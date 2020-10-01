Нардеп "За майбутнє" Герега ігнорує виклики в НАЗК для пояснення своїх пропозицій купити засоби медзахисту в "Епіцентру"

Член депутатської групи "За майбутнє" Олександр Герега кілька місяців ігнорує виклик у Національне агентство з протидії корупції для пояснення ситуації з використанням свого мандата в інтересах компанії "Епіцентр К".

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про листи Гереги до мерів Києва, Харкова і Дніпра з пропозицією закупити у компанії "Епіцентр К" захисні засоби, які літак "Мрія" привіз з Китаю в Україну. Одним із кінцевих бенефіціарів власників "Епіцентру К" Герега і є.

У Нацагентстві зазначають, що у них є докази, які підтверджують ознаки адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, з боку народного депутата.

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"НАЗК запрошує Олександра Герегу прибути в будь-який зручний час протягом робочого дня 12, 13 або 15 жовтня", - додали в Нацагентстві.

Нагадаємо, в Україні вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем з Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів і понад 100 тис. захисних костюмів. Рейс зустрічало вище керівництво країни.

Пізніше журналісти з'ясували, що рейс був комерційним, оплатила його компанія "Епіцентр". Крім того, нардеп Олександр Герега запропонував меру Києва купити ці товари, обіцяючи знижки.