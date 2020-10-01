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Стан побитого на початку вересня Балуха стабільний, він уже відкриває очі, рухає руками і ногами, - Ірина Геращенко

Стан побитого на початку вересня Балуха стабільний, він уже відкриває очі, рухає руками і ногами, - Ірина Геращенко

Колишній в'язень Кремля Володимир Балух, якого на початку вересня побили в столичному Гідропарку, поступово приходить до тями. Він уже відкриває очі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила нардепка Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

Так, вона повідомила, що, за даними лікарів Балуха, пацієнт стабільний, вже відкриває очі, рухає руками і ногами.

"Динаміка позитивна! Потрібен час! Займаємося!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.

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Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.

18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

Стан побитого на початку вересня Балуха стабільний, він уже відкриває очі, рухає руками і ногами, - Ірина Геращенко 01

Автор: 

Геращенко Ірина (1150) побиття (951) Балух Володимир (310)


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Скорейшего выздоровления Владимиру.
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01.10.2020 15:30 Відповісти
Скорішого одужання!
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01.10.2020 15:35 Відповісти
Бывший узник Кремля Владимир Балух, которого в начале сентября избили в столичном Гидропарке, постепенно приходит в себя. Он уже открывает глаза. Источник: https://censor.net/ru/n3222322

Слава Богу.
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01.10.2020 16:00 Відповісти
Балуху - выздоровления! Негодяям, избившим его - пожизненного!
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01.10.2020 16:06 Відповісти
 
 