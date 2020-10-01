Рекорди з COVID-19 в Україні будуть до березня: до 7 тисяч випадків на добу, - глава Держспоживслужби в Києві Рубан
Рекорди з коронавірусу в Україні будуть щодня фіксуватися до березня 2021 року. Добова динаміка буде коливатися від 5 до 7 тисяч нових випадків на добу.
Про це РБК-Україна розповів глава Держспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, нинішній підйом пов'язаний із сезонними гострими респіраторними захворюваннями.
"Щодня ми будемо реєструвати рекорд до березня місяця. Середній епідеміологічний період буде коливатися від 5 до 7 тисяч випадків на добу. І ця ситуація повністю відповідає природним властивостям даного збудника", - сказав Рубан.
У той же час він сумнівається, що в ході другої хвилі добова захворюваність може досягти в Україні показника 9 тисяч нових випадків на добу.
"Чи буде повторний локдаун - це залежить від регіонів. Якщо ліжкофонд буде забезпечений в необхідній кількості, як того вимагає ситуація, - ніякого локдауну не буде. Якщо регіон байдуже ставиться до здоров'я своїх мешканців - не буде ліжкомісць, реанімаційних, лікарів", - сказав Рубан.
При цьому він зазначив, що якщо ситуація в Києві буде контрольована, то жорсткого карантину не буде.
"Червоний код, якщо ми будемо контролювати ситуацію (в Києві. - Ред.), то червоного кольору в Києві не буде і локдауну не буде", - додав Рубан.
Станом на сьогодні, за словами Рубана, у лікарнях Києва є 2200 ліжок для хворих на коронавірус.
"У Києві щодня розгортають додаткові ліжка відповідно до прогнозованої ситуації і протягом жовтня місяця буде досягнута цифра в 3 тисячі ліжкомісць у місті Києві. І це щоденна, щогодинна робота. Це прогнозована робота", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що добова захворюваність може зрости до 9 тисяч нових випадків. А показник в 5 тисяч заражених на день буде вже найближчим часом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
л.и.брежнев.
ВОЗ скоро за вакцинацию вакцинирующимся доплачивать будет вынужден.
А кому щаз легко.
А полечитесь без горшка ночного в стационаре.
P.S. Это не шутка юмора, это голимая правда. Если горшка ночного в смете не предусмотрено, то денег на него и нет, и куда тогда вы, как больной, ходить до ветру будете, если ноги из-за болезни не ходят бойко?
Влада неспроможна ні нащо. Нутака вона... зебільна
Вакцина от Ковид-19 придуманная Путлерскими "спецами" смертельна,написал сайтер Дима Камикадзе в Ютьюбе
Найголовніше,щоб Київ був в нормі,а всі регіони можна закривати.
Где аппараты ИВЛ ? Не закупили ни одного!!! Бездарность и глупость жадность и трусость вот кто у власти.
А с ними закончится и "пандемия".
Палятся, как лохи педалные, во всех странах прям до марта, хотя в Южном полушарии март - теплый осенний месяц, еще в океане все купаются и никаких "орви".
Источник: https://censor.net/ru/n3222341
Вот почему во всех странах именно до марта?
В Австралии до марта потому как платить бизнесам JobKeeper из-за ковида федералы будут именно до марта хоть в какой-то форме.
А в Украине, поскольку бизнесам из-за ковида не платят ни фуя придумали, что до марта сезон ОРВИ.
А получается вот что: денег ротшильдовских на ковидобесие хватит только до марта в самой ограниченной форме, оттого именно март и прописан в рептилоидных методичках.
Не палитесь так, рептилоидные.
ну пусть некоторые по второму кругу (но то уже полегче и знакомо)...
если вспомнить арифметику-математику...то потихоньку все переболеют (как и предсказывали вирусологи) и даст Бог выздоровят (хотелось бы чтобы все ...но сопутствующие болячки ...)
Вась, тот же "бог", который Яхве, во первых - иудейский, во вторых, там же пишет как оН терзал "свой народ", ну это Сралин курит в углу. Зачем это?
Почитай напр. как оН расправился с детьми, которые страшно согрешили.... смеялись(а ведь "по образу" созданы?)
Я не знаю - но почитай хотя бы. Прямо написано что как и почему - боку не понравилось нпр. шо дети смеялись над старым лысоносцем с палкой - и что бок сделал?
Сталин ужаснулся бы, но он то зна что все это выдумки. правда такие, шо он и не мечтал переплюнуть(не дурак был, а просто кретин)