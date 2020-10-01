Ситуація в Станиці Луганській дуже складна: горять майже всі будинки на вул. Донецькій, детонують вибухонебезпечні предмети, - РДА. ФОТОрепортаж
Ситуація в Станиці Луганській, де рятувальники намагаються загасити пожежі, дуже складна через велику кількість вибухонебезпечних предметів, які детонують від високої температури.
Про це повідомляє пресслужба Станично-Луганської районної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
"На 15:00 дуже складна ситуація в Станиці-Луганській, горять майже всі будинки на вулиці Донецькій. Гасіння пожеж ускладнюється тим, що впродовж 2014-2016 років ця вулиця дуже щільно обстрілювалася бойовиками, внаслідок чого там залишилося багато вибухонебезпечних предметів, які зараз детонують через високу температуру, що загрожує життю рятувальників і людей, які є поруч", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що потужними поривами вітру полум'я перекидається через залізничний насип до вулиці Лебединського.
Зараз на допомогу пожежникам залучена комунальна техніка КП "станичники" і КП "Теплосервіс", якій оперативно підвозять воду.
Будь ласка, зачекайте...
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Natasha Mueller
https://www.facebook.com/faina.kaplan.50/posts/2927127307367320?__xts__%5B0%5D=68.ARA8as8-PW8hjDIiPMoUC7vgV6KJPdyjWf8FqPYBePYqV_H1E4ed-hheo7yW2b-gtE4cwX07h0B7iig73nxyTOX-*****************************************************************************************************************************-41D3sj74K6alPN1cBlDSTZr0f2uKE6bi7ISSQng6ZPf-_c8i-zwxzg8tQ-ObQYEQ5KeDbMcQYgkj16IlKoqxDVetigUzd7TxStwxhRTGCEHIut8nWEDStwvA&__tn__=H-R 26 апреля · https://www.facebook.com/58843843952/posts/10158343150948953#
А як ви читаєте новини, якісь антидепресанти? Я часто роблю вигляд, шо не помітила якоїсь новини. Мені так легше.
Наприклад, оцю я б хотіла не бачить:
Анна Герман озвучила, шо Україна буде горіть, бо не дає воду в Крим. Тобто, шоб підпали припинились, нада дать воду в Крим.
Все розставила по полочкам, все сразу стало ясно чому горить.
Тобто якшо раньше люди якось соромились казать цю конспіраційну версію, то зараз вже можна не соромитись.
Вчора горіло близько коло Запорізької атомної. Не знаю який там статус зараз.
Тіки не нада начинать про екологію і дурних селян. Дядя Вова ніколи не робе катастрофу на пустому місці, це дорого. Він дивиться, де є криза. А потім легко і дешево перетворює кризу на катастрофу (читайте матеріали ФБР, зібрані після 2016 р). Селяни, шо палять сміття, і екологія - це криза. А те шо ми маєм - це катастрофа створена диверсіями.
Зелень сама пусть тушит.
на улицах? не думаю
Там никто не живет.Она между двумя пропускными пунктами.На обочину нельзя выходить знаки стоят.
Как символично
14:39https://censor.net/ru/news/3222304/my_nauchilis_spravlyatsya_so_vsemi_pojarami_ochen_bystro_ne_teryaya_lyudeyi_zelenskiyi
Включая мами и папи.
И просто не выпускать.
- Це повний … (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
73% жертв российского «зомбоящика» и телеведущей госпожи Ольхи Сухабеевой (в миру «бачок») избрали царём Украины «простого еврейского парня из народа» инородца-пианиста, голубя мира, который кроме рояля еще играет и в футбол, ест шаурму, пьет кофе в таверне Проскурова во время карантина, ну, и как все остальные голуби, свои выделения, плавно опускает на головы своих избирателей.
https://www.facebook.com/OksaVla?fref=ufi Оксана Гомон
«Знаете, а еще в Надвірной (Ивано-Франковская область), откуда я недавно вернулась, обиженный местным языком и менталитетом выходец с Донбасса, бросил в кафе гранату. Пострадало 9 человек».
Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российский военных на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE&fbclid=IwAR1ZFAZ1l8ZRkHV-gHA_5k1_T21Cc51Tkr_OTWtcTbaeic0lekufZOU-L_8 https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE