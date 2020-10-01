"Неприпустимо, щоб Мінська група зараз вимагала припинення вогню в Нагірному Карабасі", - Ердоган

Мінська група ОБСЄ повинна спочатку вимагати виведення військ Вірменії з Нагірного Карабаху, а потім переходити до роботи над припиненням вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Неприпустимо, щоб Мінська група зараз вимагала припинення вогню в Нагірному Карабасі. Вони повинні вимагати, щоб спочатку Вірменія поклала кінець своєї окупації Нагірного Карабаху", - наводить агентство "Анадолу" слова Ердогана.

Президент Туреччини назвав "лукавими" країни, які "ігнорують окупацію Нагірного Карабаху".

Він також знову висловив готовність підтримувати Азербайджан.

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Міноборони Азербайджану 27 вересня вранці заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. За даними відомства, проводиться "контрнаступальна операція" у відповідь на провокації з вірменської сторони.

Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаську Республіку (НКР) з боку Азербайджану.

У Вірменії і НКР оголошено воєнний стан, проводиться мобілізація. Азербайджан також ухвалив рішення про запровадження воєнного стану в низці регіонів країни і часткову мобілізацію.