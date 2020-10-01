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Рада ЄС розширила список антиросійських санкцій проти осіб і компаній, пов'язаних з будівництвом Керченського моста
Рада ЄС ухвалила рішення про доповнення переліку індивідуальних санкцій щодо осіб та організацій, які підривають цілісність і суверенітет України, двома фізичними та чотирма юридичними особами, причетними до будівництва Кримського моста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
До оновленого санкційного списку увійшли Олександр Ганов, генеральний директор "Гранд Сервіс Експрес", і Леонід Риженькін, заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж".
Під санкції також потрапили "Ленпромтранспроект", Дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця, Кримська перша страхова компанія.
Ці дані опубліковано в четвер в "Офіційному журналі" ЄС.
Топ коментарі
+6 fedjka - fedjka
показати весь коментар01.10.2020 19:44 Відповісти Посилання
+5 Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар01.10.2020 20:42 Відповісти Посилання
+3 Серый Вовк
показати весь коментар01.10.2020 19:47 Відповісти Посилання
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1. Санкции вводить ДО начала строительства?
2. И где украинские санкции за мост? Ну или хотя бы "глубокая озабоченность"?
Кроме того, где реакция Украинского правительства? Где она, быстрая, резкая и достойная... до, во время или после строительства? Почему претензии к другим, а не к себе любимым? Или Украине это не так важно как Европе?