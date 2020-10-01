Під час розгляду апеляції у справі Марківа суд призначив додаткові експертизи, - Аваков

За підсумками другого засідання Апеляційного суду в Мілані у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа були призначені додаткові експертизи,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Адвокати з нашої сторони свої позиції заявили, призначена додаткова експертиза. Сторона обвинувачення намагається інтерпретувати непрямі слова Марківа з прослуховування в тюрмі. Ніби було сказано "вбили журналіста", а намагаються інтерпретувати ніби "я вбив", - заявив Аваков.

Міністр уточнив, що українська сторона передала суду весь пакет експертиз.

"Ми провели експеримент в той же період, коли загинули Миронов і Рокеллі. Наполягаємо, що автомат не може стріляти на 1500 м і при цьому вбивати прицільно. І Рокеллі і Миронов не були в прямій видимості. Хочемо, аби також долучили записи, які надав Рігалон, там видно і чутно стрільбу, яка відбувалася в 200 м, а не зі сторони гори Карачун" - сказав Аваков.

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"Крім того, ми знайшли записку у кишені Миронова, де він переписувався з прессекретарем "ДНР" Хорошевою. Вони домовлялися із нею про зустріч із Гіркіним. Тому ми не виключаємо думку, що це була провокація - відправити іноземців під вогонь, а потім всю провину покласти на Україну", - додав міністр.

Аваков нагадав, що Україна неодноразово офіційно запрошувала італійську сторону приїхати на місце подій, проте ніхто ні разу не приїхав.

"На мій погляд, це порушує права на захист, і рішення суду першої інстанції було винесено на емоціях", - сказав він.

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Крім того, Аваков зазначив, що в середу, 30 вересня, відбулася пресконференція родичів загиблого Андрія Миронова. Вони не задоволені вироком Марківу і вважають його недійсним.

Наступне засідання апеляційного суду призначено на 15 та 23 жовтня.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.