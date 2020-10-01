Нардеп "За майбутнє" Герега ігнорує виклики в НАЗК для пояснення своїх пропозицій купити засоби медзахисту в "Епіцентру"
Член депутатської групи "За майбутнє" Олександр Герега кілька місяців ігнорує виклик у Національне агентство з протидії корупції для пояснення ситуації з використанням свого мандата в інтересах компанії "Епіцентр К".
Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про листи Гереги до мерів Києва, Харкова і Дніпра з пропозицією закупити у компанії "Епіцентр К" захисні засоби, які літак "Мрія" привіз з Китаю в Україну. Одним із кінцевих бенефіціарів власників "Епіцентру К" Герега і є.
У Нацагентстві зазначають, що у них є докази, які підтверджують ознаки адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, з боку народного депутата.
"НАЗК запрошує Олександра Герегу прибути в будь-який зручний час протягом робочого дня 12, 13 або 15 жовтня", - додали в Нацагентстві.
Нагадаємо, в Україні вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем з Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів і понад 100 тис. захисних костюмів. Рейс зустрічало вище керівництво країни.
Пізніше журналісти з'ясували, що рейс був комерційним, оплатила його компанія "Епіцентр". Крім того, нардеп Олександр Герега запропонував меру Києва купити ці товари, обіцяючи знижки.
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И как он оказывает влияние? Может у него есть свои батальйоны и титутшки как у Авакова, или там Министры ручные, или ручной президент как у Бени? Чушь не порите.
немного вам википедии
Нардеп-регіонал ініціює внесення до Кримінального кодексу статті про розпалювання міжпартійної ворожнечі.
Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Олександр Герега зареєстрував проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу, що запровадить відповідальність за бойкотування товарів і послуг за ознакою партійності власника.
Якщо законопроект №8841 буде ухвалений, до статті 161 ККУ буде внесено доповнення: «Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової, релігійної чи міжпартійної ворожнечі та ненависті {…} караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого».
Щоб притягнути до відповідальності за цією частиною статті 161, слідство доводитиме, що споживач, обираючи між товарами або послугами, відкрито керувався міркуваннями партійності власника. Також каратимуть за публічні заклики до відмови від товарів і послуг, що належать членам певних політичних партій.
За словами Олександра Гереги, до розробки законопроекту його спонукали величезні збитки, яких зазнали від економічного бойкоту Партії регіонів мережі «Епіцентр» та «Нова лінія».
«Наша компанія понесла гігантські збитки. У Львові в нас один з торгових центрів не працював 4 дні. Другий торговий центр не працював дві доби. Також була проблема у місті Стрий. Будь-які катаклізми такого плану, вони для бізнесу просто негативні», - заявив Герега в інтерв'ю телеканалу 24.
За словами нардепа, у Верховній Раді вже є 232 підписи за цей закон. На думку Гереги, відмова від товарів і послуг http://uareview.com/tag/partia-regioniv/ Партії регіонів суперечить духу і букві Конституції України. «Нас штучно намагаються поділити на членів тої чи іншої партії, - прокоментував регіонал. - А ми всі - український народ!».
А взять за ухо и привести борова? И жену прихватить за земельные махинации в Киеве. Или только в музеи на выставки могут врываться?