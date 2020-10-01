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Новини
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У Кривому Розі підкуповують виборців і залякують співробітників ГЗК, щоб голосували за кандидата "Слуги народу" Шевчика, - кандидат "ЄС" Яровий

У Кривому Розі підкуповують виборців і залякують співробітників ГЗК, щоб голосували за кандидата

Лідер "Європейської Солідарності" в Кривому Розі, кандидат у мери Юрій Яровий заявив, що у місті підкуповують та залякують виборців, щоб вони голосували за кандидата "Слуги народу", генерального директора "Центрального гірничо-збагачувального комбінату" Дмитра Шевчика.

Про це Яровий розповів у коментарі Цензор.НЕТ

Зазначимо, "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" входить до групи "Метінвест" олігарха Ріната Ахметова.

"Раніше "Метінвест", використовуючи свій адміністративний ресурс заставляв своїх співробітників під контролем начальників цехів, начальників відділень кадрів і так далі голосувати за певного кандидата. На той час це був Янукович як кандидат у президенти, а зараз - Шевчик як кандидат у мери міста", - розповів Яровий.

"Іде повне залякування співробітників. Більш того, співробітників виганяють "в поле" ходити по квартирах, будинках. Під запис персональних даних їх записують як прихильників Шевчика. Там уже є інформація від моєї знайомої, що пропонують гроші: 500 гривень зараз, 500 гривень після в обмін на сфотографований бюлетень... Тобто йде повне вибудовування так званої "виборчої сітки" із залученням всього адмінресурсу великих підприємств міста", - додав він.

Яровий вважає, що таким чином готується масштабне підґрунтя для масових передвиборчих маніпуляцій і фальсифікацій. Кандидат "ЄС" розповів, що наразі не було реакції правоохоронців.

За словами Ярового, на гірничо-збагачувальних комбінатах працює 20 тис. співробітників.

Читайте також: Арахамія про ДТП із сином кандидата "Слуги народу" Шевчика в Кривому Розі: "Він доволі правильно скомунікував це і повівся"

Автор: 

Кривий Ріг (1362) місцеві вибори (1366) Слуга народу (2817) Європейська Солідарність (1089) Шевчик Дмитро (8)


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Топ коментарі
+14
кто то ждал возвращения януковича и таки дождался. молодого, свежего зеленуковича.
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01.10.2020 16:45 Відповісти
+9
В Кривом Роге подкупают избирателей и запугивают сотрудников ГОКа, чтобы голосовали за кандидата "Слуги народа" Шевчика, - кандидат "ЕС" Яровой - Цензор.НЕТ 6646
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01.10.2020 16:51 Відповісти
+8
Новиє ліТЦа "слуг" виявились рилами мАлАдих регіАналаФ.
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01.10.2020 16:50 Відповісти
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кто то ждал возвращения януковича и таки дождался. молодого, свежего зеленуковича.
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01.10.2020 16:45 Відповісти
Новиє ліТЦа "слуг" виявились рилами мАлАдих регіАналаФ.
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01.10.2020 16:50 Відповісти
Це вам азіров сказав, чи це намагання вигородити "слуг", які втілюють в життя методи "старших тофарищей"?
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01.10.2020 19:24 Відповісти
В Кривом Роге подкупают избирателей и запугивают сотрудников ГОКа, чтобы голосовали за кандидата "Слуги народа" Шевчика, - кандидат "ЕС" Яровой - Цензор.НЕТ 6646
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01.10.2020 16:51 Відповісти
Здається, проводячи незаконну агітацію в Рівному, Зеля сказонув, що пекельне полум'я на Луганщині виникло не через обстріли росіских найманців.
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01.10.2020 16:52 Відповісти
Тема ручного ЦВК розкрита не повністю.
Давай, американський "Петро такой", дні єсчо!
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01.10.2020 17:27 Відповісти
*жгі єсчо!
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01.10.2020 17:28 Відповісти
Зебилов не надо запугивать. Побегут снова за зеленую слизь бюлетни бросать.
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01.10.2020 17:02 Відповісти
Даже если и не побегут то все равно уже решены выборы. Те кто думать пытается по разным кандидатикам распорошится, а админресурс дружно проголосует за "своего". Поэтому фейк с подкупом просто примитивен и расчитан на лохов.)))
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01.10.2020 19:21 Відповісти
Я смотрю в Кривом Роге все прям пугливые ......
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01.10.2020 17:28 Відповісти
Видать их в рог согнули.
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01.10.2020 17:33 Відповісти
неужели у нас есть кого запугивать? запугивать можно принципиальных избирателей, у которых есть убеждения. а у нас люди не дорожат и не ценят право голосовать, относятся к этому легкомысленно. или голосуют по-приколу, или за гречку, или вообще не голосуют...
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01.10.2020 17:54 Відповісти
Если у сотрудников нет чувства собственного достоинства, пускай идут и голосуют.
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01.10.2020 18:39 Відповісти
Так как же ж иначе....Кривой Рог - колыбель зели...он не простит своим дружкам, если город перейдет к ненавистному ему Пороху...." слуги" будут терроризировать народ до последнего , чтобы мальчику зеле угодить....а то он частенько психует....комплекс неполноценности у мальчика из Кривого Рога....
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01.10.2020 19:01 Відповісти
Зачем кого-то запугивать или подкупать? Кто сейчас на пиплов будет деньгами разбрасываться? Достаточно админресурс использовать , а остальные кто за кого будут голосовать. Вы по процентам посчитайте и учтите явку, которая будет минимальной.)))
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01.10.2020 19:23 Відповісти
 
 