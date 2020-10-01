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Новини Пожежі в Україні
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Кількість жертв пожеж у Луганській області збільшилася до 11 осіб, - Офіс генпрокурора

Кількість жертв пожеж у Луганській області збільшилася до 11 осіб, - Офіс генпрокурора

Станом на 19.00 1 жовтня внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинуло 11 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Офісі генпрокурора.

17 постраждалих з опіками та отруєнням чадним газом направлені в медустанови для надання першочергової допомоги.

"Загальна кількість постраждалих, загиблих та розмір збитків, завданих пожежами, встановлюються", - зазначено в повідомленні.

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Автор: 

пожежа (4351) Луганська область (4891)


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Бубенчик, что ты сегодян вякал, турист???
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01.10.2020 20:26 Відповісти
"Но мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей. Сейчас очень быстро работают наши, как военные, так и ГСЧС, полиция, все работают вместе", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3222304
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01.10.2020 21:05 Відповісти
еще не вечер...не зря же ЗЕленский взял ситуацию на особый контроль
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01.10.2020 20:52 Відповісти
 
 