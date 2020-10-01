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Новини
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У Києві завдяки співпраці міста і приватного інвестора з'явився сучасний медичний заклад, - Кличко

Новий корпус клініки "Оберіг" - це приклад успішної співпраці приватного інвестора і міської влади Києва.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook в замітці до відео про візит до медичного закладу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відвідав сьогодні новий корпус клініки "Оберіг", що звели в столиці в рамках успішної співпраці приватного інвестора та міської влади. Завдяки реалізації цього інвестпроекту, в Києві з’явився надсучасний медичний заклад, де можуть отримувати медичну допомогу не тільки кияни, а й пацієнти з усього світу", - написав Кличко.

За словами мера Києва, інвестор вклав у проєкт майже 1 млрд гривень. З них - 13,6 млн гривень на розвиток міста. - На поліпшення матеріально-технічної бази медзакладів Києва, ремонти відділень, закупівлю медичних меблів та обладнання.

Тільки цього року "Оберіг" сплатить ПДФО на понад 60 млн грн. Також реалізація цього проєкту дозволила створити близько 500 нових робочих місць.

У Києві завдяки співпраці міста і приватного інвестора зявився сучасний медичний заклад, - Кличко 01

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"Подивився в яких умовах та на якому обладнанні працюють медики. І приємно вражений! У клініці є найсучасніше обладнання для променевої терапії, яке дозволяє здійснювати точність опромінення. Також обладнання для раннього виявлення раку та оперативних втручань. У клініці здійснили уже восьму трансплантацію печінки та збираються трансплантувати нирку", - отметил мэр.

Що важливо - у новому корпусі клініки відкрили і відділення для лікування хворих на коронавірус на 20 ліжок. І вже невдовзі планують облаштувати ще одне таке відділення.

У Києві завдяки співпраці міста і приватного інвестора зявився сучасний медичний заклад, - Кличко 02

"Київ сьогодні – це місто, яке дає багато можливостей для бізнесу за простими і прозорими правилами. І реалізація інвестпроекту клініки "Оберіг" - приклад цього. Ми запрошуємо до співпраці активних та прогресивних підприємців. Щоб разом зробити Київ найкомфортнішим і найпривабливішим для життя і роботи європейським містом!" - зазначив Віталий Кличко.

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За його словами, зараз до інвестиційного конкурсу готуються ще кілька проєктів у медичній сфері. Зокрема, будівництво медичних закладів в Печерському, Дніпровському та Шевченківському районах міста.

Автор: 

Київ (19643) Кличко Віталій (3527) медицина (2135)


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Топ коментарі
+10
Так. что то вспомнилось. Примерно в 2004 году, мы по всей Украине (СБУ, МВД, налоговики) скидывались на лазерный скальпель по две дневных зарплаты.
Ладно. Но когда нашему сотруднику понадобилась операция этим же сраным скальпелем, счет пришел от медиков, что обосраться.
Пока раком не поставили, все силовики, то они не поняли за чей счет купили агрегат. Я представляю сколько бабла на простых гражданах нейрохирургия накосила.... Суки.
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01.10.2020 19:22 Відповісти
+10
Веталя, это что, клиника где обслужат по страховке или направлению? Если нет, к чему этот цирк на камеры?
Почему бы нам тогда не попиариться на "суперсовременных новых лабораториях", где анализ на ковид стоит под 2000 гр?
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01.10.2020 19:41 Відповісти
+8
Кличко открыл платную клинику в которую 99% киевлян не попадет. И после этого Кличко хочет остаться мэром? Интересно будет смотреть как как киевляне схавают это.
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01.10.2020 19:22 Відповісти
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новый корпус клиники "Обериг"/ воду очищают как в европейских странах.- Кличко / Кличко: теплосети готовы. / Кличко открыл .В отличие от кукареканья Будет-станет-может быть-чтобы да так нет- в заявах кодлана Коломойского. Который открывает : НАБУ открыло дело против Кличко. 02 ноября 2019 г.
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01.10.2020 19:12 Відповісти
С микитасем опиши сотрудничество, сколько бабок попили от людей
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01.10.2020 19:20 Відповісти
Нормально привлекли инвестора,люди вложили миллиард в дело,но 13 миллионов пришлось отдать просто так,а боксёришко типа не понимает,что эти 13 лимонов лягут бременем на карманы пациентов этой клиники.
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01.10.2020 19:22 Відповісти
Без грошей і в державній лікарні не лікуватимуть , а тут відпочатку приватна фірма .
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01.10.2020 20:33 Відповісти
Кличко открыл платную клинику в которую 99% киевлян не попадет. И после этого Кличко хочет остаться мэром? Интересно будет смотреть как как киевляне схавают это.
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01.10.2020 19:22 Відповісти
Так. что то вспомнилось. Примерно в 2004 году, мы по всей Украине (СБУ, МВД, налоговики) скидывались на лазерный скальпель по две дневных зарплаты.
Ладно. Но когда нашему сотруднику понадобилась операция этим же сраным скальпелем, счет пришел от медиков, что обосраться.
Пока раком не поставили, все силовики, то они не поняли за чей счет купили агрегат. Я представляю сколько бабла на простых гражданах нейрохирургия накосила.... Суки.
показати весь коментар
01.10.2020 19:22 Відповісти
Веталя, это что, клиника где обслужат по страховке или направлению? Если нет, к чему этот цирк на камеры?
Почему бы нам тогда не попиариться на "суперсовременных новых лабораториях", где анализ на ковид стоит под 2000 гр?
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01.10.2020 19:41 Відповісти
Але таки добре , що печінку хоч в приватних клініках трансплантують , це дуже складна операція найвищого рівня , лише нещодавно практикують її в Україні .
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01.10.2020 20:31 Відповісти
Звичайні люди там ніколи не лікуватимуться.
Кличко позориться такими речами
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01.10.2020 20:40 Відповісти
Ну и чем все-таки город помог, кроме поборов с бизнеса?
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01.10.2020 21:04 Відповісти
Кличко покажи лучше свой ремонт Шулявки лучше! Сегодня полкилометра по глине в туфлях шел по твоей милости пока до метро добрался!
Европейский город? Откаты Микитасю!
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01.10.2020 22:31 Відповісти
скажите пожалуйста....а чем вы там недовольны КЛИЧКО? да не святой. святые как всем известно обитают на небесах....у вас есть другие кандидатуры? их я вижу ЧТО нет! одни проходимцы. а кто и как бы ничего... но они ноль и никому не известны и как говорил кернес допкину(миша. тебе денег никто не даст.... так и им никто и цента не даст из инвесторов зарубежных! КЛИЧКО и говорит на украинском и ещё трёх языках , и герой и звестный всему миру и все двери в принцыпе перед ним открыты в мире .ему верят. а кого вы там предлагаете....ржу не могу сепары и нищедралы никому неизвестные без опыта и знания не то что языков .а УКРАИНСКОГО не знают... не трогайте вы того КЛИЧКО. он делает дела. пусть работает...(взгляд адекватный со стороны...)
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01.10.2020 22:51 Відповісти
А КАК ЖЕ МИЛЛИАРДНЫЙ БЕЗОПЛАТНЫЙ ВЗНОС КИЕВЛЯН !!!???
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02.10.2020 04:28 Відповісти
 
 