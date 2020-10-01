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Новини
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Нардеп "За майбутнє" Герега ігнорує виклики в НАЗК для пояснення своїх пропозицій купити засоби медзахисту в "Епіцентру"

Нардеп

Член депутатської групи "За майбутнє" Олександр Герега кілька місяців ігнорує виклик у Національне агентство з протидії корупції для пояснення ситуації з використанням свого мандата в інтересах компанії "Епіцентр К".

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про листи Гереги до мерів Києва, Харкова і Дніпра з пропозицією закупити у компанії "Епіцентр К" захисні засоби, які літак "Мрія" привіз з Китаю в Україну. Одним із кінцевих бенефіціарів власників "Епіцентру К" Герега і є.

У Нацагентстві зазначають, що у них є докази, які підтверджують ознаки адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, з боку народного депутата.

Також читайте: Герега пояснив, чому пропозицію купити китайські медтовари в "Епіцентру" розіслали на бланку нардепа: Помічниця думала, що так буде вагоміше

"НАЗК запрошує Олександра Герегу прибути в будь-який зручний час протягом робочого дня 12, 13 або 15 жовтня", - додали в Нацагентстві.

Нагадаємо, в Україні вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем з Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів і понад 100 тис. захисних костюмів. Рейс зустрічало вище керівництво країни.

Пізніше журналісти з'ясували, що рейс був комерційним, оплатила його компанія "Епіцентр". Крім того, нардеп Олександр Герега запропонував меру Києва купити ці товари, обіцяючи знижки.

Автор: 

Герега (65) НАЗК (1694) маски (118)


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Топ коментарі
+8
тю... так у него ж сам преЗЕдент в грузчиках...самолетными нормами...
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01.10.2020 16:36 Відповісти
+5
истота, которая угрожает купить амазон, может себе позволить не являться в напк.
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01.10.2020 16:31 Відповісти
+4
красавы! а ведь как с пафосом встречали! коммерческий груз частной компании!
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01.10.2020 16:31 Відповісти
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истота, которая угрожает купить амазон, может себе позволить не являться в напк.
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01.10.2020 16:31 Відповісти
Олигарх...сукин сын.
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01.10.2020 16:31 Відповісти
Олигарх это крупный бизнесмен, имеющий огромное состояние и оказывающий с помощью своих капиталов влияние на власть в стране.

И как он оказывает влияние? Может у него есть свои батальйоны и титутшки как у Авакова, или там Министры ручные, или ручной президент как у Бени? Чушь не порите.
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01.10.2020 16:59 Відповісти
Влияние политическое, через своих купленных депутатов-посильнее группы бандюков. Вы правильно дали определение олигарха. Да, жена его, тоже миллиардерша, уже Киевом немножко так рулила.
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01.10.2020 19:55 Відповісти
какие депутаты ? по Киеву 2 года исполняла обязаности вроде) а сейчас что? ну деньги есть и что?
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01.10.2020 22:21 Відповісти
красавы! а ведь как с пафосом встречали! коммерческий груз частной компании!
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01.10.2020 16:31 Відповісти
Груз был компании Эпицентр, это президент захотел пиарится типо под шумок и на халяву, что вышло мы знаем.
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01.10.2020 17:00 Відповісти
тю... так у него ж сам преЗЕдент в грузчиках...самолетными нормами...
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01.10.2020 16:36 Відповісти
судя по его "украинскому лиццу" - явно потомок баскаков ))
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01.10.2020 16:39 Відповісти
А вы я смотрю последователь доктора Менге? национальность по лицу вычисляете? может лучше спросить автобиографию и гениалогическое древо?
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01.10.2020 16:51 Відповісти
сват, брат, жена? или сам потомок баскака? )))
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01.10.2020 16:54 Відповісти
Скажем так тот кто его знает)
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01.10.2020 17:01 Відповісти
ну это понятно сразу)) и не только знает, но ему и лижет ))
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01.10.2020 17:06 Відповісти
абсолютно нет, просто тут сидят проплаченые тролли которые тяжелее *ера в руках ничего не держали, но грязью поливают отборно, я например пишу про человека из своего личного впечатления.
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01.10.2020 17:13 Відповісти
возьмите в руки лопату )) правда за это он платить не будет )
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01.10.2020 17:15 Відповісти
Лопату я беру на выходных когда строю гараж, но это уже Вас не касается
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01.10.2020 17:18 Відповісти
понятно. шеф по воскресеньях юзает своих верных нукеров ещё и в личных целях. гараж то точно сверху меньше чем под землёй. "подвал инквизиции" - это святое у кручёных, ставящих на свой скорый приход к власти. дамбас тому пример. но! как правило, первыми в него и попадают верные нукеры, болтающие налево и направо о своих воскресных трудах праведных, не за совесть, а за страх )
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01.10.2020 20:23 Відповісти
Герега, тепер також Ґереґа - українське прізвище, утворене від слова ґереґа (те саме, що й дзиґа).

