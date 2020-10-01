Забруднення води в озерах на Оболоні перевищує норму в кілька разів, - адвокат Шевчук
За результатами хімічного аналізу води, проведеного Центральною біохімічної лабораторії, в п'яти озерах на столичній Оболоні, в двох з них показники забруднення перевищують норму в кілька разів.
Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці громадський активіст, адвокат Олексій Шевчук, пишуть Українські новини.
"Готові результати хімічного аналізу води з озер Міністерське, Вербне, Йорданське, Кирилівське і Опечень. Показники в останніх двох значно перевищують норму. Кирилівське. Виявилося найбруднішим за хімією та мікробіологією. Вміст кишкової палички 15 тис. одиниць за норми 5-10 тис. од. Опечень. Кишкова паличка перевищує норму майже в 2 рази".
Це може бути результатом того, що у водойми зливають стічні води, вважає Шевчук.
"Про що це говорить? Ймовірно, про забруднення стічними водами. Купатися в цих двох озерах небезпечно, а виловлена в них риба вимагає ретельної термічної обробки перед вживанням".
Спочатку потрібно усунути джерело забруднення і провести очистку водойм спеціальною технікою, зазначив керівник центральної біохімічної лабораторії Анатолій Петровський.
"Це або стічні води, або фекальна каналізація будинків. Потрібно шукати зливну трубу. Якщо ж труби немає, то необхідно постійно займатися очисткою озер, за допомогою спеціального обладнання чистити дно. Мул, який лежить на дні озера, є найбільш токсичним і небезпечним, адже більшість токсичних речовин важкі та осідають на дні".
Це прерогатива міської влади, говорять активісти. Обіцяють тримати питання на контролі.
Разом з тим, активісти закликають людей берегти природу, не смітити, бути екологічно свідомими та приєднуватися до акцій з наведення порядку на Оболоні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль