"Неприпустимо, щоб Мінська група зараз вимагала припинення вогню в Нагірному Карабасі", - Ердоган
Мінська група ОБСЄ повинна спочатку вимагати виведення військ Вірменії з Нагірного Карабаху, а потім переходити до роботи над припиненням вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
"Неприпустимо, щоб Мінська група зараз вимагала припинення вогню в Нагірному Карабасі. Вони повинні вимагати, щоб спочатку Вірменія поклала кінець своєї окупації Нагірного Карабаху", - наводить агентство "Анадолу" слова Ердогана.
Президент Туреччини назвав "лукавими" країни, які "ігнорують окупацію Нагірного Карабаху".
Він також знову висловив готовність підтримувати Азербайджан.
Міноборони Азербайджану 27 вересня вранці заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. За даними відомства, проводиться "контрнаступальна операція" у відповідь на провокації з вірменської сторони.
Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаську Республіку (НКР) з боку Азербайджану.
У Вірменії і НКР оголошено воєнний стан, проводиться мобілізація. Азербайджан також ухвалив рішення про запровадження воєнного стану в низці регіонів країни і часткову мобілізацію.
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С какой стати Азербайджан должен кому то дарить свои земли за которые много поколений проливал кровь?!
від тебе за кілометр тхне....
Эрдоган настоящий президент своей страны.
Кипр чей?
Под обстрел в Нагорном Карабахе попали журналисты из Франции, есть раненые
https://news.rbc.ua/rus/show/obstrel-nagornom-karabahe-popali-zhurnalisty-1601547186.html
но вони будет
До чого тут АДКБ?
Маша Фокіна начала подозрєвать,
шо её ізнасіловалі
https://caucasus.liveuamap.com/
Назвать такое заявление адекватным поэтому не могу. Гибнут там и мирные жители, в основном. Ввязываться в говорильню - просто тянуть время, с другой стороны и вопрос Карабаха разговорами вряд ли решится.
Вот когда сдхнет Уйло Влаимирович, когда кланы начнут делить власть, развалится паРашка, вот тогда многие такие конфликты быстро решатся. Будет, как в Славянске с Гиркиным. Быстро смотаются все сепары, если жить хотят. Нет, значит нет. Кто не спрятался, я не виноват. Молдова, Грузия, Карабах и конечно же Украина решат территориальные споры!