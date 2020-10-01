Кандидат у мери Кривого Рогу Шевчик заперечує свою причетність до масової розсилки агітації працівникам Центрального ГЗК

Кандидат у мери Кривого Рогу, генеральний директор Центрального гірничо-збагачувального комбінату Дмитро Шевчик заперечує свою причетність до масової розсилки агітації працівникам цього підприємства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шевчик написав у Фейсбуці.

Днями робітники промислових підприємств Кривого Рогу почали отримувати масові спам-розсилки з закликами агітувати за мою кандидатуру. Крім цього, зловмисники вимагають надати особисті дані найближчих родичів і навіть пишуть про міфічне занесення агітаційної активності до особової справи працівника! Текст однаковий, хіба що змінюються прізвища "відповідальних" директорів з персоналу, залежно від підприємства.

Повідомляю - ні я, ні керівництво підприємств не мають жодного стосунку до розсилки. Примус до агітації або голосування незаконні. Політичні уподобання - особиста справа кожного громадянина. Не звертайте уваги на маніпуляції шахраїв".

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