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Кількість жертв пожеж у Луганській області збільшилася до 11 осіб, - Офіс генпрокурора
Станом на 19.00 1 жовтня внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинуло 11 осіб.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Офісі генпрокурора.
17 постраждалих з опіками та отруєнням чадним газом направлені в медустанови для надання першочергової допомоги.
"Загальна кількість постраждалих, загиблих та розмір збитків, завданих пожежами, встановлюються", - зазначено в повідомленні.
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Rhodesian
показати весь коментар01.10.2020 20:26 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Коваленко Егор
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Вася Василенко #475042
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