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Новини Революція в Білорусі
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Посередником у переговорах щодо Білорусі міг би стати Путін, - Тіхановська

Посередником у переговорах щодо Білорусі міг би стати Путін, - Тіхановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська не проти залучити президента Росії Володимира Путіна до переговорів щодо ситуації в Білорусі.

Про це лідерка білоруської опозиції заявила в інтерв'ю французькій радіостанції RTL, передає Цензор.НЕТ.

Тіхановська повідомила, що поки білоруська опозиція не отримувала пропозицій від сусідніх країн виступити посередниками на переговорах з врегулювання ситуації в Білорусі.

"Ми завжди говорили, що відкриті до діалогу. Ми хотіли б, щоб сусідні країни в першу чергу були посередниками в цих переговорах з владою. Було б чудово, якби президент Макрон міг запросити, наприклад, Путіна взяти участь і виступити в ролі посередника на цих переговорах", - заявила опозиціонерка, додавши, що Макрон добре розуміє ситуацію в Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська розпочала формування тіньового уряду Білорусі: "Не можемо спостерігати, як країна занурюється в кризу"

Автор: 

Білорусь (7966) путін володимир (24099) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+48
Это п..ец.......... вот и все, что нам необходимо знать о беларуси и мирным протестам в ней.
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01.10.2020 15:16 Відповісти
+47
Глядя на Тихановскую, отлично понимаешь, почему никто из беларусов не желает рисковать. Ради этой оппортунистской кобылы? Даже в контексте "лучшего из худшего" она слишком отвратительна, чтобы жечь ради неё шины. Беларусь обречена.
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01.10.2020 15:16 Відповісти
+46
Да-да! Пустите козла в огород ))
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01.10.2020 15:14 Відповісти
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Москальські консерви існують лише задля вибухнути. Не зарадить ніщо: ані повітря свободи, ані підтримка, ані безпека, ані москальські кулаки на ребрах.
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01.10.2020 16:13 Відповісти
Зараз повинно бути виправдання на кшталт "слабка жінка...", "чоловіка ув'язнили...", дитину зазомбували... І чого було пертися у тую політику із таким почтом?
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01.10.2020 16:17 Відповісти
Как спасаться так в Евросоюз, хер ли не в парашу поехала ?
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01.10.2020 16:06 Відповісти
Доречне запитання. Дійсно, чому?
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01.10.2020 16:14 Відповісти
А хто би сприйняв на віру ці москальські закидони у її виконанні, якби вони народилися поблизу МКАД?
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01.10.2020 16:24 Відповісти
Вот такие закидоны у опозиции
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01.10.2020 16:07 Відповісти
С убийцей калякать...
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01.10.2020 16:08 Відповісти
Тьху , ти... Знов за рибу грошi.
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01.10.2020 16:08 Відповісти
Оппозиция Беларуси не настроена против РФ, наоборот, она вся пророссийская. Но Лукашенко не хочет быть в составе другого государства, "диктатор" хотел видимо нормальных отношений и с ЕС, и с РФ. Тихановской не нужна европейская поддержка, ей нужно освободить мужа и "репрессированных" - кстати за что? Российская власть выжидает удобного момента, и дождется, тк Лукашенко видимо не удержаться. Ошибки он допустил серьезные. Думаю - Тихановская ничего не сможет сказать кроме общих фраз.
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01.10.2020 16:19 Відповісти
Ну взагалі чи є хтось, хто читав або чув "щось внятне, осмислене та розумне", що сказала або написала ця кухарка? Дійсно, ну абсолютний "інтелектуальний вакуум"... навіть коментувати таку "лідерку" важко - бо нема чого коментувати примітив. Краще хай на кухню збігає, ато молоко вже пригоріло.
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01.10.2020 16:19 Відповісти
Та да... Тупая курица!
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01.10.2020 22:01 Відповісти
Эта тоже не увидит агрессии путлера в Украине, а только сплошной мир в его глазах! Зачем эта курица вообще влезла в выборы, мужу ведь все равно не помогла? Да и какой из нее лидер? Настоящий лидер Колесникова. Ум, позиция, смелость,- все при ней!
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01.10.2020 16:19 Відповісти
Колесникова - агент Газпрома...Все они - консервы...
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01.10.2020 16:24 Відповісти
Угу, смєлость... А до біндєр не захотіла! ))) Навіть паспорт зжерла!
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01.10.2020 16:32 Відповісти
Вот и консервы вскрылись.
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01.10.2020 16:25 Відповісти
Не допомагайте цій опозиціонерці. Вона аж пищить, так бажає щоб її захищав путін, той що захищає Сашуню.Голосне, що забігла у Литву, а спор хоче вирішувати за рішення загарбника.
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01.10.2020 16:29 Відповісти
то ти ще та кобила...
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01.10.2020 16:29 Відповісти
Ау, критики, а что бы ВЫ сделали?
Повели пророссийское население на войну с Расией?
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01.10.2020 16:33 Відповісти
Тихо ты! Сиди спокойно, а то Путин нападёт!!!
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01.10.2020 17:13 Відповісти
А ты, ублюдочек, до сих пор не в курсе, что Путин уже напал?
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01.10.2020 17:52 Відповісти
Не розумію на)(.я бєларусам президент, якщо усі засімафорилися на )(.йла?
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01.10.2020 16:35 Відповісти
Все , теми про Білорусію можна на Форумі більше не відкривати !
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01.10.2020 16:35 Відповісти
От і кінець історії ! Та "опозиція" здасть Білорусь під РФ ще скоріше ніж Лукашенко ! Бо ми з вами знаємо не буде Білорусі в якій майже зовсім не звучить Білоруська Мова , а значить повністю відсутня Білоруська Ідеологія, Цілі і Цінності . Амінь.
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01.10.2020 16:55 Відповісти
Фокіна їм треба на переговорника! Треба нашого віддати
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01.10.2020 16:55 Відповісти
Дєвочку так підготовили в Новосибірській школі зовнішньої розвідки РФ. Мовляв так і кажи тільки Путін може захистити демократію в Білорусі.
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01.10.2020 16:57 Відповісти
Пипец... Ну всё с ней окончательно ясно.
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01.10.2020 17:11 Відповісти
а тов, ****** не рассматривался?
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01.10.2020 17:54 Відповісти
Альо! Это прачечная?
-Ху..ячечная? Это министерство культуры ***!
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01.10.2020 19:10 Відповісти
После всех этих заявлений оппозиции я уже начала поддерживать Лукашенко!
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01.10.2020 19:03 Відповісти
Тю, я давно уже на 180* свернул...
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01.10.2020 20:17 Відповісти
Ей надо серьезно лечиться....жаль,что столько людей уже пострадало...неужели в Беларуси не найти настоящего лидера?..
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01.10.2020 19:11 Відповісти
Меня больше Украина беспокоит насчет настоящего Лидера.
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01.10.2020 19:36 Відповісти
Уже б зразу просила Путіна прийняти Білорусь у Единую и неделимую».
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01.10.2020 19:51 Відповісти
Серьезно? Путин памаги? Дальше и ехать некуда. Вялорусь.
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01.10.2020 20:18 Відповісти
И кака это оппозиция, когда шо тот, шо эта страстно ноздри раздвигают , когда смотрят на пыню... Это местечковый междусобойчик. Как когда-то между Ельциным и Горбачевым... вот только тогда Союз вальнули , а ща подумаешь 1\16-ая...
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01.10.2020 20:22 Відповісти
На ту оппозиционерку посмотреть, губки тоненькие в прямой линии, еще и хладнокровно одна к одной прижаты... SURE, кроется в них расчетливая меркантильность... под пыни патронатом.
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01.10.2020 20:26 Відповісти
если та оппозиционерка-из низов, то на какие шиши она разъезжает по Европам?
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01.10.2020 20:28 Відповісти
Блин, на бабу Палажку схожа из какой-нить деревухи 40-ых.
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01.10.2020 20:31 Відповісти
как макарон такое выдержал... То-то он ее прямиком ... направил на хутина, мол главного шафера в законе по урегулированию непоняток.
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01.10.2020 20:33 Відповісти
Конечно Путин! Он в таких делах не "Новичек" - дурынде Тихоновский как раз лоб и намажет.
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01.10.2020 20:53 Відповісти
Вона реально їбо##ута!
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01.10.2020 21:18 Відповісти
Посредником в переговорах по Беларуси мог бы стать Путин, - Тихановская??????


