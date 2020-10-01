Отримала негативний тест на COVID-19, продовжую виборчу кампанію до Київради, - Марина Порошенко

Марина Порошенко отримала негативний результат тесту на коронавірус і продовжує виборчу кампанію команди "Європейської Солідарності" до Київради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Дорогі друзі! Насамперед хочу подякувати всім за слова підтримки у ці непрості для нашої родини часи. Петро Олексійович продовжує боротися з Covid-19.

Хочу повідомити, що сьогодні я отримала результати повторного тесту і вони знову виявилися негативними. Тому я продовжую виборчу кампанію на чолі команди "Європейської Солідарності" до Київської міської ради", - повідомила Марина Порошенко.

Розуміючи всю складність ситуації з коронавірусом в країні, ми більше зосередимо нашу кампанію якраз на вирішенні проблем медицини, освіти та економіки, які значно загострилися саме зараз, зазначила перший номер виборчого списку "ЄС" до Київради.

"Тільки об’єднавши всі сили, знання та вміння, підтримуючи один одного, ми зможемо протистояти лавині епідемії, над якою втратила контроль влада", - наголосила політик.

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