Ситуація в Станиці Луганській дуже складна: горять майже всі будинки на вул. Донецькій, детонують вибухонебезпечні предмети, - РДА. ФОТОрепортаж

Ситуація в Станиці Луганській, де рятувальники намагаються загасити пожежі, дуже складна через велику кількість вибухонебезпечних предметів, які детонують від високої температури.

Про це повідомляє пресслужба Станично-Луганської районної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"На 15:00 дуже складна ситуація в Станиці-Луганській, горять майже всі будинки на вулиці Донецькій. Гасіння пожеж ускладнюється тим, що впродовж 2014-2016 років ця вулиця дуже щільно обстрілювалася бойовиками, внаслідок чого там залишилося багато вибухонебезпечних предметів, які зараз детонують через високу температуру, що загрожує життю рятувальників і людей, які є поруч", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що потужними поривами вітру полум'я перекидається через залізничний насип до вулиці Лебединського.

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Зараз на допомогу пожежникам залучена комунальна техніка КП "станичники" і КП "Теплосервіс", якій оперативно підвозять воду.













