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Новини Місцеві вибори-2020
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Кандидат у мери Кривого Рогу Шевчик заперечує свою причетність до масової розсилки агітації працівникам Центрального ГЗК

Кандидат у мери Кривого Рогу, генеральний директор Центрального гірничо-збагачувального комбінату Дмитро Шевчик заперечує свою причетність до масової розсилки агітації працівникам цього підприємства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шевчик написав у Фейсбуці.

Днями робітники промислових підприємств Кривого Рогу почали отримувати масові спам-розсилки з закликами агітувати за мою кандидатуру. Крім цього, зловмисники вимагають надати особисті дані найближчих родичів і навіть пишуть про міфічне занесення агітаційної активності до особової справи працівника! Текст однаковий, хіба що змінюються прізвища "відповідальних" директорів з персоналу, залежно від підприємства.

Повідомляю - ні я, ні керівництво підприємств не мають жодного стосунку до розсилки. Примус до агітації або голосування незаконні. Політичні уподобання - особиста справа кожного громадянина. Не звертайте уваги на маніпуляції шахраїв".

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Кандидат у мери Кривого Рогу Шевчик заперечує свою причетність до масової розсилки агітації працівникам Центрального ГЗК 01
Кандидат у мери Кривого Рогу Шевчик заперечує свою причетність до масової розсилки агітації працівникам Центрального ГЗК 02
Кандидат у мери Кривого Рогу Шевчик заперечує свою причетність до масової розсилки агітації працівникам Центрального ГЗК 03
Кандидат у мери Кривого Рогу Шевчик заперечує свою причетність до масової розсилки агітації працівникам Центрального ГЗК 04

Автор: 

агітація (203) ГЗК (170) Кривий Ріг (1362) місцеві вибори (1366) Шевчик Дмитро (8)


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Топ коментарі
+2
но со слов друзей на ЦГОКе и ЮГОКе - их тупо заставляют не только агитировать, но и голосовать за него, иначе "премий не будет и зарплаты упадут"
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01.10.2020 19:12 Відповісти
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да-да... "невино-вата" шевчик..)
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01.10.2020 19:10 Відповісти
но со слов друзей на ЦГОКе и ЮГОКе - их тупо заставляют не только агитировать, но и голосовать за него, иначе "премий не будет и зарплаты упадут"
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01.10.2020 19:12 Відповісти
ещё ИнГОК и СевГОК
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01.10.2020 19:24 Відповісти
скорее всего - тоже. но там нет знакомых.
на югоке и цгоке не смски, а начальники цехов "намекают" голосовать за шевчика....
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01.10.2020 19:36 Відповісти
Ну так а тут же речь именно об смсках, что само по себе сюрр. Тем более с таким текстом и подачей.
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02.10.2020 11:28 Відповісти
ахахха, какой же бред) вы своим комментарием лишь доказали, что просто работаете на Вилкула и его блок, потому что реальных друзей с комбината у вас нет, иначе вы бы знали правду....
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02.10.2020 10:38 Відповісти
Всё это интересная версия "со слов друзей", только я не выкупаю, как кто-то проверить-то может, кто за кого голосовал?)) Потому про премии и зарплаты это смешно, конечно.
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02.10.2020 11:27 Відповісти
Только мама , Верки Сердючки, созналась, что "устрицы ела -я", все остальные вкл заднюю. У мамы яйца больше
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01.10.2020 19:27 Відповісти
Вот так он взял и признался...
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01.10.2020 19:31 Відповісти
Да ну так бестолково составить текст может только школьник. Не думаю, что реальный кандидат и его команда могли бы такое бестолковое состряпать
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02.10.2020 15:55 Відповісти
Да что ж это за напасть на "зеленых"! То их с контекста вырывают, то не так понимают, то мошеники манипулируют. И чего таким беспомощным во власть идти, "шли бы в садочек и ели червяки" по совету Сердючки.
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01.10.2020 20:06 Відповісти
да посбивай их всех на переходах
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01.10.2020 20:16 Відповісти
да тут даже на шоу политическое ходить не нужно и смотреть передачи "разоблачения", ясно же что местный глава Вилкул, использует любые технологии, чтобы усидеть в своем кресле
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02.10.2020 10:37 Відповісти
Ну, кстати, охотно верю. Текст рассылки таков, что очень похоже на подставу. "Доказать свою любовь"? Точно кто-то из конкурентов балуется.
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02.10.2020 11:24 Відповісти
 
 