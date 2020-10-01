Група компаній "відмила" на ринку цінних паперів понад 2,8 млрд грн, - СБУ

Слідчі Служби безпеки України розкрили схему легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом, на ринку цінних паперів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

"За результатами проведених заходів та комплексу слідчих (розшукових) дій виявлено групу компаній юридичних осіб – професійних учасників ринку цінних паперів, які від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов’язаним підприємствам з ознаками фіктивності, надавали послуги реальному сектору економіки щодо виведення коштів з обігу підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом", - повідомляє СБУ.

Зазначається, що всього за період 2019-2020 років загальний обсяг таких операцій становив понад 2,8 млрд грн.

За результатами розслідування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 29 вересня 2020 року прийнято рішення про заборону торгівлі цінними паперами двох інвестиційних фондів.

Досудове розслідування триває, проводяться заходи на подальше відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами протиправної діяльності вказаної групи з метою відшкодування збитків, завданих державним інтересам.

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