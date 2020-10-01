Найманці РФ від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 1 жовтня, на ділянках відповідальності українських воїнів російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.

Так, противник провокував українських захисників з автоматичного станкового гранатомета поблизу Станиці Луганської. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає.

Уже другу добу поспіль на Луганщині триває боротьба з вогняною стихією. Військовослужбовці Збройних Сил спільно з рятувальниками ДСНС продовжують локалізовувати пожежі на ділянках території загальною площею 90 гектарів.

Наразі ліквідовано 2 пожежі, зокрема у районі населених пунктів Половинкине та Сєвєродонецьк. Окрім того, вже локалізовані осередки загоряння неподалік Трьохізбенки, Новоолександрівки, Артема, Болотеного, Підлісного.

Триває локалізація пожеж в населених пунктах Кряківка, Старий Айдар, Старобільськ, Золоте та Станиця Луганська. Через швидке поширення вогню поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду в Станиці Луганській, за рішенням командувача Об’єднаних сил, від сьогодні роботу КПВВ призупинено. Пропуск громадян до тимчасово окупованої території не здійснюється. Робота КПВВ буде відновлена після стабілізації ситуації.

До ліквідації пожеж залучено майже 600 пожежників та понад 7 десятків одиниць інженерної й спеціальної техніки Збройних Сил України, ДСНС та лісових господарств. Також задіяні 3 пожежні літаки та 2 вертольоти ДСНС України.

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