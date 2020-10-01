Рада ЄС розширила список антиросійських санкцій проти осіб і компаній, пов'язаних з будівництвом Керченського моста

Рада ЄС ухвалила рішення про доповнення переліку індивідуальних санкцій щодо осіб та організацій, які підривають цілісність і суверенітет України, двома фізичними та чотирма юридичними особами, причетними до будівництва Кримського моста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

До оновленого санкційного списку увійшли Олександр Ганов, генеральний директор "Гранд Сервіс Експрес", і Леонід Риженькін, заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж".

Під санкції також потрапили "Ленпромтранспроект", Дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця, Кримська перша страхова компанія.

Ці дані опубліковано в четвер в "Офіційному журналі" ЄС.

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