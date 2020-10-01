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Новини Свободу Марківу
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Під час розгляду апеляції у справі Марківа суд призначив додаткові експертизи, - Аваков

Під час розгляду апеляції у справі Марківа суд призначив додаткові експертизи, - Аваков

За підсумками другого засідання Апеляційного суду в Мілані у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа були призначені додаткові експертизи,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Адвокати з нашої сторони свої позиції заявили, призначена додаткова експертиза. Сторона обвинувачення намагається інтерпретувати непрямі слова Марківа з прослуховування в тюрмі. Ніби було сказано "вбили журналіста", а намагаються інтерпретувати ніби "я вбив", - заявив Аваков.

Міністр уточнив, що українська сторона передала суду весь пакет експертиз.

"Ми провели експеримент в той же період, коли загинули Миронов і Рокеллі. Наполягаємо, що автомат не може стріляти на 1500 м і при цьому вбивати прицільно. І Рокеллі і Миронов не були в прямій видимості. Хочемо, аби також долучили записи, які надав Рігалон, там видно і чутно стрільбу, яка відбувалася в 200 м, а не зі сторони гори Карачун" - сказав Аваков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці Італії прийшли підтримати нацгвардійця Марківа до Апеляційного суду Мілана. ВIДЕО

"Крім того, ми знайшли записку у кишені Миронова, де він переписувався з прессекретарем "ДНР" Хорошевою. Вони домовлялися із нею про зустріч із Гіркіним. Тому ми не виключаємо думку, що це була провокація - відправити іноземців під вогонь, а потім всю провину покласти на Україну", - додав міністр.

Аваков нагадав, що Україна неодноразово офіційно запрошувала італійську сторону приїхати на місце подій, проте ніхто ні разу не приїхав.

"На мій погляд, це порушує права на захист, і рішення суду першої інстанції було винесено на емоціях", - сказав він.

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Крім того, Аваков зазначив, що в середу, 30 вересня, відбулася пресконференція родичів загиблого Андрія Миронова. Вони не задоволені вироком Марківу і вважають його недійсним.

Наступне засідання апеляційного суду призначено на 15 та 23 жовтня.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

Автор: 

