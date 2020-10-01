ОП висловив співчуття у зв'язку зі смертю співробітниці посольства США в Києві: Будемо сприяти встановленню всіх обставин

Правоохоронні органи України проводять невідкладні слідчі дії для з'ясування всіх обставин смерті співробітниці посольства США. Зараз розглядається версія як навмисного вбивства, так і нещасного випадку.

Про це йдеться в заяві Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

"З великим сумом дізналися про те, що в лікарні померла громадянка Сполучених Штатів Америки, співробітниця американського посольства в Києві. Жінку з травмою голови 30 вересня знайшли перехожі під відкритим небом біля залізниці в Шевченківському районі столиці. У неї залишилися четверо дітей і чоловік. Висловлюємо наші щирі співчуття рідним, друзям і колегам загиблої", - сказано в повідомленні.

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"Наголошуємо на необхідності оперативного та всебічного розслідування. Якщо ця трагедія сталася через злий умисел, винні мають бути законно покарані. Українська влада та Офіс президента зокрема всіляко сприятимуть встановленню всіх обставин цього жахливого випадку", - підсумували в ОП.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, співробітницю посольства США Санвер Нікаело знайшли на вулиці в Києві з травмою голови і непритомною, пізніше вона померла в лікарні.

У МВС зазначили, що смерть співробітниці посольства США може бути як злочином, так і нещасним випадком.