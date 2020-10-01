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Новини
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Група компаній "відмила" на ринку цінних паперів понад 2,8 млрд грн, - СБУ

Група компаній

Слідчі Служби безпеки України розкрили схему легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом, на ринку цінних паперів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

"За результатами проведених заходів та комплексу слідчих (розшукових) дій виявлено групу компаній юридичних осіб – професійних учасників ринку цінних паперів, які від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов’язаним підприємствам з ознаками фіктивності, надавали послуги реальному сектору економіки щодо виведення коштів з обігу підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом", - повідомляє СБУ.

Зазначається, що всього за період 2019-2020 років загальний обсяг таких операцій становив понад 2,8 млрд грн.

За результатами розслідування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 29 вересня 2020 року прийнято рішення про заборону торгівлі цінними паперами двох інвестиційних фондів.

Досудове розслідування триває, проводяться заходи на подальше відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами протиправної діяльності вказаної групи з метою відшкодування збитків, завданих державним інтересам.

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Автор: 

СБУ (12945) цінні папери (55)


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всі в поті лиця розбудовують державу! Тільки пір'я летить/
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01.10.2020 17:54 Відповісти
ну, шо и требовалось доказать, а размовляли, шо прачки не могут заробить грошей, оказывается-могут, не хуже святых свынарей
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01.10.2020 17:56 Відповісти
Три раза прочитал - русских шпионов не увидел. Бабло увидел. Возможность порешать и обилетить увидел. А русских шпионов, наверное всех уже переловили ...
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01.10.2020 18:13 Відповісти
ждем посадок...
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01.10.2020 18:56 Відповісти
А, чем у нас не занимается СБУ?

Такое впечатление, что они уже 1,5 года заняты, чем угодно, кроме разведки и национальной безопасности.
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01.10.2020 19:59 Відповісти
Назвали б хоч якісь підозрювані компанії. Не роблять цього, бо віразу отримують ''отлуп'' і виявиться, що це черговий піар заради виборів.
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01.10.2020 20:17 Відповісти
и шо дальше? а ничего... это раскрытие не стоит даже тех денег, что я потрачу на поп-корн ожидая результат расследования
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01.10.2020 23:35 Відповісти
 
 