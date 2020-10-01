Посередником у переговорах щодо Білорусі міг би стати Путін, - Тіхановська
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська не проти залучити президента Росії Володимира Путіна до переговорів щодо ситуації в Білорусі.
Про це лідерка білоруської опозиції заявила в інтерв'ю французькій радіостанції RTL, передає Цензор.НЕТ.
Тіхановська повідомила, що поки білоруська опозиція не отримувала пропозицій від сусідніх країн виступити посередниками на переговорах з врегулювання ситуації в Білорусі.
"Ми завжди говорили, що відкриті до діалогу. Ми хотіли б, щоб сусідні країни в першу чергу були посередниками в цих переговорах з владою. Було б чудово, якби президент Макрон міг запросити, наприклад, Путіна взяти участь і виступити в ролі посередника на цих переговорах", - заявила опозиціонерка, додавши, що Макрон добре розуміє ситуацію в Білорусі.
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Повели пророссийское население на войну с Расией?
-Ху..ячечная? Это министерство культуры ***!
Тихановская ты вообще умом тронулась. Кто ты такая что с тобой будет разговаривать или даже посмотрит в твою сторону сам Путлер!
І де це всі білоруські революціонери поділися, ті, які тут кричали і голосували за цю тьотку ?
І наші ? Ганьбили ж усіх, хто не за прі-зі-дєнтку Свєту ...