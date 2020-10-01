Зеленський пояснив зростання випадків COVID-19 в Україні місцевими виборами: "Це іграшки, які на понад тисячу відсотків збільшили кількість хворих". ВIДЕО

Збільшення кількості захворювань на коронавірус в Україні пов'язане з початком політичної активності напередодні місцевих виборів. Зараз кількість нових випадків захворювання збільшилися на понад тисячу відсотків.

Про це під час візиту до Рівненської області заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що Україні вдалося зупинити першу хвилю коронавірусу, проте потім почалася передвиборча місцева кампанія.

"Ми бачимо соціологію, який вплив має ця політична ейфорія, цей політичний цирк. Вони (політики. - Ред.) хочуть подобатися всім людям, які живуть в тому чи іншому місті, населеному пункті. Але зараз ми бачимо більш як 4 тисячі (нових хворих на коронавірус на добу - Ред). Це іграшки, які на понад тисячу відсотків збільшили кількість хворих", - сказав Зеленський.

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