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Дубенський, Острозький замки і Тараканівський форт відреставрують у межах проєкту "Велика реставрація", - Зеленський

Дубенський, Острозький замки і Тараканівський форт відреставрують у межах проєкту

Тараканівський форт, Острозький і Дубенський замки в Рівненській області будуть включені до програми "Велика реставрація" на наступний рік.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Рівненську область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми зараз дивилися стенди, бачили важливі історичні, архітектурні об’єкти. Можемо назвати їх історичними, хоча, мені здається, справедливо казати, що це й туристичні "магніти" країни і, зокрема, Рівненщини", – зауважив президент.

За його словами, туристично привабливі об’єкти за умови належного підходу та реставрації зможуть зацікавити ще більшу кількість відвідувачів.

"Тараканівський форт, Острозький замок і Дубенський замок внесли до нашої програми, яка починає працювати наступного року. Реставруватимуться замки, музеї, історичні, культурні місця по всій країні. Таких проєктів буде розпочато близько 100 наступного року", – додав Зеленський.

Президент також наголосив, що у 2021 році продовжиться спорудження доріг у межах програми "Велике будівництво".

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Автор: 

замок (8) Зеленський Володимир (24308) реставрація (67) Рівненська область (1189)


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Топ коментарі
+20
А ще Зеля сказонув, що пожежі на Луганщині не від обстілів кацапур.
І тут за сепарню вступився.
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01.10.2020 18:35 Відповісти
+17
А в рамках большой пистец,что беня придумал
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01.10.2020 18:34 Відповісти
+16
Нада просто пєрєстать горєть.
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01.10.2020 18:37 Відповісти
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А в рамках большой пистец,что беня придумал
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01.10.2020 18:34 Відповісти
Найкращий замок України Підгорецький, де знімали Три мушкетера, досі не відреставровано! Починати потрібно з нього - перлини українських замків.
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02.10.2020 00:02 Відповісти
А ще Зеля сказонув, що пожежі на Луганщині не від обстілів кацапур.
І тут за сепарню вступився.
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01.10.2020 18:35 Відповісти
Нада просто пєрєстать горєть.
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01.10.2020 18:37 Відповісти
Шось не подобаються мені ці Большіє. Знов за рахунок фонду боротьби з короною?
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01.10.2020 18:36 Відповісти
Это просто Большие Васюки. Номер можно пририсовать начиная даже не с первой сотни. Успокойтесь - ничего не будет, обычный предвыборный Голобородько на сцене.
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01.10.2020 18:55 Відповісти
Дубненский , Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта "Большая реставрация", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8510
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01.10.2020 19:05 Відповісти
- Володимир Олександрович! Скажіть, будь ласка, а чому ви не виконуєте свої передвиборні обіцянки?...
- А я вам ещё перед выборами сказал, «русским языком», что никому ничего не должен… За «Галабародьку» галасавали? С него и спрашивайте!…
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01.10.2020 19:41 Відповісти
И не возразишь. Так оно и есть. Украина отличилась. Есть страны, где выбирали актеров на высокие посты. Но только у нас умудрились избрать вымышленного киногероя, которого сыграл балаганный шут.
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01.10.2020 19:45 Відповісти
«Живий» анекдот, сказаний євреєм, колишнім однокурсником:
Британці вибирали собі в прем»єр-міністри Дізраелі…
Американці - Кіссінджера…
Ізраїльтяни - Голду Меїр і Моше Даяна…
І лише українці із усіх євреїв умудрились вибрать єврея -дол.ойоба…
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01.10.2020 19:48 Відповісти
Ну такие вот мы, самобытные.
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01.10.2020 19:53 Відповісти
И нам с нами жить...
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01.10.2020 20:09 Відповісти
Ирадочка, солидарен с вами! Ничего и никому не будет, ни людям компенсаций, ни стране дорог, ни строительств ни больших, ни малых , НИКАКИХ. Будет только большая продажа Украины оптом и в розницу всем- от ***** и бабломойского, до более мелких тварей, верней микробов и бактерий с инфузириями в виде слуганародных мразей и жопоблоковцев. И бесконечный киздеж, брехня и прожекты от вавы бонопарте, вяличейшего лидера вселенной и его зеленой биомассы. Все , кто верил во что-то другое в 19 году- просто дебилы, хотя о чем я! Эффект Данинга -Крюгера. Дебилы не понимают , что они дебилы, они свято верят, что реально грамотные люди и есть дебилы, а они -самые умные и правильные. И таких- увы больше 70%. А потом эти "вумные" не понимают, почему они так херово живут, при таком то умище. Сами не жили и никому не дадут жить нормально. Честно скажу, даже боюсь преположить, кого эти бл..., ой, избиратели, выберут после осла.
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02.10.2020 01:00 Відповісти
Меня сейчас меньше волнуют Слуги урода, самое страшное будет - если на местных выборах пролезут в регионы и в мэры именно эти бойки-медведчуки-шарии. И если Нелоха с его выводком можно спокойно спустить в сортир, то вот этих уродов так просто не утилизируешь. Они если зацепятся - не разожмут челюстей. Наглядный пример Гепа. И гнать этого нью-васюковского бонопарта тоже нельзя сейчас, кремлевский упырь только и ждет, что у нас подобие Майдана разыграется и какое-то время будет отсутствовать центральная власть.
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02.10.2020 01:15 Відповісти
Маленькому клопу все большим кажется.
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01.10.2020 19:18 Відповісти
BigGreenMan - Бугимэн
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01.10.2020 18:37 Відповісти
Який Біг? Недомірок зелений.
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01.10.2020 18:39 Відповісти
Ждем проект "Большая миграция".
Это когда, вся зеленая шелупонь во главе с потерпевшим мигрирует в ростов.
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01.10.2020 18:41 Відповісти
ТурЫст...Вова тут у тебя, мудака, Лисичанськ горит
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01.10.2020 18:42 Відповісти
Ищи лучше для себя кто тебе вскоре "отреставрирует фасад" - потому что тебя будут бить больно, возможно ногами, и очень сильно !!! И прикинь - почти ВСЕ, даже твои фаны !!!
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01.10.2020 18:43 Відповісти
вже давно час вiдреставрувати це табло...бо потiм буде пiзно...


