Венедіктова орендує президентську дачу в Пущі-Водиці вдвічі дешевше розрахункових цін, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

За оренду 6-кімнатного будинку Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова щомісяця платить 63 990 грн. Це майже удвічі дешевше, ніж повинно коштувати згідно з офіційно затвердженими тарифами Державного управління справами.

Про це повідомляє програма "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти опублікували договір оренди, підписаний Венедіктовою.

"Комплекс надає у тимчасове користування державну резиденцію загальною площею 675,1 кв.м, що складається з житлового будинку, в якому 6 кімнат, інші допоміжні приміщення і майно. Термін дії договору - з 9 серпня по 13 вересня 2020 року. За користування наданими приміщеннями користувач здійснює оплату щомісячно в розмірі 63 тисяч 990 грн", - сказано в документі.

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За даними "Схем", оренда державної резиденції для Венедіктової була продовжена до 11 жовтня.

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І така оренда коштує для генпрокурорки вдвічі дешевше, ніж користування іншими будинками комплексу "Пуща-Водиця", – йдеться у розслідуванні.

За даними ДУС, які отримали журналісти, вартість оренди одного квадратного метра у приміщеннях найвищого класу у цьому комплексі, затверджена у 2015-му році, становила майже 170 гривень на місяць. Будинок, де мешкає Венедіктова, не лише належить до найбільш облаштованих приміщень на території, а й має статус державної резиденції.

Якщо брати за основу офіційно затверджений розрахунок ДУС, оренда державної резиденції для Венедіктової мала би обійтись не у 63 990 грн на місяць, а майже вдвічі більше – 115 000 грн.

У день публікації розслідування "Схем" Ірина Венедіктова написала в Фейсбуці, що вона не встановлювала розмір орендної плати. За словами генпрокурора, вартість оренди перевірять, і якщо вона виявиться заниженою - Венедіктова готова доплатити.