Російські тюремники не передають українському активісту з Криму Приходьку ліки. Він погрожує порізати собі вени

1 жовтня в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону мало відбутися чергове засідання у справі Олега Приходька, але його перенесли відразу ж після початку - у зв'язку з відпусткою прокурора.

Про це із суду повідомив кореспондент "Кримської солідарності", передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні було призначено вивчення екстремістських, за версією слідства, матеріалів на флешці, знайденій під час обшуку підсудного. Нагадаємо, що її огляд планувалося проводити ще на минулому засіданні, де прокурор клопотав про видалення із залу журналістів, у зв'язку з цитуванням забороненої літератури.

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У ростовський суд разом з адвокатом Шейхмамбетовим із Криму приїхали дружина і дочка Приходька. Суддя оголосив початок судового процесу пропозицією перенести його, скільки прокурор перебуває у відпустці. Сторона захисту розводить руками, Шейхмамбетов просить суд поставитися по-людськи - родичі приїхали на засідання з Криму.

Їх перериває Олег Приходько, який вчергове звертається до судді з питанням про доставку йому медикаментів, відправлених дочкою в слідчий ізолятор. Нагадаємо, що у підсудного хворі нирки і йому необхідно приймати ліки щодня. Він уже неодноразово повідомляв, що йому не передали посилку в ізолятор.

"Я вимагаю дати належні мені речі! Всі мої скарги підуть У європейський суд через моїх адвокатів! Якщо протягом тижня мені не дадуть ліки, я вени поріжу, обіцяю!" - погрожує Приходько.

"Це не в компетенції суду, Олег Аркадійович", - відповідає суддя.

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Крім того, Приходько скаржиться на погіршення умов утримання - його перевели в маленьку камеру і, як вважає підсудний, разом зі "стукачем", - поселили мене в "скотську" хату!

Адвокати впевнені, що таким чином на підсудного чиниться тиск через його неодноразові скарги на відсутність медикаментів. Після деяких дебатів суд закінчується, наступний процес призначено на 15 жовтня.



