Стан побитого на початку вересня Балуха стабільний, він уже відкриває очі, рухає руками і ногами, - Ірина Геращенко
Колишній в'язень Кремля Володимир Балух, якого на початку вересня побили в столичному Гідропарку, поступово приходить до тями. Він уже відкриває очі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила нардепка Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
Так, вона повідомила, що, за даними лікарів Балуха, пацієнт стабільний, вже відкриває очі, рухає руками і ногами.
"Динаміка позитивна! Потрібен час! Займаємося!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.
У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.
Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.
18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.
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