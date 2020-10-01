На Чернігівщині розкрито багатомільйонну аферу в аграрному секторі, - "слуга народу" Халімон

Керівники приватної компанії в Чернігівській області організували незаконну схему закупівель сільськогосподарської продукції у державного підприємства за заниженими цінами, продаючи йому ж свої послуги за завищеною вартістю. Коли ж завдяки зусиллям народного депутата ця схема розкрилася, йому запропонували хабар в розмірі 40 млн грн.

Про це йшлося в ході пресконференції за участю народного депутата, заступника голови комітету ВР з питань аграрної та земельної політики від "Слуги народу" Павла Халімона і призначеного нещодавно директора ДП "Дослідне господарство" "Івківці" Миронівського інституту пшениці Академії аграрних наук України Олега Піщенка.

За словами Павла Халімона, на початку літа до нього звернулися працівники ДП ІС "Івківці", яке знаходиться в Прилуцькому районі Чернігівської області. "Інформація, яку я від них отримав, говорила про ознаки доведення підприємства до банкрутства і завдання збитків державі", - зазначив нардеп.

Як підкреслив Халімон, за результатами перевірки правоохоронними органами, були встановлені факти зловживання службовими особами ДП. Подібні факти були встановлені і комісією Академії аграрних наук.

Як випливає із заяв нардепа, корупційна схема полягала в наступному: приватне підприємство, а саме СТОВ "Батьківщина", скуповувало у держпідприємства "Івківці" урожай під виглядом незавершеного сільгоспвиробництва за копійки - за собівартістю посівного зерна. При цьому ДП ще й платило приватній фірмі за послуги з посіву, внесення добрив та інші за завищеними в кілька разів цінами.

"В результаті такої "господарської діяльності" державі було завдано збитків у розмірі понад 50 млн грн. Після виявлення цих фактів, у нас не залишилося іншого виходу, ніж звернутися до Прилуцького міськрайонного суду, щоб забезпечити позовні вимоги і накласти арешт на весь урожай озимих культур . Слідчий суддя відреагував вчасно і виніс відповідне рішення", - зазначив Халімон.

За його словами, схема була організована колишнім нардепом, реальним власником СТОВ "Батьківщина" Олегом Дмитренко.

"Щоб, так би мовити, відкупиться, він запропонував мені хабар в 40 млн грн, щоб продовжити незаконну діяльність. Хочу звернути увагу, що підприємство Дмитренко здійснює подібну діяльність і на інших держпідприємствах шляхом укладення таких же договорів - в Сумській області та в Запорізькій з 2016 року. У мене є інформація, що відносно цих підприємств також відкриті кримінальні виробництва", - підкреслив нардеп.

Він зазначив, якщо підрахувати суму збитку за цими підприємствами, то вийде, що за 4 роки держава недоотримала близько мільярда гривень. Халімон додав, що відразу після отримання пропозиції про хабар, на наступний день, звернувся в Нацполіцію.

"Змістом заяви була вказівка про факт пропозиції хабара паном Дмитренко", - підкреслив нардеп.

За його словами, спочатку заяву булоприєднано до матеріалів у кримінальній справі, яка стосується ДП "Івківці". Однак пізніше, через рішення суду, заяву була окремо внесено в ЄРДР.

Нинішній директор ДП "Дослідне господарство" "Івківці" Олег Пищенко, відповідаючи на питання кореспондента "Апострофа" зазначив, що якби продукція ДП продавалася б за комерційними цінами, то її вартість була б вище приблизно в 5 разів.

"На сьогоднішній день різниця (між вартістю, яке платило ТОВ і реальною вартістю зерна) становить приблизно в 5 разів. Тобто гектар (пшениці), згідно з документами, які є у вільному доступі, СТОВ "Батьківщині" відписувався за близько 8,5 тис грн. У той час, як повинно було бути мінімум 40 тис грн", - підкреслив Пищенко.

Учасники прес-конференції додали, що на сьогоднішній день незаконні схеми вдалося перекрити, що дозволить зберегти десятки мільйонів державних грошей.