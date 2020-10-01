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Новини Санкції проти Росії
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Рада ЄС розширила список антиросійських санкцій проти осіб і компаній, пов'язаних з будівництвом Керченського моста

Рада ЄС розширила список антиросійських санкцій проти осіб і компаній, пов'язаних з будівництвом Керченського моста

Рада ЄС ухвалила рішення про доповнення переліку індивідуальних санкцій щодо осіб та організацій, які підривають цілісність і суверенітет України, двома фізичними та чотирма юридичними особами, причетними до будівництва Кримського моста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

До оновленого санкційного списку увійшли Олександр Ганов, генеральний директор "Гранд Сервіс Експрес", і Леонід Риженькін, заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж".

Під санкції також потрапили "Ленпромтранспроект", Дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця, Кримська перша страхова компанія.

Ці дані опубліковано в четвер в "Офіційному журналі" ЄС.

Читайте також: Євросоюз може розширити санкційний список осіб за підрив територіальної цілісності і незалежності України

Автор: 

санкції (12079) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+6
помощи никогда не может быть за много, пусть русня тащит это, им на пользу. ждёмс ответные, те обычно сильнее давят русню - даёшь отвеные.
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01.10.2020 19:44 Відповісти
+5
Тут от всі скалять зуби стосовно введених ЕС санкцій.Тіпа- маловато будєт,пля! А мені от просто цікаво,а скільком громадянам та організаціям кацапії ввела санкції наша країна в зв*язку з побудовою цього мосту?
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01.10.2020 20:42 Відповісти
+3
Порно это а не санкции .
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01.10.2020 19:47 Відповісти
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помощи никогда не может быть за много, пусть русня тащит это, им на пользу. ждёмс ответные, те обычно сильнее давят русню - даёшь отвеные.
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01.10.2020 19:44 Відповісти
Порно это а не санкции .
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01.10.2020 19:47 Відповісти
Поганенька імітація .
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01.10.2020 19:57 Відповісти
Конкретики 0 ,аркаша и его брат как и сруская элита продолжает колесить по миру ,наказывают лишь мелких подсобников....закройте нафик границы с мордом и кацапьё само через пару месяцев устроит майдан на червоной площі
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01.10.2020 19:48 Відповісти
Страшную весть я принёс в твой дом Надежда! Зови детей....(с)
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01.10.2020 20:27 Відповісти
Тут от всі скалять зуби стосовно введених ЕС санкцій.Тіпа- маловато будєт,пля! А мені от просто цікаво,а скільком громадянам та організаціям кацапії ввела санкції наша країна в зв*язку з побудовою цього мосту?
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01.10.2020 20:42 Відповісти
А ще брешіть що будували без китайської допомоги.
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01.10.2020 20:50 Відповісти
Пора вже слово антиросійський змінити на проукраїнський.
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01.10.2020 21:01 Відповісти
Лицемеры. Санкции нужно было вводить перед началом строительства или во время строительства.. А что теперь кулаками махать.. Но свою функцию " глубочайшей озабоченности" конечно как всегда выполнили.
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01.10.2020 21:49 Відповісти
Вы в норме?
1. Санкции вводить ДО начала строительства?
2. И где украинские санкции за мост? Ну или хотя бы "глубокая озабоченность"?
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01.10.2020 23:19 Відповісти
Ну а зачем тогда вот эта запоздалая "реакция".. Не поздновато ли... ( санкции по Северному потоку 2 ввели до его окончания, а тут спустя уже долгой эксплуатации) вот в чем вопрос... Ну скажем наверное " проснулись". Ну то такЭ...
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01.10.2020 23:27 Відповісти
В Европе работают законы, здесь нет "хозяев", которые ставят "своих людей" - вносятся предложения, потом их рассматривают, обсуждают, за них голосуют и т.д. - это процесс, процедура, нравится это нам или нет. И, конечно, это не на первом месте и даже не, как это не обидно, на втором...
Кроме того, где реакция Украинского правительства? Где она, быстрая, резкая и достойная... до, во время или после строительства? Почему претензии к другим, а не к себе любимым? Или Украине это не так важно как Европе?
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01.10.2020 23:47 Відповісти
 
 