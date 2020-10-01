Київ висловив протест Мінську у зв'язку з участю представника окупаційної влади Криму в Форумі регіонів Білорусі та РФ: Це неприпустимі, недружні кроки

Радник-посланник посольства Білорусі в Україні був запрошений 1 жовтня до МЗС України для надання пояснень у зв’язку з участю у VII Форумі регіонів Білорусі та РФ у форматі відеоконференції представника російської окупаційної адміністрації Воодимира Константінова.

"Україна вважає неприпустимими такі недружні кроки білоруської сторони, які ставлять під сумнів приналежність до України тимчасово окупованої Росією АР Крим і м.Севастополь", - повідомляється на сайті МЗС України в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Представник Посольства Білорусі у відповідь запевнив, що офіційна позиція Білорусі на підтримку територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах жодним чином не змінилася.

У ході зустрічі було також порушено питання щодо недружнього інциденту із зупинкою та доглядом автомобіля посла України в Білорусі Ігоря Кизима на українсько-білоруському кордоні. МЗС України досі не отримало офіційних роз’яснень Мінська щодо цього інциденту.

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"Українські дипломати також висловили занепокоєння у зв’язку з продовженням репресій проти учасників мирних протестів в Білорусі. Дотримання норм міжнародного права і основоположних прав людини є невід’ємною складовою міждержавних відносин України з будь-якою іншою державою. Україна категорично відкидає звинувачення білоруської сторони у нібито втручанні України у внутрішні справи Білорусі, а у помітній останнім часом відчайдушній риториці білоруських чиновників вбачає, на жаль, притаманний МЗС Росії епістолярний жанр". - говориться в повідомленні.