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Новини Коронавірус і карантин
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Рекорди з COVID-19 в Україні будуть до березня: до 7 тисяч випадків на добу, - глава Держспоживслужби в Києві Рубан

Рекорди з COVID-19 в Україні будуть до березня: до 7 тисяч випадків на добу, - глава Держспоживслужби в Києві Рубан

Рекорди з коронавірусу в Україні будуть щодня фіксуватися до березня 2021 року. Добова динаміка буде коливатися від 5 до 7 тисяч нових випадків на добу.

Про це РБК-Україна розповів глава Держспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нинішній підйом пов'язаний із сезонними гострими респіраторними захворюваннями.

"Щодня ми будемо реєструвати рекорд до березня місяця. Середній епідеміологічний період буде коливатися від 5 до 7 тисяч випадків на добу. І ця ситуація повністю відповідає природним властивостям даного збудника", - сказав Рубан.

У той же час він сумнівається, що в ході другої хвилі добова захворюваність може досягти в Україні показника 9 тисяч нових випадків на добу.

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"Чи буде повторний локдаун - це залежить від регіонів. Якщо ліжкофонд буде забезпечений в необхідній кількості, як того вимагає ситуація, - ніякого локдауну не буде. Якщо регіон байдуже ставиться до здоров'я своїх мешканців - не буде ліжкомісць, реанімаційних, лікарів", - сказав Рубан.

При цьому він зазначив, що якщо ситуація в Києві буде контрольована, то жорсткого карантину не буде.

"Червоний код, якщо ми будемо контролювати ситуацію (в Києві. - Ред.), то червоного кольору в Києві не буде і локдауну не буде", - додав Рубан.

Станом на сьогодні, за словами Рубана, у лікарнях Києва є 2200 ліжок для хворих на коронавірус.

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"У Києві щодня розгортають додаткові ліжка відповідно до прогнозованої ситуації і протягом жовтня місяця буде досягнута цифра в 3 тисячі ліжкомісць у місті Києві. І це щоденна, щогодинна робота. Це прогнозована робота", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що добова захворюваність може зрости до 9 тисяч нових випадків. А показник в 5 тисяч заражених на день буде вже найближчим часом.

Автор: 

карантин (18172) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Сегодня рекорд,завтра норма.
л.и.брежнев.
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01.10.2020 16:05 Відповісти
+5
И при этом большинство врачей с удовольствием тебя на эту койку затащит: за нее ему и от государства капнет, и с тебя 3 шкуры сдерет.
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01.10.2020 16:12 Відповісти
+4
а в марте болеть уже будет некому?
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01.10.2020 16:05 Відповісти
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Сегодня рекорд,завтра норма.
л.и.брежнев.
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01.10.2020 16:05 Відповісти
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01.10.2020 16:10 Відповісти
а в марте болеть уже будет некому?
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01.10.2020 16:05 Відповісти
А в марте деньги на ковид закончатся, тогда и "пандемия" - ёк.
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01.10.2020 16:27 Відповісти
До Нового Года будет минимум 8 тысяч в сутки
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01.10.2020 16:06 Відповісти
И 100 смертей в день.
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01.10.2020 16:12 Відповісти
Любой врач скажет, что не "койки" лечат больных, а врачи и оборудование. Койки это в гостиницах, общагах и еще кое-где.
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01.10.2020 16:08 Відповісти
И при этом большинство врачей с удовольствием тебя на эту койку затащит: за нее ему и от государства капнет, и с тебя 3 шкуры сдерет.
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01.10.2020 16:12 Відповісти
Вот чтобы такого не было и нужно проводить (завершать) медреформу
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01.10.2020 16:14 Відповісти
Так это не ко мне.
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01.10.2020 16:22 Відповісти
Так и твой пост выше не ко мне
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01.10.2020 16:25 Відповісти
У нас в комментариях в австралийских СМИ писали, что по радио объяву сделали, оченно плакались по радио, обращались к радиослушателям и просили слезно протестироваться на "ковид": если тест положительный, то обещали выплатить полторы тыщщи баксов.
ВОЗ скоро за вакцинацию вакцинирующимся доплачивать будет вынужден.
А кому щаз легко.
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01.10.2020 16:24 Відповісти
О, как.
А полечитесь без горшка ночного в стационаре.

P.S. Это не шутка юмора, это голимая правда. Если горшка ночного в смете не предусмотрено, то денег на него и нет, и куда тогда вы, как больной, ходить до ветру будете, если ноги из-за болезни не ходят бойко?
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01.10.2020 16:25 Відповісти
Вы никогда не работали в этой системе и не знакомы с ней, потому не знаете такого понятия как "койко-место" и его оборот.
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01.10.2020 16:27 Відповісти
влада прогнозерів
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01.10.2020 16:09 Відповісти
Домить розумний прогноз, але ні слова про масочний резим, а він майже не контролюється, а як що і контролюється, то гонитвою за поодинокими плавцями та одиначками на зупинках.
Влада неспроможна ні нащо. Нутака вона... зебільна
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01.10.2020 16:10 Відповісти
Впереди планеты фсей,скоро заплыв на время,переплыть Енисей и показать Путлеру Мавзолейному Кузькину Мать...
Вакцина от Ковид-19 придуманная Путлерскими "спецами" смертельна,написал сайтер Дима Камикадзе в Ютьюбе
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01.10.2020 16:10 Відповісти
я правильно понимаю - обычные четыре ожидаемых видов сезонного гриппа просьба не беспокоиться?...
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01.10.2020 16:11 Відповісти
Вы давно с вирусами разговариваете?
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01.10.2020 21:35 Відповісти
"Красный код, если мы будем контролировать ситуацию (в Киеве. - Ред.), то красного цвета в Киеве не будет и локдауна не будет", - добавил Рубан.Источник: https://censor.net/ru/n3222341