Дубненский , Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта "Большая реставрация", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4808
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01.10.2020 19:03 Відповісти
Всего за год нажрать такую харю! Точно через год будет как на третьем снимке.
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01.10.2020 20:44 Відповісти
Тут не о харе...
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01.10.2020 22:05 Відповісти
О харе тоже будет то же.🙂
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02.10.2020 09:18 Відповісти
Тараканівський ніколи не реставрувався, він в жахливому стані, на його реставрацію потрібні величезні кошти.Інші замки реставрувались і перебувають в задовільному стані. Але ця заява Зеленського просто брехливий піар, в бюджеті дірка в 300 млрд.
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01.10.2020 18:45 Відповісти
В мировую политику его уже не пускают. Вот и бегает по стране как подорванный. Выгрызает проценты для своих кандидатов. Люди же лохи. Его избрали и этих изберут. И я не шучу.
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01.10.2020 19:36 Відповісти
Опять это чмо потратит деньги какого то фонда на очередной пиар! За счет фонда коронавируса уже строятся дороги, денег на аппараты ивл уже нет! Зеле надо предложить реставрировать замки вместо содержания ненужной конторы президента!
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01.10.2020 18:53 Відповісти
такі успіхи - а чому економіка просіла на понад 11 %...
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01.10.2020 18:58 Відповісти
Обычно все это заканчивается колоссальным распилом денег налогоплательщиков и пробегом в Ростов.
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01.10.2020 18:58 Відповісти
Дубненский , Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта "Большая реставрация", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3111
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01.10.2020 19:00 Відповісти
мурло, де грошi?


Дубненский , Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта "Большая реставрация", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9875
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01.10.2020 19:01 Відповісти
ХАНА ФОРТАМ
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01.10.2020 19:03 Відповісти
чмо зеленое, оно реально без мозгов . во выбрали имбецила, я фигею. то то этот дятел молчал как партизан в предвыборной гонке. а сча гнусавый разговорился, вышел на проектную мощность 3.14здежа для лохов. надо наверно прекращать читать новости на цензоре а то одни отрицательные эмоции после трындежа гнусавого.
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01.10.2020 19:34 Відповісти
Зеленський вже не знає, що ще пообіцяти заради виборів, бо впевнений, що українці вірять, як не дивно, словам, а не справам.
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01.10.2020 19:45 Відповісти
И.Павлов "Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами."
Верит вяликому гринпоцу может реально только настоящий "русский" человек. Украинцы НЕ ВЕРЯТ! Но увы, кацапья у нас немеряно. И все без мозгов. Это печально.
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02.10.2020 01:08 Відповісти
Да похеру на словесный бред от этого недомерка
народ, вы это видели?
Смотрю телепрограмму на предмет "чтобы такого посмотреть вечеров по ящику фоном под работу". И вижу
112 канал 21:20 Шарий на 112

а ночью повтор. Я н смотрю этот канал, но бл это серьезно? этот обмудок реально пол часа на одном из новостных каналов вещает на Украину? але!!!! вы в Киеве совсем ипанулись что ли твари зеленые?
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01.10.2020 19:54 Відповісти
ахринеть
оно там еще и блог ведет
это пздц
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01.10.2020 19:55 Відповісти
"Дубненский, Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта "Большая реставрация", - Зеленский" - у маленького президента всё большое, "Большое строительство", "Большая реставрация",
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01.10.2020 20:02 Відповісти
нет орешков, нет победы
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01.10.2020 20:18 Відповісти
Самый реальный проект " большая задница " - это все,что мы получим от нашего
"проектировщика" )
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01.10.2020 20:12 Відповісти
У шибздика комплекс недомерка: у него слово "большой" любимое.
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01.10.2020 20:39 Відповісти
Дубенський, Острозький замки і Тараканівський форт відреставрують у межах проєкту "Велика реставрація", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8871
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01.10.2020 20:39 Відповісти
большой попил фонда ковид и денег мвф
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01.10.2020 21:58 Відповісти
за епохуі найвеличнішої Зєлі усе в Україні відбувається у межах проєкту "Велика надувна зелена жаба з соломинкою у сраці"
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01.10.2020 22:16 Відповісти
Даун! купи АШВЛ! В нас вже за 4000... ти ж **** не будеш в одній палаті де всі! де Ленка лікувалась, хоча не вірю, що вона хворіла, чому перший контак не був на самоізоляції... брехло ..
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01.10.2020 22:25 Відповісти
ТАК А ЧТО ТАМ С ГОСТИННЫМ ДВОРОМ !!!??? ЧЕРТ ТЫ БОКАНОВСКИЙ )))
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02.10.2020 04:31 Відповісти
Проект ,,большая реставрация,, это возвращение рыгов во власть?
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02.10.2020 07:45 Відповісти
Большая реставрация- это Запорожские сечи восстановить, спустив Днепровские водохранилища и каскад дамб. И летописный город Бакота туда же))
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03.10.2020 01:14 Відповісти
 
 