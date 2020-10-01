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Новини Коронавірус і карантин
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З 5 жовтня в Україні встановлюється нове епідемічне зонування, у червоній зоні Тернопіль і Канів, Київ залишається в жовтій (оновлено)

З 5 жовтня в Україні встановлюється нове епідемічне зонування, у червоній зоні Тернопіль і Канів, Київ залишається в жовтій (оновлено)

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні в четвер встановила нове епідемічне зонування в Україні з 5 жовтня.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 5 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Київ залишається в жовтій зоні", - написав Немчінов.

У "червону" зону будуть включені місто Тернопіль Тернопільської області і місто Канів Черкаської області.

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Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, Канів потрапив до "червоного" рівня у зв’язку з тим, що у місті зафіксовано найвищий рівень захворюваності - 671 випадок на 100 тис. населення, при загальнонаціональному рівні у 123 випадки.

До "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки віднесено 126 адміністративних одиниць, що на 15 більше, ніж минулого тижня, в тому числі 12 обласних центрів — Вінниця, Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ, Ужгород, Львів, Миколаїв, Полтава, Суми, Хмельницький, Харків, Чернівці.

"Жовтий" рівень епідемічної небезпеки, за словами головного санітарного лікаря, буде буде встановлено у 274 адміністративних одиницях, що на 15 більше, ніж тижнем раніше, в тому числі він продовжуватиме діяти в місті Києві. До "зеленого" рівня віднесено 215 адміністративних одиниць.

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Найбільш загрозливу тижневу динаміку показують три міста — Харків, Полтава і Суми, — усі вони перебувають на "помаранчевому" рівні. Сумарно зростання нових виявлених випадків тиждень до тижня в цих трьох містах становить понад 40% усього тижневого зростання по країні.

Суттєву загрозливу тижневу динаміку до зростання захворюваності також демонструють міста Вінниця, Луцьк, Чернівці, Рівне, Чернігів, Запоріжжя та Черкаси, а також Слов’янський район Донецької області.

З 5 жовтня в Україні встановлюється нове епідемічне зонування, у червоній зоні Тернопіль і Канів, Київ залишається в жовтій 01

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З 5 жовтня в Україні встановлюється нове епідемічне зонування, у червоній зоні Тернопіль і Канів, Київ залишається в жовтій 02
З 5 жовтня в Україні встановлюється нове епідемічне зонування, у червоній зоні Тернопіль і Канів, Київ залишається в жовтій 03
З 5 жовтня в Україні встановлюється нове епідемічне зонування, у червоній зоні Тернопіль і Канів, Київ залишається в жовтій 04
З 5 жовтня в Україні встановлюється нове епідемічне зонування, у червоній зоні Тернопіль і Канів, Київ залишається в жовтій 05
З 5 жовтня в Україні встановлюється нове епідемічне зонування, у червоній зоні Тернопіль і Канів, Київ залишається в жовтій 06
З 5 жовтня в Україні встановлюється нове епідемічне зонування, у червоній зоні Тернопіль і Канів, Київ залишається в жовтій 07
З 5 жовтня в Україні встановлюється нове епідемічне зонування, у червоній зоні Тернопіль і Канів, Київ залишається в жовтій 08

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Это трындец полный. Самая большая заболеваемость по Киеву и Харькову, а карантин в Тернополе. Думаю тут политика и только политика, и никакой заботой о населении и не пахнет!
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01.10.2020 19:52 Відповісти
+1
Как же вы идиоты считаете, если харьков все рекорды побил.
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01.10.2020 19:24 Відповісти
+1
Степашку и компашку на нары на каком основании он его ковидная шобла нарушает законы и конституцию. Геть ковидных смесь совка и олигархии.
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01.10.2020 20:12 Відповісти
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С 5 октября в Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование, в красной зоне Тернополь и Канев, Киев остается в желтой, - Немчинов - Цензор.НЕТ 5787
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01.10.2020 18:50 Відповісти
Слово какое то нехорошее "эпидемическое зонирование"
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01.10.2020 19:13 Відповісти
Как же вы идиоты считаете, если харьков все рекорды побил.
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01.10.2020 19:24 Відповісти
Вот именно. При каком количестве заболевших Харьков определят в "красную зону"?
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02.10.2020 00:06 Відповісти
Степанов на выход, нет больше такого министра который каждое утро писдит про количество и наденьте маску. 15 дней ждут результат люди. Вон!
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01.10.2020 19:27 Відповісти
Кабы Тернополь и был в красной, но автобусы туда ходят.
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01.10.2020 19:44 Відповісти
Это трындец полный. Самая большая заболеваемость по Киеву и Харькову, а карантин в Тернополе. Думаю тут политика и только политика, и никакой заботой о населении и не пахнет!
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01.10.2020 19:52 Відповісти
Дехто, ще на кількість населення в місті дивиться. Уявляєте?
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01.10.2020 19:57 Відповісти
так а куда смотрели когда вводили оранжевую зону??? Сейчас заболеваний больше, а мы "пожелтели". Так що кількість населення, тут скоріш за все ролі не грає, просто Тернопіль комусь не подобається.
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01.10.2020 21:57 Відповісти
Зеля и команда не ******* хвайне місто Тернопіль
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02.10.2020 10:17 Відповісти
Исходя из новости,где дочку погибшего летчика не взяли в "переполненную" школу, в Харькове слишком много жителей. Вот и пытаются проредить.
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02.10.2020 00:10 Відповісти
Степашку и компашку на нары на каком основании он его ковидная шобла нарушает законы и конституцию. Геть ковидных смесь совка и олигархии.
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01.10.2020 20:12 Відповісти
да шож это маленькое зеленое чмо так Канев не любит, у него предки случайно не шинкари из Канева?
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01.10.2020 20:25 Відповісти
Ковідобєсіє - різновид клоунади, коли жонглюють цифрами і кидаються надувними хворобами.
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01.10.2020 20:30 Відповісти
 
 