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"Неприпустимо, щоб Мінська група зараз вимагала припинення вогню в Нагірному Карабасі", - Ердоган

Мінська група ОБСЄ повинна спочатку вимагати виведення військ Вірменії з Нагірного Карабаху, а потім переходити до роботи над припиненням вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Неприпустимо, щоб Мінська група зараз вимагала припинення вогню в Нагірному Карабасі. Вони повинні вимагати, щоб спочатку Вірменія поклала кінець своєї окупації Нагірного Карабаху", - наводить агентство "Анадолу" слова Ердогана.

Президент Туреччини назвав "лукавими" країни, які "ігнорують окупацію Нагірного Карабаху".

Він також знову висловив готовність підтримувати Азербайджан.

Також читайте: Трамп, Макрон і Путін закликали припинити вогонь у Нагірному Карабасі і сісти за стіл переговорів, - заява

Міноборони Азербайджану 27 вересня вранці заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. За даними відомства, проводиться "контрнаступальна операція" у відповідь на провокації з вірменської сторони.

Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаську Республіку (НКР) з боку Азербайджану.

У Вірменії і НКР оголошено воєнний стан, проводиться мобілізація. Азербайджан також ухвалив рішення про запровадження воєнного стану в низці регіонів країни і часткову мобілізацію.

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Туреччина (3620) Ердоган Реджеп Таїп (952) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+75
Минская группа идет на хер!!! Эрдоган молодец, что дает просраться росийским марионтекам в Нагорном Карабахе!!!!
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01.10.2020 15:40 Відповісти
+35
БРАВО!
Эрдоган настоящий президент своей страны.
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01.10.2020 15:42 Відповісти
+28
30 лет заседает комиссия ОБСЕ в Минске а Карабах как был оккупирован Арменией так и остается, война как была так и остается. Наглядный пример Украине что такое ОБСЕ и Минские переговоры.
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01.10.2020 15:47 Відповісти
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Минская группа идет на хер!!! Эрдоган молодец, что дает просраться росийским марионтекам в Нагорном Карабахе!!!!
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01.10.2020 15:40 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.10.2020 15:42 Відповісти
Обе стороны несут огромные потери! И вообще, накой Эрдогану сдался этот лапоть Нагорного Карабаха, где живут более 90% армян?
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01.10.2020 15:54 Відповісти
Для тебя Карабах это "лапоть" а для кого то это Родина. Совкам и россиянам это не понять.

С какой стати Азербайджан должен кому то дарить свои земли за которые много поколений проливал кровь?!
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01.10.2020 15:59 Відповісти
Эти земли были азербайджанскими только при совке.
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01.10.2020 16:02 Відповісти
Это земли признанные за Азербайджаном всем миром как и Крым население которого тоже преимущественно так называемые "русские". Или ты за войну и незаконный передел земель как роССияне?
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01.10.2020 16:09 Відповісти
Израиля тогда вообще не существовало, но ты же не будешь говорить, что Израиль - это палестинская земля?
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01.10.2020 16:09 Відповісти
Ты на Украину намекаешь?
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01.10.2020 16:18 Відповісти
это ложь, были и до этого.
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01.10.2020 18:01 Відповісти
нэ брэши, кацап....
від тебе за кілометр тхне....
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01.10.2020 16:48 Відповісти
Многие говорят о Турции и Азербайджане: "Два государства, одна нация".
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01.10.2020 16:49 Відповісти
По данным официальных переписей первой половины XIX века, только около трети населения всей территории всего Карабаха составляли армяне, и две третих азербайджанцы.За последние годы процент азербайджанского населения НКАО стал 21,5 % а армянского населения 76,9 %.
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01.10.2020 16:51 Відповісти
какая разница, кто там жил, кому это теперь интересно? Это в любом случае законная территория Азербайджана.
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01.10.2020 18:02 Відповісти
кацап, идёт одностороннее мочилово армянских путинских прихвостней и завезённых путинских наёмников:
"Неприпустимо, щоб Мінська група зараз вимагала припинення вогню в Нагірному Карабасі", - Ердоган - Цензор.НЕТ 7116
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01.10.2020 17:03 Відповісти
БРАВО!
Эрдоган настоящий президент своей страны.
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01.10.2020 15:42 Відповісти
Молодец Эрдоган.
Кипр чей?
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01.10.2020 15:42 Відповісти
Если северный, то ничей. Они хотели воссоединиться с Республикой Кипром перед ее вступлением в ЕС, но киприоты их https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0 послали .
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01.10.2020 15:53 Відповісти
Республикой Кипр
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01.10.2020 15:54 Відповісти
Похоже там не все так однозначно
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01.10.2020 16:03 Відповісти
у Пу вже немає вільних місьць на спині для турецьких ятаганів а дядько Ердоган ніяк не успокоїться
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01.10.2020 15:42 Відповісти
Армяне молиться должны, чтобы зима в Ереване теплая была.
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01.10.2020 15:43 Відповісти
минск место вечных переговоров
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01.10.2020 15:43 Відповісти
Посол Азербайджана на РАБсии Полад Бюль-Быль Оглы заявил,как только Армения признает независимость Н.Карабаха,начнется совсем другая война...
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01.10.2020 15:43 Відповісти
Путинский интерфакс пытается переврать сам себя,Эрдоган говорит про требование о выводе оккупационных войск.
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01.10.2020 15:45 Відповісти
французов обстреляли в Карабахе

