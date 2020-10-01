Рекорди з COVID-19 в Україні будуть до березня: до 7 тисяч випадків на добу, - глава Держспоживслужби в Києві Рубан

Рекорди з коронавірусу в Україні будуть щодня фіксуватися до березня 2021 року. Добова динаміка буде коливатися від 5 до 7 тисяч нових випадків на добу.

Про це РБК-Україна розповів глава Держспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нинішній підйом пов'язаний із сезонними гострими респіраторними захворюваннями.

"Щодня ми будемо реєструвати рекорд до березня місяця. Середній епідеміологічний період буде коливатися від 5 до 7 тисяч випадків на добу. І ця ситуація повністю відповідає природним властивостям даного збудника", - сказав Рубан.

У той же час він сумнівається, що в ході другої хвилі добова захворюваність може досягти в Україні показника 9 тисяч нових випадків на добу.

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"Чи буде повторний локдаун - це залежить від регіонів. Якщо ліжкофонд буде забезпечений в необхідній кількості, як того вимагає ситуація, - ніякого локдауну не буде. Якщо регіон байдуже ставиться до здоров'я своїх мешканців - не буде ліжкомісць, реанімаційних, лікарів", - сказав Рубан.

При цьому він зазначив, що якщо ситуація в Києві буде контрольована, то жорсткого карантину не буде.

"Червоний код, якщо ми будемо контролювати ситуацію (в Києві. - Ред.), то червоного кольору в Києві не буде і локдауну не буде", - додав Рубан.

Станом на сьогодні, за словами Рубана, у лікарнях Києва є 2200 ліжок для хворих на коронавірус.

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"У Києві щодня розгортають додаткові ліжка відповідно до прогнозованої ситуації і протягом жовтня місяця буде досягнута цифра в 3 тисячі ліжкомісць у місті Києві. І це щоденна, щогодинна робота. Це прогнозована робота", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що добова захворюваність може зрости до 9 тисяч нових випадків. А показник в 5 тисяч заражених на день буде вже найближчим часом.