немного вам википедии
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01.10.2020 17:03 Відповісти
) да, крученый "благотворитель". кручёность в крови - это на лицо ))
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01.10.2020 17:13 Відповісти
У вас дедушка полицаем в войну не был?
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01.10.2020 17:15 Відповісти
был. а шо? любил он комми, но странною любовью )
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01.10.2020 17:16 Відповісти
Та ясно теперь откуда у Вас про национальности мнение сложилось, небось настольная книга у Вас "Main kampf"?
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01.10.2020 17:20 Відповісти
артемка, ты защищаеш герегу не па децки. платят то хоть нормально?
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01.10.2020 17:39 Відповісти
Но не так как вам в евро)
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01.10.2020 18:08 Відповісти
Полезная книга, советую к прочтению
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01.10.2020 19:20 Відповісти
ага. книга моего децтва. шпраху учил по ней. под "хорст вессель" ) (бессознательное всегда предает своего владельца. фашисты, полицаи, бандеровцы,...... типичные первые ассоциации моска, поражённого новофашистской руцкой идеологией. как правило, генетически от красных предков достается. вместе с 47й хромосомой ) )
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01.10.2020 20:27 Відповісти
типовий гречкосій, на чому і вирощує мандати собі і своїй жінці.
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01.10.2020 16:37 Відповісти
есть факты "гречкосійства"? у Гереги есть свой Благотворительный фонд и он в отличии от остальных работает 364 дня в году, а не под выборы.
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01.10.2020 16:54 Відповісти
Саньок, якщо ти "За майбутнє", якого хєра хмельниччина завішана твоєю пикою як реклама партії "За конкретні справи"? Нє, я розумію, що ті "справи" твоя власність, так ти або хрестик зніми, або труси вдягни.
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01.10.2020 16:38 Відповісти
та вони союзники. Конкраспрекс, як і поруччя - місцеві, регіанальні; а замайбахбені - вродь як загальнодержавна.
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01.10.2020 16:43 Відповісти
Гречкосій, який корисний всім владам. Такий же і Лабазюк. Обидва голосували за "закони" від 16січня 14-го року. А потім різко стали волонтерами. Та, буває, проколюються, яко з оцією Мрією.
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01.10.2020 16:40 Відповісти
Так арестуйте активы и сразу придёт сам и кошёлку свою приведёт.
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01.10.2020 16:41 Відповісти
Ну и рожа у тебя ШАРАПОВ!!
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01.10.2020 16:43 Відповісти
хорошо живется в Украине всем, кроме украинцев!
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01.10.2020 16:44 Відповісти
Нардеп "За майбутнє" Герега игнорирует вызовы в НАПК для пояснения своих предложений купить средства медзащиты у "Эпицентра" - Цензор.НЕТ 2733
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01.10.2020 16:45 Відповісти
Власник все життя був позапартійним, поки Яник не загнав у свій блок під страхом віджиму бізнесу, не тупіть.
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01.10.2020 16:55 Відповісти
Та кАнешнА. Загнана герега. Нардеп "За майбутнє" Герега игнорирует вызовы в НАПК для пояснения своих предложений купить средства медзащиты у "Эпицентра" - Цензор.НЕТ 6802
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01.10.2020 17:04 Відповісти
І шо ? В ті часи Галина не була депутатом) Фотка з Яником це шо вирок? На той час нагадаю Вам він був легітимним президентом, то вже ближче до 2014 він став нелігитимним та утік. Так шо не плутайте.
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01.10.2020 17:10 Відповісти
Та да, нічого "особистого", лише бізнес.
Нардеп-регіонал ініціює внесення до Кримінального кодексу статті про розпалювання міжпартійної ворожнечі.
Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Олександр Герега зареєстрував проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу, що запровадить відповідальність за бойкотування товарів і послуг за ознакою партійності власника.
