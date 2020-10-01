Венедіктова орендує президентську дачу в Пущі-Водиці вдвічі дешевше розрахункових цін, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
За оренду 6-кімнатного будинку Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова щомісяця платить 63 990 грн. Це майже удвічі дешевше, ніж повинно коштувати згідно з офіційно затвердженими тарифами Державного управління справами.
Про це повідомляє програма "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Журналісти опублікували договір оренди, підписаний Венедіктовою.
"Комплекс надає у тимчасове користування державну резиденцію загальною площею 675,1 кв.м, що складається з житлового будинку, в якому 6 кімнат, інші допоміжні приміщення і майно. Термін дії договору - з 9 серпня по 13 вересня 2020 року. За користування наданими приміщеннями користувач здійснює оплату щомісячно в розмірі 63 тисяч 990 грн", - сказано в документі.
За даними "Схем", оренда державної резиденції для Венедіктової була продовжена до 11 жовтня.
І така оренда коштує для генпрокурорки вдвічі дешевше, ніж користування іншими будинками комплексу "Пуща-Водиця", – йдеться у розслідуванні.
За даними ДУС, які отримали журналісти, вартість оренди одного квадратного метра у приміщеннях найвищого класу у цьому комплексі, затверджена у 2015-му році, становила майже 170 гривень на місяць. Будинок, де мешкає Венедіктова, не лише належить до найбільш облаштованих приміщень на території, а й має статус державної резиденції.
Якщо брати за основу офіційно затверджений розрахунок ДУС, оренда державної резиденції для Венедіктової мала би обійтись не у 63 990 грн на місяць, а майже вдвічі більше – 115 000 грн.
У день публікації розслідування "Схем" Ірина Венедіктова написала в Фейсбуці, що вона не встановлювала розмір орендної плати. За словами генпрокурора, вартість оренди перевірять, і якщо вона виявиться заниженою - Венедіктова готова доплатити.
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Він повернувся.
ведь депутанам (не киевлянам) компенсируют съем-аренду жилья
(даже некоторые пытаются арендовать за госкошт квартиру у своей родной тёщеньки))))
Где эти все барцуны с коррупцией? )х
желтой верещучке с зонтиком))
(за путаницу - пардон))))
а село в нас гарне - мабуть хат с 200ти.
То з державного фонду, або беня за замовні справи розщедрився.
Осел Оманский
Але у такий час Ілючка вже налигалася пальонки, тож буде п'яно хропіти, не звертаючи уваги на напад кровосісів, які живуть у кроваті (бо на дихлофос грошей ніт).
и шоб он был зеленый.
Повний шарій порожнини між вухами, коротше кажучи.
гнаться еще за верещучкой и гнаться..
я депутат слуга народа
четыре дачи пять авто
раз у слуги такие цацки
прикиньте как живет народ