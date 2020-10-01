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Венедіктова орендує президентську дачу в Пущі-Водиці вдвічі дешевше розрахункових цін, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Венедіктова орендує президентську дачу в Пущі-Водиці вдвічі дешевше розрахункових цін, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

За оренду 6-кімнатного будинку Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова щомісяця платить 63 990 грн. Це майже удвічі дешевше, ніж повинно коштувати згідно з офіційно затвердженими тарифами Державного управління справами.

Про це повідомляє програма "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти опублікували договір оренди, підписаний Венедіктовою.

"Комплекс надає у тимчасове користування державну резиденцію загальною площею 675,1 кв.м, що складається з житлового будинку, в якому 6 кімнат, інші допоміжні приміщення і майно. Термін дії договору - з 9 серпня по 13 вересня 2020 року. За користування наданими приміщеннями користувач здійснює оплату щомісячно в розмірі 63 тисяч 990 грн", - сказано в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокурорка Венедіктова живе у президентській резиденції в Пущі-Водиці, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Венедіктова орендує президентську дачу в Пущі-Водиці вдвічі дешевше розрахункових цін, - ЗМІ 01

За даними "Схем", оренда державної резиденції для Венедіктової була продовжена до 11 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова про переїзд у президентську резиденцію в Пущі-Водиці: Це тимчасовий захід з міркувань безпеки

І така оренда коштує для генпрокурорки вдвічі дешевше, ніж користування іншими будинками комплексу "Пуща-Водиця", – йдеться у розслідуванні.

За даними ДУС, які отримали журналісти, вартість оренди одного квадратного метра у приміщеннях найвищого класу у цьому комплексі, затверджена у 2015-му році, становила майже 170 гривень на місяць. Будинок, де мешкає Венедіктова, не лише належить до найбільш облаштованих приміщень на території, а й має статус державної резиденції.

Венедіктова орендує президентську дачу в Пущі-Водиці вдвічі дешевше розрахункових цін, - ЗМІ 02

Якщо брати за основу офіційно затверджений розрахунок ДУС, оренда державної резиденції для Венедіктової мала би обійтись не у 63 990 грн на місяць, а майже вдвічі більше – 115 000 грн.

У день публікації розслідування "Схем" Ірина Венедіктова написала в Фейсбуці, що вона не встановлювала розмір орендної плати. За словами генпрокурора, вартість оренди перевірять, і якщо вона виявиться заниженою - Венедіктова готова доплатити.

Автор: 

дача (27) житло (1088) будинки (167) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+37
Так вот ты какой, - Свынарчук!!!
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01.10.2020 18:34 Відповісти
+34
И где-то там в уголке ОП заплакал Михо. Как же громко при Барыге он вот таких вот барыг клеймил. Он нет......... сейчас нельзя.
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01.10.2020 18:39 Відповісти
+33
Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен, - СМИ - Цензор.НЕТ 328
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01.10.2020 18:33 Відповісти
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Бідна як церковна миша.
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01.10.2020 18:31 Відповісти
Ніхто не пише коментаря якого я чекаю Ех!
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01.10.2020 18:59 Відповісти
Бідна як наша Люля!
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01.10.2020 20:42 Відповісти
Венедіктова орендує президентську дачу в Пущі-Водиці вдвічі дешевше розрахункових цін, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1504

