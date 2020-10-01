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Новини
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Забруднення води в озерах на Оболоні перевищує норму в кілька разів, - адвокат Шевчук

Забруднення води в озерах на Оболоні перевищує норму в кілька разів, - адвокат Шевчук

За результатами хімічного аналізу води, проведеного Центральною біохімічної лабораторії, в п'яти озерах на столичній Оболоні, в двох з них показники забруднення перевищують норму в кілька разів.

Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці громадський активіст, адвокат Олексій Шевчук, пишуть Українські новини.

"Готові результати хімічного аналізу води з озер Міністерське, Вербне, Йорданське, Кирилівське і Опечень. Показники в останніх двох значно перевищують норму. Кирилівське. Виявилося найбруднішим за хімією та мікробіологією. Вміст кишкової палички 15 тис. одиниць за норми 5-10 тис. од. Опечень. Кишкова паличка перевищує норму майже в 2 рази".

Забруднення води в озерах на Оболоні перевищує норму в кілька разів, - адвокат Шевчук 01
Забруднення води в озерах на Оболоні перевищує норму в кілька разів, - адвокат Шевчук 02

Це може бути результатом того, що у водойми зливають стічні води, вважає Шевчук.

"Про що це говорить? Ймовірно, про забруднення стічними водами. Купатися в цих двох озерах небезпечно, а виловлена ​​в них риба вимагає ретельної термічної обробки перед вживанням".

Спочатку потрібно усунути джерело забруднення і провести очистку водойм спеціальною технікою, зазначив керівник центральної біохімічної лабораторії Анатолій Петровський.

"Це або стічні води, або фекальна каналізація будинків. Потрібно шукати зливну трубу. Якщо ж труби немає, то необхідно постійно займатися очисткою озер, за допомогою спеціального обладнання чистити дно. Мул, який лежить на дні озера, є найбільш токсичним і небезпечним, адже більшість токсичних речовин важкі та осідають на дні".

Це прерогатива міської влади, говорять активісти. Обіцяють тримати питання на контролі.

Разом з тим, активісти закликають людей берегти природу, не смітити, бути екологічно свідомими та приєднуватися до акцій з наведення порядку на Оболоні.

Автор: 

Київ (19643) екологія (1356) вода (1183)


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кого це хвилює??? вибори жЄж...
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01.10.2020 16:17 Відповісти
С интересом прочитал высокопрофессиональную сентенцию, что мол "большинство токсических веществ тяжелые и оседают на дне". Долго думал насчет осадков "на дно" Эшерихии коли, солей металлов и др. Оно-то канешн - если взять соли металлов - то сядет на дно. Но только из насыщенного раствора. Пришел к выводу, что там именно такая ситуация.
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01.10.2020 16:28 Відповісти
Концентрация еще не позволяет добывать полезные ископаемые из воды ?
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01.10.2020 16:28 Відповісти
Кишечная палочка откудава? из жопы...значица сэрут в воду так? выходит шо Оболонщики жопашники!!
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01.10.2020 16:29 Відповісти
держите на контроле ещё лет десять
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01.10.2020 17:19 Відповісти
одно из озер на Оболони возле Пожарной части так и называется Менделеевское, там еще со времен совка вся таблица Менделя
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01.10.2020 21:17 Відповісти
ПОРА ПОСТАВЛЯТЬ ЭТУ ВОДУ РОССИЙСКИМ ВОЕННЫМ В КРЫМ !)
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02.10.2020 04:40 Відповісти
 
 