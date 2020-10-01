Трамп, Макрон і Путін закликали припинити вогонь у Нагірному Карабасі і сісти за стіл переговорів, - заява

Президенти США, Франції і РФ закликали керівників Вірменії та Азербайджану негайно, без попередніх умов відновити переговори з врегулювання нагірно-карабаського конфлікту.

Володимир Путін, Дональд Трамп і Еммануель Макрон виступили із заявою як глави держав - співголів Мінської групи ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Закликаємо керівників Вірменії та Азербайджану негайно взяти на себе зобов'язання сумлінно, без висунення попередніх умов відновити переговори щодо суті врегулювання за сприяння співголів Мінської групи ОБСЄ", - йдеться в заяві.

У ньому підкреслюється, що президенти трьох держав, що представляють країни-співголови Мінської групи ОБСЄ, "найрішучішим чином засуджують ескалацію насильства, що має місце на лінії зіткнення в зоні нагірно-карабаського конфлікту".

"Ми закликаємо до негайного припинення бойових дій між збройними силами сторін-учасниць", - йдеться в заяві. Три президенти також висловили скорботу за загиблими у конфлікті і співчуття сім'ям убитих і поранених.

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