Тихановская ты вообще умом тронулась. Кто ты такая что с тобой будет разговаривать или даже посмотрит в твою сторону сам Путлер!
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01.10.2020 21:22 Відповісти
Сейчас главная задача белорусов убрать бандита Лукашенко, потом всё остальное.
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01.10.2020 21:49 Відповісти
Путін? Хто це? В тьотки в голові олії бракує.
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01.10.2020 21:55 Відповісти
Одужання білорусів від москвофілії тільки починається.
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01.10.2020 22:20 Відповісти
пани, билив ми, еще и не начиналось.
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02.10.2020 02:13 Відповісти
рожденный ползать, летать НЕ ГОДЕН.
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02.10.2020 02:14 Відповісти
ккк
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02.10.2020 00:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lA5vD8PI82I
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02.10.2020 00:50 Відповісти
Бг-ггг ... тока следует добавить, шо здесь ни политика, ни опозиционность - не при чем... Просто(по тексту)...ХЕХ...
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02.10.2020 03:48 Відповісти
Ну , мнение кобылы нам известно, насчет доброго барина хутина , который рассудит - бабушка Ненила вылитая... Это просто образ ждуна, когда кто-то у бацьки отберет кермо и тебе передаст, к слову, язык не поворачивается сказать , мол, за красивые глазки... ЛАдно, это все мутота... Главное как беларусы восприняли потуги "оппозиционерки" призвать хутина, как смотрящего который разрулит ситуацию... А то много слез по форумам было , шо менты неправильно действовали , шо осаживали "оппозиционеров". Да, начинаю сочувствовать бацьке... Пыня это все замутил, в отместку за несговорчивость Рыгорача. Но Рыгорач не вкурил цимус , тоже побежал к пыне искать титьку, шобы успокоиться...
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02.10.2020 03:58 Відповісти
ЛУЧШЕ ЧЕКАТИЛО !!! А ХОТИТЕ МЫ ВАМ ДАДИМ ОНОПРИЕНКО !?)
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02.10.2020 04:42 Відповісти
Так що там зі слізними умовляннями адмінів поміняти прапорець Білорусі ?

І де це всі білоруські революціонери поділися, ті, які тут кричали і голосували за цю тьотку ?
І наші ? Ганьбили ж усіх, хто не за прі-зі-дєнтку Свєту ...
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02.10.2020 06:04 Відповісти
А с самого начала было ясно, что Тихановская - это Хренлостанская шалава.
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02.10.2020 14:53 Відповісти
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