Кандидат у мери Кривого Рогу Шевчик заперечує свою причетність до масової розсилки агітації працівникам Центрального ГЗК
Кандидат у мери Кривого Рогу, генеральний директор Центрального гірничо-збагачувального комбінату Дмитро Шевчик заперечує свою причетність до масової розсилки агітації працівникам цього підприємства.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шевчик написав у Фейсбуці.
Днями робітники промислових підприємств Кривого Рогу почали отримувати масові спам-розсилки з закликами агітувати за мою кандидатуру. Крім цього, зловмисники вимагають надати особисті дані найближчих родичів і навіть пишуть про міфічне занесення агітаційної активності до особової справи працівника! Текст однаковий, хіба що змінюються прізвища "відповідальних" директорів з персоналу, залежно від підприємства.
Повідомляю - ні я, ні керівництво підприємств не мають жодного стосунку до розсилки. Примус до агітації або голосування незаконні. Політичні уподобання - особиста справа кожного громадянина. Не звертайте уваги на маніпуляції шахраїв".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на югоке и цгоке не смски, а начальники цехов "намекают" голосовать за шевчика....