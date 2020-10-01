Дубенський, Острозький замки і Тараканівський форт відреставрують у межах проєкту "Велика реставрація", - Зеленський
Тараканівський форт, Острозький і Дубенський замки в Рівненській області будуть включені до програми "Велика реставрація" на наступний рік.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Рівненську область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Ми зараз дивилися стенди, бачили важливі історичні, архітектурні об’єкти. Можемо назвати їх історичними, хоча, мені здається, справедливо казати, що це й туристичні "магніти" країни і, зокрема, Рівненщини", – зауважив президент.
За його словами, туристично привабливі об’єкти за умови належного підходу та реставрації зможуть зацікавити ще більшу кількість відвідувачів.
"Тараканівський форт, Острозький замок і Дубенський замок внесли до нашої програми, яка починає працювати наступного року. Реставруватимуться замки, музеї, історичні, культурні місця по всій країні. Таких проєктів буде розпочато близько 100 наступного року", – додав Зеленський.
Президент також наголосив, що у 2021 році продовжиться спорудження доріг у межах програми "Велике будівництво".
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І тут за сепарню вступився.
- А я вам ещё перед выборами сказал, «русским языком», что никому ничего не должен… За «Галабародьку» галасавали? С него и спрашивайте!…
Британці вибирали собі в прем»єр-міністри Дізраелі…
Американці - Кіссінджера…
Ізраїльтяни - Голду Меїр і Моше Даяна…
І лише українці із усіх євреїв умудрились вибрать єврея -дол.ойоба…
Это когда, вся зеленая шелупонь во главе с потерпевшим мигрирует в ростов.
Верит вяликому гринпоцу может реально только настоящий "русский" человек. Украинцы НЕ ВЕРЯТ! Но увы, кацапья у нас немеряно. И все без мозгов. Это печально.
народ, вы это видели?
Смотрю телепрограмму на предмет "чтобы такого посмотреть вечеров по ящику фоном под работу". И вижу
112 канал 21:20 Шарий на 112
а ночью повтор. Я н смотрю этот канал, но бл это серьезно? этот обмудок реально пол часа на одном из новостных каналов вещает на Украину? але!!!! вы в Киеве совсем ипанулись что ли твари зеленые?
оно там еще и блог ведет
это пздц
"проектировщика" )