Під час розгляду апеляції у справі Марківа суд призначив додаткові експертизи, - Аваков
За підсумками другого засідання Апеляційного суду в Мілані у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа були призначені додаткові експертизи,
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
"Адвокати з нашої сторони свої позиції заявили, призначена додаткова експертиза. Сторона обвинувачення намагається інтерпретувати непрямі слова Марківа з прослуховування в тюрмі. Ніби було сказано "вбили журналіста", а намагаються інтерпретувати ніби "я вбив", - заявив Аваков.
Міністр уточнив, що українська сторона передала суду весь пакет експертиз.
"Ми провели експеримент в той же період, коли загинули Миронов і Рокеллі. Наполягаємо, що автомат не може стріляти на 1500 м і при цьому вбивати прицільно. І Рокеллі і Миронов не були в прямій видимості. Хочемо, аби також долучили записи, які надав Рігалон, там видно і чутно стрільбу, яка відбувалася в 200 м, а не зі сторони гори Карачун" - сказав Аваков.
"Крім того, ми знайшли записку у кишені Миронова, де він переписувався з прессекретарем "ДНР" Хорошевою. Вони домовлялися із нею про зустріч із Гіркіним. Тому ми не виключаємо думку, що це була провокація - відправити іноземців під вогонь, а потім всю провину покласти на Україну", - додав міністр.
Аваков нагадав, що Україна неодноразово офіційно запрошувала італійську сторону приїхати на місце подій, проте ніхто ні разу не приїхав.
"На мій погляд, це порушує права на захист, і рішення суду першої інстанції було винесено на емоціях", - сказав він.
Крім того, Аваков зазначив, що в середу, 30 вересня, відбулася пресконференція родичів загиблого Андрія Миронова. Вони не задоволені вироком Марківу і вважають його недійсним.
Наступне засідання апеляційного суду призначено на 15 та 23 жовтня.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все авакяновские патриоты. Да? Черт ваш авакян. Кстати а пеця и путин ***** или нет? 😷
1- хто жер з його рук.,
2- хто з ним у бізнесі.,
3 - хто завдяки йому біля корита.
Як думаєте, що вони скажуть.( а вони мовчать)
А ви, якщо не відноситесь до цих категорій, є просто лох, який жує локшину з вух.
Це щоб не розписувати його справжні "заслуги"
Марківом треба займатись іншій конторі.
вилла есть?
Теперь уже ближе к истине.
И никто не утверждал, что маркив самолично убил.
Утверждали, что он дал пару очередей, промахнулся и дал указание артиллерии.
Заврался Аваков.
Типа Маркив идиот?
Хрен бы его нашли, если бы он не трепался.
Хрен его знает, кто там стрелял, на таком расстоянии лицо не разобрать
Не может быть один человек в двух местах одновременно.
Или Маркив стрелял с горы сначала с автомата,а потом понял что это далеко и решил стрельнуть с миномета?
Я не знаю кто кому что сказал,но если следствие и суд не догоняют такой простой вещи там же и переводчики такие же.
Кто стрелял из автомата?
Что это за следствие такое?
Сегодня азеры побили французских журналистов и ничего им не будет.
Ну, пальнули из пиона на 25 км, ну попали, звыняйте, нефиг шастать случайно.
А этот заявил, что видел безоружных людей, а это уже военное преступление.
Безоружные люди?
Я же говорю что если у следствия в голове такая каша,то там и переводчики такие же и журналисты.
Они до двух считать не знают как.
Я ж писал выше, он шмалял из автомата, не попал и навёл артиллерию.
Они по росту не подходят под обвиняемых!