількість хворих", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський про пожежі на Луганщині: Я би з обстрілами не поєднував

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) карантин (18172) місцеві вибори (1366) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+43
зелена шмаркля признался что он - ПУСТОЕ место по всей Украине))
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01.10.2020 15:38 Відповісти
+38
Мне нравится, что наконец все поняли что он идиот. Всегда поражался, как можно смотреть квартал и прочие поделки для умственно отсталых
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01.10.2020 15:12 Відповісти
+35
«Это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных", - сказал Зеленский. »Источник: https://censor.net/ru/n3222313

Та звичайно, ігуршкі.
Не те, що серьйона гра хєром на роялі.
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01.10.2020 15:11 Відповісти
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так балдеет не вникает быстрей шоб отвезли за высокий забор
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01.10.2020 23:31 Відповісти
в пятки навено игает..брехун самый большой
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01.10.2020 23:35 Відповісти
"Мы видим социологию, какое влияние имеет эта политическая эйфория, этот политический цирк. Они (политики. - Ред.) хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином городе, населенном пункте." -епта... этож он про себя то :О
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01.10.2020 23:06 Відповісти
завидно шо оно такое принимает день какой ттеперь пртазнывать..а мохет на прцедуры
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01.10.2020 23:28 Відповісти
Зеленський пояснив зростання випадків COVID-19 в Україні місцевими виборами: "Це іграшки, які на понад тисячу відсотків збільшили кількість хворих" - Цензор.НЕТ 3125
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01.10.2020 23:41 Відповісти
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02.10.2020 10:08 Відповісти
Ну как вот так порерил слову ..и буду верить..Получил обман тотальный
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01.10.2020 23:44 Відповісти
...и количество тестов 50 000 в сутки ...
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02.10.2020 02:35 Відповісти
А спросите его, что такое 1000 процентов?
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02.10.2020 03:16 Відповісти
дэбил есть дэбил
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02.10.2020 08:10 Відповісти
так останови рост больних к вирусом ,че раньше врал что его у нас почти нет,, ти посадил кто продал маски ипрочее для защити ,от к вируса,,или ето бил твой приказ,, и после етого ти еще во власти ,,,позорище,,,,,,
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02.10.2020 06:14 Відповісти
зеленский полное чмомудило
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02.10.2020 07:16 Відповісти
Блазень є блазень.
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02.10.2020 07:21 Відповісти
Почему ты, гнида мерзкая,никак не заразишься и не сдохнешь?
Правда, после этого события, уверен, былло снова поведется на морковку и проголосует за этих тварей мертведчука
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02.10.2020 07:34 Відповісти
Цікаво, чи бачать дебіли, якого дебіла обрали?
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02.10.2020 07:46 Відповісти
Зеленский объяснил рост случаев COVID-19 в Украине местными выборами: "Это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных"

Зеля, во всем мире резко выросло количество случаев COVID-19. Настолько что говорят о второй волне эпидемии. Да кому ты что-то объясняешь эти порохоботы все как один тупые как сто пудов дыма!
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02.10.2020 08:54 Відповісти
Зеленский лучший Президент начиная с Ющенко. Самый порядочный и демократичный. Остальные трое воры и коррупционеры
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02.10.2020 08:56 Відповісти
Боже, за что ж ты так поиздевался над мамой Риммой???
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02.10.2020 10:10 Відповісти
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