Він повернувся.
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01.10.2020 22:54 Відповісти
Добре, що повернувся. Я теж хочу бути такою бідною як Люля.
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01.10.2020 23:02 Відповісти
Відсидь як Люля, а потім через суд отримай компенсацію і буде тобі щастя.
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01.10.2020 23:07 Відповісти
Бєру разгон.
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01.10.2020 23:22 Відповісти
Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен, - СМИ - Цензор.НЕТ 23
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01.10.2020 18:32 Відповісти
Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен, - СМИ - Цензор.НЕТ 328
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01.10.2020 18:33 Відповісти
Не помогут и новые.
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01.10.2020 18:36 Відповісти
Картвельська лайка дуже потужна. Утім, для цього треба бути картвелі
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01.10.2020 19:35 Відповісти
предлагаю - 3**********.
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01.10.2020 20:50 Відповісти
Вот это именно то, что во всем цивилизованном мире называется коррупцией.
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01.10.2020 18:33 Відповісти
Так вот ты какой, - Свынарчук!!!
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01.10.2020 18:34 Відповісти
И где-то там в уголке ОП заплакал Михо. Как же громко при Барыге он вот таких вот барыг клеймил. Он нет......... сейчас нельзя.
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01.10.2020 18:39 Відповісти
ато в *ОПу *ы*бут
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01.10.2020 20:27 Відповісти
Главный «злодей» Украины это точно не Михо а недалёкий народ,который верит в братскую Россию,Порошенко который начал войну,учителя который может управлять страной,Шария и Гордона...
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01.10.2020 21:15 Відповісти
Смешались в кучу кони, люди (с) ........ Но самое интересно, что всё перечисленное ко мне не относится, уж это точно. Не верю ни во что перечисленное. А Михо уже давно, ничего кроме улыбки не вызывает. Вот сегодня снова учудил. Зачем спрашивается 82-х летнего человека дёргать.
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01.10.2020 21:26 Відповісти
А кто платит?для прокуратуры - это слишком дорого,можно привлекать за растраты,для лично Ирочки это явно неподъемная сумма,как для прокурорши - нужно проводить расследование по доходам этой леди,тут попахивает левыми доходами.
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01.10.2020 18:34 Відповісти
а быть может и государство что-то компенсирует в таком случае...
ведь депутанам (не киевлянам) компенсируют съем-аренду жилья
(даже некоторые пытаются арендовать за госкошт квартиру у своей родной тёщеньки))))
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01.10.2020 18:46 Відповісти
потом не понимают , почему люди уклоняются от налогов...
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01.10.2020 18:54 Відповісти
Какое государство,за все платит налогоплательщик,деньгами которого распоряжается всякий коррумпированный сброд.
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01.10.2020 19:16 Відповісти
Причем, левые доходы это даже не проституция, бо страшная, как абизяна.
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01.10.2020 18:47 Відповісти
это благотворительность от подозреваемых))
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01.10.2020 20:28 Відповісти
А можно и мне там пожить?
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01.10.2020 18:36 Відповісти
С бенядиктовой? Ты столько не выпьешь)))))
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01.10.2020 18:48 Відповісти
Народ України! Що нам робити з антидержавщиною в кодлі Зеленського? Там уже всі злочини,за які Трибунал виносить у нормальних країнах під час всіляких загроз одне рішення.....позбавлення життя або каторга. Читаючи інформсаги з інших країн,де диву даються над тим,що витворяє наша гопкоманда з кола ....цього президента. Нас і жалкують, і шкодують, і призивають, і мовчки в землю очі туплять, і сміються, і плюють на нас. До яких пір ось ця Ганьба людська по світу буде продовжуватись? Диверсанти захопили після перевороту в квітні 2019 року владу в Україні і націлені на повну ліквідацію державного юридичного Статусу. Це може не бачити лише особа,яка замість "Кока-Коли" напилась ....путінського "Новачка". Ми що,як Навальний в мовному нокдауні в " Шаріте- Україна" знаходимось!?
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01.10.2020 18:40 Відповісти
Нац жены где пикет этой шмары вместе с Зеленским под офисом закидывая игрушечными клоунами "Зеленского за грати" ?
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01.10.2020 18:41 Відповісти
Такі акції треба проплачувати, ніхто не проплатив, тому не має пікетів і кумедних зєльоних іграшок.
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01.10.2020 18:50 Відповісти
СН должны на эти выборы идти только под лозунгом - Ни дня без зашквара.
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01.10.2020 18:42 Відповісти
Как интересно)) а чего Саака не орет про барыг? Где же он?))
Где эти все барцуны с коррупцией? )х
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01.10.2020 18:44 Відповісти
а их и так хорошо прикормили...зачем верещать??? )))
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01.10.2020 18:47 Відповісти
Верещать - это не ко мне, вы ошиблись адресом, это пожалуйста идите к висящей
желтой верещучке с зонтиком))
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01.10.2020 21:05 Відповісти
а Вы не поняли трошки - "верещать" (по Вашему "орет"- "не орет"))) относилось к михуилу
(за путаницу - пардон))))
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02.10.2020 09:58 Відповісти
в сусідньому будиночку, напевно.
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01.10.2020 18:57 Відповісти
Понаехали.
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01.10.2020 18:47 Відповісти
Понаобирали.
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01.10.2020 18:55 Відповісти
