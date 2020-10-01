Дубенський, Острозький замки і Тараканівський форт відреставрують у межах проєкту "Велика реставрація", - Зеленський

Тараканівський форт, Острозький і Дубенський замки в Рівненській області будуть включені до програми "Велика реставрація" на наступний рік.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Рівненську область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми зараз дивилися стенди, бачили важливі історичні, архітектурні об’єкти. Можемо назвати їх історичними, хоча, мені здається, справедливо казати, що це й туристичні "магніти" країни і, зокрема, Рівненщини", – зауважив президент.

За його словами, туристично привабливі об’єкти за умови належного підходу та реставрації зможуть зацікавити ще більшу кількість відвідувачів.

"Тараканівський форт, Острозький замок і Дубенський замок внесли до нашої програми, яка починає працювати наступного року. Реставруватимуться замки, музеї, історичні, культурні місця по всій країні. Таких проєктів буде розпочато близько 100 наступного року", – додав Зеленський.

Президент також наголосив, що у 2021 році продовжиться спорудження доріг у межах програми "Велике будівництво".

Читайте також: Мінкульт виділить на реставрацію костелу Святого Миколая в Києві 50 млн грн, - Бородянський