У Кривому Розі підкуповують виборців і залякують співробітників ГЗК, щоб голосували за кандидата "Слуги народу" Шевчика, - кандидат "ЄС" Яровий
Лідер "Європейської Солідарності" в Кривому Розі, кандидат у мери Юрій Яровий заявив, що у місті підкуповують та залякують виборців, щоб вони голосували за кандидата "Слуги народу", генерального директора "Центрального гірничо-збагачувального комбінату" Дмитра Шевчика.
Про це Яровий розповів у коментарі Цензор.НЕТ
Зазначимо, "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" входить до групи "Метінвест" олігарха Ріната Ахметова.
"Раніше "Метінвест", використовуючи свій адміністративний ресурс заставляв своїх співробітників під контролем начальників цехів, начальників відділень кадрів і так далі голосувати за певного кандидата. На той час це був Янукович як кандидат у президенти, а зараз - Шевчик як кандидат у мери міста", - розповів Яровий.
"Іде повне залякування співробітників. Більш того, співробітників виганяють "в поле" ходити по квартирах, будинках. Під запис персональних даних їх записують як прихильників Шевчика. Там уже є інформація від моєї знайомої, що пропонують гроші: 500 гривень зараз, 500 гривень після в обмін на сфотографований бюлетень... Тобто йде повне вибудовування так званої "виборчої сітки" із залученням всього адмінресурсу великих підприємств міста", - додав він.
Яровий вважає, що таким чином готується масштабне підґрунтя для масових передвиборчих маніпуляцій і фальсифікацій. Кандидат "ЄС" розповів, що наразі не було реакції правоохоронців.
За словами Ярового, на гірничо-збагачувальних комбінатах працює 20 тис. співробітників.
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