Нада 115 000 грн.? Кожний місяць? Нє вапрос, даплачу. Джерела доходів державного службовця з окладом 38 000 грн.хотілось би всім українцям дізнатись.
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01.10.2020 18:55 Відповісти
і не простіше було би купити житло.
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01.10.2020 18:56 Відповісти
шо Вы таке кажете? - це ж робити треба.
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01.10.2020 19:08 Відповісти
а роблять в нас Василь, Петро и Микола, шо хата край села...
а село в нас гарне - мабуть хат с 200ти.
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01.10.2020 19:16 Відповісти
Вона взагалі нічого не платить.
То з державного фонду, або беня за замовні справи розщедрився.
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01.10.2020 18:56 Відповісти
Барига-баригою. У неї на морді написано.
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01.10.2020 18:57 Відповісти
Дачи нах...чтобы простой ген прокурор жил как президент
Осел Оманский
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01.10.2020 18:59 Відповісти
Каков поп, таков приход (який піп така й парафія). Спеціально продивився az сайти. Виявляється що президент Алієв та його дружина походять з "аристократів" - професори, доктори наук, письменники, діячі культури. Кожен з подружжя вчились в школі на відмінно, вузи закінчили у Москві. Багатющий досвід суспільної, політичної (в т.ч. міжнародної), підприємницької діяльності, давні, ще до президенства, особисті знайомства з міжнародними політиками. Це вам не квенщик вава і двоєшніца ірка
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01.10.2020 19:04 Відповісти
Резиденция-это небольшая компенсация Венедиктовой.за понесённые моральные и материальные страдания от шельмования жёлтых сми и патриотов на зарплате.Теперь им трудно третировать соседей ГП и наносить им вред.
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01.10.2020 19:14 Відповісти
тетка села в зеленое гнездо - свалится с него тока после шмаркли....
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01.10.2020 19:06 Відповісти
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СКИДКА, ИНАЧЕ ВОЗБУДИТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА НЕЗАКОННУЮ АРЕНДУ
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01.10.2020 19:06 Відповісти
Генпрокурор ПЛАТИТ за аренду жилья - это уже подвиг в украинских реалиях!
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01.10.2020 19:07 Відповісти
Слуги народу повинні жити в теплі, бо їх турбота про життя народу, важливіша за життя того самого народу. Я думаю, добра клізма на виборах їх трішки спустить з неба на землю
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01.10.2020 19:16 Відповісти
Никакие подозрения не испортят репутацию кикиморы венедикты, вместо репутации осталась ее выгодная поза, за которой прячется опытная, прожженная аферистка.
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01.10.2020 19:23 Відповісти
Не на сосала а подарили!
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01.10.2020 19:32 Відповісти
Венедіктова орендує президентську дачу в Пущі-Водиці вдвічі дешевше розрахункових цін, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8696
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01.10.2020 19:46 Відповісти
Погляд неначе каже: "А с вами, нарид, мы на разных шкалах ценностей. И моя шкала в разы дороже вашей. На мне сейчас одних цацок и брюликов на большую сумму, чем стоит вся ваша пересичная жизнь".
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01.10.2020 21:24 Відповісти
ну и *****!
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01.10.2020 21:39 Відповісти
Овчарка Портного
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02.10.2020 01:06 Відповісти
Зебанді можна все. Дозволив український нарід.
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01.10.2020 19:50 Відповісти
Ей же надо где-то схорониться, какая может быть аренда.
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01.10.2020 20:12 Відповісти
Нікчемність системи державної влади вибудованої бізнес-гнидами в України виявляється у відсутності відповіді на питання: хто ж має розслідувати завдання колосальних матеріальних збитків державі чинним генеральним прокурором?
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01.10.2020 20:17 Відповісти
Браво 73 % !!! Вы полы дебилы.
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01.10.2020 20:29 Відповісти
Чекаємо на заяву Венедиктової: "Я считаю ниже своего достоинства отчитываться перед неудачниками, не имеющими 60 тысяч на аренду президентской дачи. Завидуйте молча, я на шоппинг могу больше потратить. И вообще, отчитываюсь я только перед Игорем Валерьевичем, Вовчиком Зеленским и Андрюшей Портновым".
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01.10.2020 20:33 Відповісти
"Я наивная,я доверчивая,меня легко обмануть!" (с)
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01.10.2020 20:46 Відповісти
Зебіли! Як вам ця хохмочка?
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01.10.2020 20:50 Відповісти
Вони скажуть - "ну и что, наворовать сумела - значит молодец, я сам с завода меди нап*здить не дурак. И вообще не наше быдлячье дело на барина гавкать - оне начальство, им можноть".
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01.10.2020 21:15 Відповісти
Шановний Welt! Я вже сто разів задавала це питання і жодна Зелядь мені не відповіла. А мені дійсно цікаво: як їм ця хохмочка і коли вони вже наржуцца.
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01.10.2020 21:29 Відповісти
Тут могла б вилізти Люсяндра Ілюк і проварнякати "и шо таково? при вашей свыне тожыть такое было".
Але у такий час Ілючка вже налигалася пальонки, тож буде п'яно хропіти, не звертаючи уваги на напад кровосісів, які живуть у кроваті (бо на дихлофос грошей ніт).
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01.10.2020 22:03 Відповісти
😂
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01.10.2020 22:58 Відповісти
Это Рошен накручивает ситуацию, думает устрою скандал и уйду от ответственности за воровство и коррупцию. Венедиктова возьми на карандаш!
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01.10.2020 21:03 Відповісти
а лучше на него сядь!

