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Новини Коронавірус і карантин
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Отримала негативний тест на COVID-19, продовжую виборчу кампанію до Київради, - Марина Порошенко

Отримала негативний тест на COVID-19, продовжую виборчу кампанію до Київради, - Марина Порошенко

Марина Порошенко отримала негативний результат тесту на коронавірус і продовжує виборчу кампанію команди "Європейської Солідарності" до Київради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Дорогі друзі! Насамперед хочу подякувати всім за слова підтримки у ці непрості для нашої родини часи. Петро Олексійович продовжує боротися з Covid-19.

Хочу повідомити, що сьогодні я отримала результати повторного тесту і вони знову виявилися негативними. Тому я продовжую виборчу кампанію на чолі команди "Європейської Солідарності" до Київської міської ради", - повідомила Марина Порошенко.

Розуміючи всю складність ситуації з коронавірусом в країні, ми більше зосередимо нашу кампанію якраз на вирішенні проблем медицини, освіти та економіки, які значно загострилися саме зараз, зазначила перший номер виборчого списку "ЄС" до Київради.

"Тільки об’єднавши всі сили, знання та вміння, підтримуючи один одного, ми зможемо протистояти лавині епідемії, над якою втратила контроль влада", - наголосила політик.

Читайте також: Марина Порошенко очолила список "Європейської Солідарності" на виборах до Київради

Автор: 

карантин (18172) місцеві вибори (1366) Порошенко Петро (15192) Порошенко Марина (109) Європейська Солідарність (1089) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+40
Успіхів пані Марині !
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01.10.2020 18:24 Відповісти
+27
Удачи , Вам Марина ! Желаю победы ! Скорейшего выздоровления Петру Алексеевичу !
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01.10.2020 18:33 Відповісти
+15
Марино!
Ми за тебе!
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01.10.2020 18:46 Відповісти
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Успіхів пані Марині !
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01.10.2020 18:24 Відповісти
Ви у Зе краще питайте про досягнення
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01.10.2020 18:34 Відповісти
тобі це щоразу на ДН бажають ?
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01.10.2020 18:47 Відповісти
Успіхів Першій Леді та міцного здоров'я сьомому Президенту України!
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01.10.2020 19:02 Відповісти
русскій? за Зєлєнскава галасавал?
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01.10.2020 18:27 Відповісти
Каждая кухарка может хотеть баллотироваться в киевсовет.
Но только некоторые это могут себе позволить.
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01.10.2020 18:27 Відповісти
это про Тищенко ?
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01.10.2020 19:11 Відповісти
Про Хмиріху, що "на крані повісилась".
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01.10.2020 20:26 Відповісти
та эта чучка наверно и готовить не умеет, какая из неё кухарка ))
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01.10.2020 20:41 Відповісти
Удачи , Вам Марина ! Желаю победы ! Скорейшего выздоровления Петру Алексеевичу !
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01.10.2020 18:33 Відповісти
Видимо нет , но на кацапов и зелохов это действует отрицательно .
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01.10.2020 18:57 Відповісти
Ще один русскій...
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01.10.2020 18:46 Відповісти
Руцкій в твого тата син, дурню!
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01.10.2020 18:51 Відповісти
Лично ты мог бы и поклониться Порошенко . Он для Украины много сделал хорошего .
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01.10.2020 18:59 Відповісти
Допустив зебільню до влади? Так - це досягнення.
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01.10.2020 19:01 Відповісти
та хто ж тобі винуватий, шо ти повірив в кремлівські наклепи на нього і проголосував за дебіла ?
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01.10.2020 19:15 Відповісти
Винуватий-винуватий! На дільницю за руку притяг і тією самою рукою позначку навпроти зЕ поставив. Руку не відрубав? Отже - ВИНЕН!!!
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01.10.2020 20:28 Відповісти
В.И. Ленін теж віддавав усі сили для перемоги пролетаріату і в нього вже нічого не залишалось на Ма... Надєжду Крупськую!
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01.10.2020 18:36 Відповісти
Марино!
Ми за тебе!
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01.10.2020 18:46 Відповісти
Хто це "ми"?
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01.10.2020 18:56 Відповісти
Бажаю ПЕРЕМОГИ та нових звершень !!!!!!!!!!!!!!!!
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01.10.2020 18:46 Відповісти
У богатых свои причуды.)
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01.10.2020 18:49 Відповісти
..та если бы просто причуды...- но юмор понял)))
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02.10.2020 00:15 Відповісти
Скільки дурників понабігало...
Буди вже побудували, нездари ?
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01.10.2020 18:54 Відповісти
Тебе - імпотенція.
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01.10.2020 19:02 Відповісти
ЄС єдина сила яка може зупинити зеле-ватний реваш.
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01.10.2020 19:00 Відповісти
єс - едина сила яка допустила до реваншу в 2019.
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01.10.2020 19:05 Відповісти
Издержки демократии и порядочности Порошенка.
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01.10.2020 20:27 Відповісти
та ты шо...!!!- я ща умру зо смиху)))
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02.10.2020 00:16 Відповісти
в чём порядочность порошенковского семейства??? в том что во времена иловайсска он выводил бабло в оффшоры.... или на предвыборную свою компанию закачал 2.000.000.000 грн в фонд имени себя и своей жены??
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02.10.2020 09:16 Відповісти
Так то ЄС твоєю рукою позначку навпроти зЕ поставив? Он воно що...
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01.10.2020 20:30 Відповісти
До реваншу допустили дебіли в виборчих кабінках вроді тебе і таких як ти. Але ти не виніс звідси ніяких уроків.
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01.10.2020 20:36 Відповісти
У Верещалки радник Рисбек Токтомушев, був помічником Портнова. Слуги кажуть, що

"вона сама його привела в штаб".
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01.10.2020 19:05 Відповісти
Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова https://dif.org.ua/article/ukrainska-mova-shlyakh-u-nezalezhniy-ukraini

7. Якою мовою Ви переважно розмовляєте вдома?

Російською - 36%. Українською - 60,9%
8. Якою мовою Ви переважно спілкуєтеся на роботі/у навчальному закладі?

Російською - 24,1%. Українською - 57,2%
9. Яку мову Ви вважаєте рідною?

Російську - 22%. Українську - 73,4%
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01.10.2020 19:28 Відповісти
ненажерлася ваша пані марина ..мало було коли при владі були ..ещё лізуть ..жеруть в три гирла а їм все мало
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01.10.2020 19:33 Відповісти
Ты главное жри зеленую локшину с ушей, можешь даже в четыре горла, не отвлекайся.
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01.10.2020 20:24 Відповісти
оп, так а ты где зелени нагляделося..???
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02.10.2020 00:18 Відповісти
 
 