Аваков Арсен (2191) Національна гвардія (1564) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+9
До тех пор пока министрам платят с наших налогов - указывать им именно нам. Если в Вас раболепство заложено на генном уровне перед чинами, то это Ваша личная проблема.
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01.10.2020 18:28 Відповісти
+5
Даже самые упоротые вынуждены признать работу Авакова. Несмотря на все говно, которое на него льют, он все равно делает свое благое дело.
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01.10.2020 18:13 Відповісти
+4
Аваков и честь это как рюкзак и порядочность. Ничего общего.
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01.10.2020 17:59 Відповісти
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Отдать должное Авакову при всем говне которого не отнять: он оторвал жЁпу от кресла министра и полетел защищать честь мундира...
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01.10.2020 17:52 Відповісти
Аваков и честь это как рюкзак и порядочность. Ничего общего.
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01.10.2020 17:59 Відповісти
Даже самые упоротые вынуждены признать работу Авакова. Несмотря на все говно, которое на него льют, он все равно делает свое благое дело.
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01.10.2020 18:13 Відповісти
Хотя дело безнадежное изначально: Италия автономия пуйла...
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01.10.2020 17:54 Відповісти
есть азбучные истины, а есть рюкзачные
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01.10.2020 17:58 Відповісти
Авакян еше то .овно. Хочет показать какой он патриот на этом деле.
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01.10.2020 18:07 Відповісти
Он на самом деле патриот. Не смотря на то говно, которое ты и такие как ты на него льют. Где бы был тот Харьков? Где бы был Мариуполь? Да и 2/3 Донбасса, которые освободили под его управлением? По какую сторону от линии фронта они ьы оказались?
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01.10.2020 18:16 Відповісти
Угу патриот. А еще патриоты - дейдей, голубан, кива...
Все авакяновские патриоты. Да? Черт ваш авакян. Кстати а пеця и путин ***** или нет? 😷
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01.10.2020 18:45 Відповісти
Про Авакяна можуть судити :
1- хто жер з його рук.,
2- хто з ним у бізнесі.,
3 - хто завдяки йому біля корита.
Як думаєте, що вони скажуть.( а вони мовчать)
А ви, якщо не відноситесь до цих категорій, є просто лох, який жує локшину з вух.
Це щоб не розписувати його справжні "заслуги"
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01.10.2020 19:19 Відповісти
Я не вірю в італійське "правосуддя". Більші коррупціонери ніж Україна.
Марківом треба займатись іншій конторі.
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01.10.2020 18:10 Відповісти
сколько лет, сколько зим...
вилла есть?
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01.10.2020 18:12 Відповісти
Аваков, а ты там адвокатам бумажки подносил?. Если так, молодец, но на фига зама с собой взял, один не справился бы? Теперь оба отрывайте сидалища от итальянских стульев и дуйте тушить пожары и проводить экспертизы почему у вас люди на пожарах гибнут без эвакуации из зоны и разбираться как там странным образом человека сбил поезд. Или не сбил.........
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01.10.2020 18:14 Відповісти
Может давай не будем министрам указывать , что им делать. Лучше себе советы дай.
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01.10.2020 18:18 Відповісти
синьор помидор он, а не министр
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01.10.2020 18:23 Відповісти
До тех пор пока министрам платят с наших налогов - указывать им именно нам. Если в Вас раболепство заложено на генном уровне перед чинами, то это Ваша личная проблема.
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01.10.2020 18:28 Відповісти
Утром аваков заявлял, что расстояние было 2000 метров и автомат стреляет на 500-800 метров.
Теперь уже ближе к истине.
И никто не утверждал, что маркив самолично убил.
Утверждали, что он дал пару очередей, промахнулся и дал указание артиллерии.
Заврался Аваков.
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01.10.2020 18:34 Відповісти
Это как это?
Типа Маркив идиот?
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01.10.2020 18:35 Відповісти
А нормальный человек поедет в Италию, если ему сообщат, что за ним несколько раз приходили карабинеры?
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01.10.2020 18:52 Відповісти
Пысы. Нормальный человек будет трепаться на каждом углу, что он такое отчебучил?
Хрен бы его нашли, если бы он не трепался.
Хрен его знает, кто там стрелял, на таком расстоянии лицо не разобрать
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01.10.2020 18:57 Відповісти
На каком таком расстоянии?
Не может быть один человек в двух местах одновременно.
Или Маркив стрелял с горы сначала с автомата,а потом понял что это далеко и решил стрельнуть с миномета?
Я не знаю кто кому что сказал,но если следствие и суд не догоняют такой простой вещи там же и переводчики такие же.
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01.10.2020 19:01 Відповісти
Тю, тебе ж говорят, что навёл по рации или мобилке.
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01.10.2020 19:14 Відповісти
Это тебе говорят что он на горе был и автомата стрелять не мог.
Кто стрелял из автомата?
Что это за следствие такое?
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01.10.2020 19:18 Відповісти
Но не в этом дело
Сегодня азеры побили французских журналистов и ничего им не будет.
Ну, пальнули из пиона на 25 км, ну попали, звыняйте, нефиг шастать случайно.
А этот заявил, что видел безоружных людей, а это уже военное преступление.
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01.10.2020 19:18 Відповісти
Из автомата кто стрелял?
Безоружные люди?
Я же говорю что если у следствия в голове такая каша,то там и переводчики такие же и журналисты.
Они до двух считать не знают как.
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01.10.2020 19:20 Відповісти
Это у тебя каша.
Я ж писал выше, он шмалял из автомата, не попал и навёл артиллерию.
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01.10.2020 19:28 Відповісти
Аваков черт! Отпускай невиновных по делу Шеремета!
Они по росту не подходят под обвиняемых!
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01.10.2020 18:54 Відповісти
 
 