Якщо законопроект №8841 буде ухвалений, до статті 161 ККУ буде внесено доповнення: «Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової, релігійної чи міжпартійної ворожнечі та ненависті {…} караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого».
Щоб притягнути до відповідальності за цією частиною статті 161, слідство доводитиме, що споживач, обираючи між товарами або послугами, відкрито керувався міркуваннями партійності власника. Також каратимуть за публічні заклики до відмови від товарів і послуг, що належать членам певних політичних партій.
За словами Олександра Гереги, до розробки законопроекту його спонукали величезні збитки, яких зазнали від економічного бойкоту Партії регіонів мережі «Епіцентр» та «Нова лінія».
«Наша компанія понесла гігантські збитки. У Львові в нас один з торгових центрів не працював 4 дні. Другий торговий центр не працював дві доби. Також була проблема у місті Стрий. Будь-які катаклізми такого плану, вони для бізнесу просто негативні», - заявив Герега в інтерв'ю телеканалу 24.
За словами нардепа, у Верховній Раді вже є 232 підписи за цей закон. На думку Гереги, відмова від товарів і послуг http://uareview.com/tag/partia-regioniv/ Партії регіонів суперечить духу і букві Конституції України. «Нас штучно намагаються поділити на членів тої чи іншої партії, - прокоментував регіонал. - А ми всі - український народ!».
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01.10.2020 17:20 Відповісти
Приняли?
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01.10.2020 17:22 Відповісти
Що? Те що для герег немає нічого святого? Ні прапора, ні батька, ні Батьківщини? І що їм похрін під кого лягти, під ригів, під кацапів чи під коломойського, аби бабло з хАхлів зняти? Це очевидно.
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01.10.2020 17:56 Відповісти
Як то символічно - "За майбутнє"...Забезпечують своє майбутнє і забирають майбутнє у нас...
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01.10.2020 16:51 Відповісти
І як він конкретно у вас забрав? Шо?
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01.10.2020 16:56 Відповісти
у тебе, наприклад, мозок, хоча у тебе його й так не дуже, піди купи в епіцентрі якусь китайську підробку і встав собі в ту штуку, що на плечах носиш і в неї їси, ну це так тобі пояснюю, щоб ти зрозуміло.
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02.10.2020 08:44 Відповісти
За майбах
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01.10.2020 21:31 Відповісти
Герега на тойоте ездит) так шо за майбах это мимо)
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02.10.2020 13:39 Відповісти
Так проигнорируйте этого герегу лет, так на 10
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01.10.2020 17:35 Відповісти
Член депутатской группы "За майбах" Александр Герега несколько месяцев игнорирует вызов в Национальное агентство по противодействию коррупции для объяснения ситуации с использованием своего мандата в интересах компании "Эпицентр К".Источник: https://censor.net/ru/n3222349

А взять за ухо и привести борова? И жену прихватить за земельные махинации в Киеве. Или только в музеи на выставки могут врываться?
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01.10.2020 18:23 Відповісти
В чем нарушение? Это его товар,и он вправе предлагать его купить кому угодно по любой цене. Не туда и не на тех людей энергию НАЗК и народные деньги тратит.
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01.10.2020 19:55 Відповісти
У этого гандона пачка самых простых китайских масок 50шт стоит в эпицентре 500грн. Такие-же маске в обычной аптеке 4-5грн в розницу по штучно
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01.10.2020 19:57 Відповісти
Типовий мерзенний барига, без честі, совісті як і його дружина і члени партії у якій воно прописалося - "відрижки януковича", це дуже ніжно висловився.
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01.10.2020 20:52 Відповісти
Барыга то Пеця, учи методичку ато не заплатят )
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01.10.2020 22:24 Відповісти
ему на всех нас.. ть,- его самолеты встречает сам президент
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01.10.2020 21:12 Відповісти
ему на всех нас.. ть,- его самолеты встречает сам президент
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01.10.2020 21:13 Відповісти
А силовой привод уже отменили?
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02.10.2020 12:34 Відповісти
 
 