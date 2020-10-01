У Києві завдяки співпраці міста і приватного інвестора з'явився сучасний медичний заклад, - Кличко

Новий корпус клініки "Оберіг" - це приклад успішної співпраці приватного інвестора і міської влади Києва.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook в замітці до відео про візит до медичного закладу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відвідав сьогодні новий корпус клініки "Оберіг", що звели в столиці в рамках успішної співпраці приватного інвестора та міської влади. Завдяки реалізації цього інвестпроекту, в Києві з’явився надсучасний медичний заклад, де можуть отримувати медичну допомогу не тільки кияни, а й пацієнти з усього світу", - написав Кличко.

За словами мера Києва, інвестор вклав у проєкт майже 1 млрд гривень. З них - 13,6 млн гривень на розвиток міста. - На поліпшення матеріально-технічної бази медзакладів Києва, ремонти відділень, закупівлю медичних меблів та обладнання.

Тільки цього року "Оберіг" сплатить ПДФО на понад 60 млн грн. Також реалізація цього проєкту дозволила створити близько 500 нових робочих місць.

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"Подивився в яких умовах та на якому обладнанні працюють медики. І приємно вражений! У клініці є найсучасніше обладнання для променевої терапії, яке дозволяє здійснювати точність опромінення. Також обладнання для раннього виявлення раку та оперативних втручань. У клініці здійснили уже восьму трансплантацію печінки та збираються трансплантувати нирку", - отметил мэр.

Що важливо - у новому корпусі клініки відкрили і відділення для лікування хворих на коронавірус на 20 ліжок. І вже невдовзі планують облаштувати ще одне таке відділення.

"Київ сьогодні – це місто, яке дає багато можливостей для бізнесу за простими і прозорими правилами. І реалізація інвестпроекту клініки "Оберіг" - приклад цього. Ми запрошуємо до співпраці активних та прогресивних підприємців. Щоб разом зробити Київ найкомфортнішим і найпривабливішим для життя і роботи європейським містом!" - зазначив Віталий Кличко.

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За його словами, зараз до інвестиційного конкурсу готуються ще кілька проєктів у медичній сфері. Зокрема, будівництво медичних закладів в Печерському, Дніпровському та Шевченківському районах міста.