Найголовніше,щоб Київ був в нормі,а всі регіони можна закривати.
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01.10.2020 16:11 Відповісти
Зеленський взяв під контроль розповсюдження COVID-19 в Україні
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01.10.2020 16:12 Відповісти
А в марте шо? Перестанут болеть или все умрут?
Где аппараты ИВЛ ? Не закупили ни одного!!! Бездарность и глупость жадность и трусость вот кто у власти.
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01.10.2020 16:14 Відповісти
Рекорды по COVID-19 в Украине будут до марта: до 7 тысяч случаев в сутки, - глава Госпотребслужбы в Киеве Рубан - Цензор.НЕТ 4893
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01.10.2020 16:18 Відповісти
Все ушло на дороги по европейским расценкам.
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01.10.2020 19:39 Відповісти
Деньги в марте на ковид закончатся!
А с ними закончится и "пандемия".

Палятся, как лохи педалные, во всех странах прям до марта, хотя в Южном полушарии март - теплый осенний месяц, еще в океане все купаются и никаких "орви".
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01.10.2020 16:21 Відповісти
Рекорды по COVID-19 в Украине будут до марта: до 7 тысяч случаев в сутки, - глава Госпотребслужбы в Киеве Рубан - Цензор.НЕТ 9876
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01.10.2020 16:14 Відповісти
Значит Украина вымрет вся до весны
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01.10.2020 16:14 Відповісти
"Ну і что, что умєрших от віруса повєзут на кладбіще - главноє, что по хорошей дорогє!". В.Зєлємойский.
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01.10.2020 16:19 Відповісти
"Антирекорды по коронавирусу в Украине будут ежедневно фиксироваться до марта 2021 года."
Источник: https://censor.net/ru/n3222341

Вот почему во всех странах именно до марта?
В Австралии до марта потому как платить бизнесам JobKeeper из-за ковида федералы будут именно до марта хоть в какой-то форме.
А в Украине, поскольку бизнесам из-за ковида не платят ни фуя придумали, что до марта сезон ОРВИ.

А получается вот что: денег ротшильдовских на ковидобесие хватит только до марта в самой ограниченной форме, оттого именно март и прописан в рептилоидных методичках.
Не палитесь так, рептилоидные.
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01.10.2020 16:20 Відповісти
За сезон 5-7 млн человек в Украине ОРВИ болеет. Что-то раньше из-за этого так не переживали.
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01.10.2020 16:27 Відповісти
Яхве, забери вирус взад, по хорошему, а не то я стану христоедом - хуже будет!
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01.10.2020 16:31 Відповісти
Как это может быть связано с ежегодным ОРВИ? Тестируют же на ковид. Может хватит врать и валить все вирусы в ковидную кучу.
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01.10.2020 16:32 Відповісти
та ладно вам!...по 10 тыс в день? ... а сколько еще не больных осталось????
ну пусть некоторые по второму кругу (но то уже полегче и знакомо)...
если вспомнить арифметику-математику...то потихоньку все переболеют (как и предсказывали вирусологи) и даст Бог выздоровят (хотелось бы чтобы все ...но сопутствующие болячки ...)
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01.10.2020 16:33 Відповісти
А потом запустят новые супер-тесты на антитела, и у кого их не окажется, того будут принудительно вакцинировать. Т.е. предположительно - всех.
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01.10.2020 16:46 Відповісти
и даст Бог\\

Вась, тот же "бог", который Яхве, во первых - иудейский, во вторых, там же пишет как оН терзал "свой народ", ну это Сралин курит в углу. Зачем это?
Почитай напр. как оН расправился с детьми, которые страшно согрешили.... смеялись(а ведь "по образу" созданы?)
Я не знаю - но почитай хотя бы. Прямо написано что как и почему - боку не понравилось нпр. шо дети смеялись над старым лысоносцем с палкой - и что бок сделал?

Сталин ужаснулся бы, но он то зна что все это выдумки. правда такие, шо он и не мечтал переплюнуть(не дурак был, а просто кретин)
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01.10.2020 19:29 Відповісти
Рекорди з COVID-19 в Україні будуть до березня: до 7 тисяч випадків на добу, - глава Держспоживслужби в Києві Рубан - Цензор.НЕТ 627
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01.10.2020 16:38 Відповісти
наверное вирус с короной сам делал визит в госпотребслужбу,предварительно записавшись на прием и поведал о своих планах самому главному госпотребителю...???
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01.10.2020 16:42 Відповісти
20 октября 2020 - уже будет 7 000...я так думаю..
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02.10.2020 02:38 Відповісти
140 человек ежедневно будет умирать.
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02.10.2020 06:29 Відповісти
 
 