Под обстрел в Нагорном Карабахе попали журналисты из Франции, есть раненые

https://news.rbc.ua/rus/show/obstrel-nagornom-karabahe-popali-zhurnalisty-1601547186.html
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01.10.2020 15:46 Відповісти
История с Маркивым на французский манер. Азербайджан их туда приглашал?
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01.10.2020 15:49 Відповісти
неа,не приглашал
но вони будет
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01.10.2020 15:59 Відповісти
Кстати там как и в "истории с Маркивым" тоже были и российские журналжысты помимо французских. Похоже на провокацию как и в "истории с Маркивым".
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01.10.2020 16:13 Відповісти
30 лет заседает комиссия ОБСЕ в Минске а Карабах как был оккупирован Арменией так и остается, война как была так и остается. Наглядный пример Украине что такое ОБСЕ и Минские переговоры.
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01.10.2020 15:47 Відповісти
Турция по мощности вооружений вторая в НАТО после США.Мавзолейным хмырям это не по карману с их металлоломом...
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01.10.2020 15:48 Відповісти
До лампочки, Армения входит в ОДКБ!
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01.10.2020 15:56 Відповісти
А Карабах это же не Армения.
До чого тут АДКБ?
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01.10.2020 16:04 Відповісти
Там разберутся, Армения изучает этот вопрос...турки тоже переступают красные линии!
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01.10.2020 16:36 Відповісти
Які червоні лінії? Мочуть окупантів?
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01.10.2020 16:44 Відповісти
она имела ввиду савецкие панятия как "красние линии"
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01.10.2020 19:19 Відповісти
Враг моего врага - мой друг! И только! Только наивные дибилы заявляют о "мире во всем мире". У всех свои интересы! И Украины как и в россии должны быть свои интересы! Мы не 3 млн Армения!
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01.10.2020 16:52 Відповісти
"там разберутся", "пройдёмте куда надо", "если кто то кое где.." - Узнаю дочь кацапоофицера которая не способна и двух аргументов связать.
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01.10.2020 17:04 Відповісти
Після звільнення дєда
Маша Фокіна начала подозрєвать,
шо её ізнасіловалі
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01.10.2020 15:48 Відповісти
"згвалтували"
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01.10.2020 15:55 Відповісти
в даному випадку випадку ізнасілавалі.
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01.10.2020 18:52 Відповісти
Єрмакі?
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01.10.2020 21:42 Відповісти
Какаяразница
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02.10.2020 00:05 Відповісти
Эрдоган, при всех его недостатках, молодец. Как это отличается от трепа нашего недопреЗедента - "Главное перестать стрелять", и "Какая разница"
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01.10.2020 15:52 Відповісти
позиция заслуживает уважения ,собственное мнение в противовес раши и сша , правильной дорогой идете ага Эрдоган !!!!
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01.10.2020 15:52 Відповісти
Мужик!
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01.10.2020 15:56 Відповісти
А еще он напомнил об оккупации Крыма и Донбаса.
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01.10.2020 16:05 Відповісти
адекватные слова, адекватного президента.
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01.10.2020 16:06 Відповісти
Правильно. Прекращение огня со стороны Азербайджана после освобождения территории , захваченной Арменией. И именно в такой последовательности.
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01.10.2020 16:09 Відповісти
А Минская группа уже и Карабахом занимается?
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01.10.2020 16:22 Відповісти
То інша мінська група - 30 років уже засідають))
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01.10.2020 16:28 Відповісти
Лет 30 как занимается. Результат такой же как и в Украине.
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01.10.2020 16:30 Відповісти
Логічно . 30 років лже-переговорники катаються літаками , п'ють горілочку під форельку , ікра , коньячок , здибанки , готелі , кава , тортік - і все це за кошти бюджету . Гади азєри , такий фуршет зарубали . А можна ж було ще років 300 гульбанити і триндіти всякий брєд 😁😁😁
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01.10.2020 16:23 Відповісти
Минская группа сборище импотентов приспособленцев, для которых важен процесс, а не результат. Свою землю надо освобождать от захватчика, а не просить у него милости - что изволите. Кацап понимает только по морде.
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01.10.2020 16:35 Відповісти
Зато, яке добове утримання у хлопчиків!
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01.10.2020 17:05 Відповісти
Пошли все вместе с эрдоганом нх кто считает карабах азерским
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01.10.2020 16:35 Відповісти
Да не, нах в этом случае григоряны пойдут. Мы вам борщ под посольством и голосование в ООН по Крыму не забудем.
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01.10.2020 17:14 Відповісти
що за борщ?
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01.10.2020 21:46 Відповісти
***** наказывает армян, что отвернулись от мордора?
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01.10.2020 16:38 Відповісти
Была Вторая мировая война, погибло от 50 до 80 миллионов, за ее результатами был создан мировой порядок, и вдруг начали делить и тырить с обоснованием дескать тут мы жили еще в 300 лет до новой эры. И поверте Германия может вспомнить что в каком то вшивом Калининграде родился Эммануил Кант, а в Лемберге общались на польском, никакой Молдавии не было, а была Румыния и язык Румынский,в свою очередь это часть Римской империи провинция Даккия как и провинция Армения. И пошло поехало. Если страны признали договорами границы, то тот кто их первый нарушил - агрессор. Хотите забрать себе часть территорий садитесь за переговоры, и на взаимовыгодных условиях, без фиги в кармане, проведите обмен. А международное право должно гарантироваться и ядерным ударом по агрессору, т.е. быть таким, которое принудит к миру любителей стырить чужую собственность. А не тупые гаранты типа бабы Меркель и скопца Макрона, которым плевать на Карабахи, Донбассы и прочие дальние проблемы, у них на уме бабло для их корпораций. Для них Лукашенко изгой, а более тоталитарный Путин почему то вхож в их дома. Двойные стандарты и полная демагоия о демоукратических ценностях.
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01.10.2020 16:44 Відповісти
Лемберг чисто австійське місто. Польща тамбула 20 років.
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01.10.2020 21:48 Відповісти
А це заявляв фокін і кравчук, щоб російські окупанти залишили Донбас і Крим?
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01.10.2020 16:46 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ, розумника. Це вам не факін
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01.10.2020 16:52 Відповісти
Минская группа ОБСЕ ,есть рашистские подельники ,которые, под предводительством расейских немецко-французских подельников ,оттяпали часть суверенной территории Украины, под создание ордло,которое от самого начала имело цель от рашиста ведение войны с Украиной и если спросить немецкую шмаркель и жабоеда оланда для чего они делали разграничение ,разделение украинской территории,то ответ"что бы прекратить войну" после того.как она шесть лет продолжается окажется 3,14сдежью.которую Ердоган называет "двуличием" прорашистских обсесовских стран-подельников...
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01.10.2020 16:56 Відповісти
На інтерактивній карті після 16.00 показане знищення вірменських передових укріплень під Хорадізом і в напрямку Фізулі.
https://caucasus.liveuamap.com/
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01.10.2020 18:11 Відповісти
Эрдоган может себе позволить говорить, что думает! Самая сильная армия Европы, ****!
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01.10.2020 18:34 Відповісти
Один Эрдоган еще там адекват!
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01.10.2020 18:58 Відповісти
Ну не знаю. Я против кровопролития, это приоритет!
Назвать такое заявление адекватным поэтому не могу. Гибнут там и мирные жители, в основном. Ввязываться в говорильню - просто тянуть время, с другой стороны и вопрос Карабаха разговорами вряд ли решится.
Вот когда сдхнет Уйло Влаимирович, когда кланы начнут делить власть, развалится паРашка, вот тогда многие такие конфликты быстро решатся. Будет, как в Славянске с Гиркиным. Быстро смотаются все сепары, если жить хотят. Нет, значит нет. Кто не спрятался, я не виноват. Молдова, Грузия, Карабах и конечно же Украина решат территориальные споры!
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01.10.2020 19:50 Відповісти
Я чесно , не розумію, чому всі так радіють війні. Тим більше, що для України це дуже невигідна війна.
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01.10.2020 21:50 Відповісти
 
 