и шоб он был зеленый.
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01.10.2020 21:32 Відповісти
Цей пацієнт не коштує такого борошна, щоб йому щось доводити. Типові цитати від прокуратора: "нацики учинили переворот", "майданутые поубивали беркутят", "яныку пришлось бежать", "вынудили Крым уйти", "на Домбасе начали стрелять по своим"... І гнила вишенька на копро-торті - "нэзалэжная УССР". Це про Україну після 1991 року.

Повний шарій порожнини між вухами, коротше кажучи.
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01.10.2020 21:56 Відповісти
Интересно сколько бабла тратят порохоботы на эту грязь и клевету.
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01.10.2020 21:05 Відповісти
не поверишь - тока на ето и работаем
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01.10.2020 21:39 Відповісти
бенедиктова еще свои запахи никому не раздавала?
гнаться еще за верещучкой и гнаться..
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01.10.2020 21:37 Відповісти
вот такие слуги, а втирали что на велосипеде и про деток думают кушать не могут
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01.10.2020 22:02 Відповісти
а че она в доме а не в домике для прислуги, она же слуга
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01.10.2020 22:05 Відповісти
Знайдено на Поеторії:

я депутат слуга народа
четыре дачи пять авто
раз у слуги такие цацки
прикиньте как живет народ
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01.10.2020 23:47 Відповісти
«А ведь я не настолько богат, чтобы кормить столько слуг» - думает Народ
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02.10.2020 01:10 Відповісти
 
 