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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Найманці РФ від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 1 жовтня, на ділянках відповідальності українських воїнів російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.

Так, противник провокував українських захисників з автоматичного станкового гранатомета поблизу Станиці Луганської. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає.

Уже другу добу поспіль на Луганщині триває боротьба з вогняною стихією. Військовослужбовці Збройних Сил спільно з рятувальниками ДСНС продовжують локалізовувати пожежі на ділянках території загальною площею 90 гектарів.

Наразі ліквідовано 2 пожежі, зокрема у районі населених пунктів Половинкине та Сєвєродонецьк. Окрім того, вже локалізовані осередки загоряння неподалік Трьохізбенки, Новоолександрівки, Артема, Болотеного, Підлісного.

Триває локалізація пожеж в населених пунктах Кряківка, Старий Айдар, Старобільськ, Золоте та Станиця Луганська. Через швидке поширення вогню поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду в Станиці Луганській, за рішенням командувача Об’єднаних сил, від сьогодні роботу КПВВ призупинено. Пропуск громадян до тимчасово окупованої території не здійснюється. Робота КПВВ буде відновлена після стабілізації ситуації.

До ліквідації пожеж залучено майже 600 пожежників та понад 7 десятків одиниць інженерної й спеціальної техніки Збройних Сил України, ДСНС та лісових господарств. Також задіяні 3 пожежні літаки та 2 вертольоти ДСНС України.

Читайте також: Найманці РФ застосували гранатомет у районі Станиці Луганської, бойових втрат немає, - Міноборони

Автор: 

обстріл (29082) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+2
СЦУКИ - Состоянием на 14-00 01.10.2020 г.

Обстрелов 14 ( 7 - стрелковое оружие? 3 пулеметы 4- миномет)

Ответный огонь 6 (6- стрелковое оружие)
Ранено 3 (информация не полная )

Убит -1
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01.10.2020 18:39 Відповісти
+1
нанюхався...
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01.10.2020 18:08 Відповісти
+1
ти ****** гаси повними ніздрями..
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01.10.2020 18:17 Відповісти
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нанюхався...
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01.10.2020 18:08 Відповісти
ти ****** гаси повними ніздрями..
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01.10.2020 18:17 Відповісти
москалю, ти лаптями не **********.
не жени сморід.
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01.10.2020 18:26 Відповісти
фуйла собі ввімкни і під нього гаси ніздрями вбирай.
льоха навальний..
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01.10.2020 18:31 Відповісти
Похоже на мысли зеленсеого
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01.10.2020 18:24 Відповісти
Также задействованы 3 пожарных самолета и 2 вертолета ГСЧС Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3222384

============
Один вертолет зама авакова привез, второй тоже какого-то начальника.
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01.10.2020 18:26 Відповісти
СЦУКИ - Состоянием на 14-00 01.10.2020 г.

Обстрелов 14 ( 7 - стрелковое оружие? 3 пулеметы 4- миномет)

Ответный огонь 6 (6- стрелковое оружие)
Ранено 3 (информация не полная )

Убит -1
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01.10.2020 18:39 Відповісти
Ответный огонь 6 (6- стрелковое оружие)
надеюсь, уже оштрафованы? или хотя бы на губе.
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01.10.2020 21:04 Відповісти
***********************
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01.10.2020 23:05 Відповісти
Що пендаль чарівний від ЗМІ робить!
Режима тиші таки не було?
Я як бути з ********** заявами бубочки? Може тварюка вибачиться? (Останнє питання риторичне)!
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01.10.2020 18:50 Відповісти
постреливают трошки.

Найманці РФ від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5371
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02.10.2020 06:47 Відповісти
 
 