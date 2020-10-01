Нацрада реформ пропонує створити "єдине вікно" для прийому документів та змінити параметри стимулюючого тарифу для реформи приєднань до електромереж

Нацрада реформ пропонує мінімізувати участь посередників у процесі приєднання до електромереж і змінити параметри стимулюючого регулювання для енергорозподільчих компаній для здешевлення підключень.

Про це повідомили в Офісі простих рішень і результатів, інформує Цензор.НЕТ.

Концепція реформи приєднання до електромереж від експертів ОПРР включає в себе мінімізацію посередників і учасників процесу, відкритий доступ до містобудівного кадастру та інших вихідних даних, адміністративну відповідальність за незабезпечення такого доступу, створення "Єдиного вікна" для видачі вихідних даних і узгодження проєкту, повний перехід на принцип оферти і акцепту в договірних відносинах.

"Пропонується спростити цей процес шляхом врегулювання проблеми оформлення прав на землю, зменшення бюрократії (замість 17 документів — 1), зменшення кількості погоджень з органами, загалом скоротити цей процес з 267 днів до 97 днів", — зазначив експерт ОПРР Семен Кривонос.

Для здешевлення приєднання пропонують частину вартості перекласти на компанії, які здійснюють розподіл електроенергії.

"Пропонується зниження вартості приєднань шляхом посилення інфраструктури електромереж енергорозподільчими компаніями. А також шляхом перегляду параметрів повернення інвестицій на існуючі активи в стимулюючому тарифоутворенні для електромережевих компаній. Пропонується встановити доходність на рівні 6%. Це дозволить компаніям посилювати підстанції і в наслідок перевести частину оплати за приєднання зі споживача на оператора систему розподілу", - говориться в повідомленні Офісу простих рішень і результатів.

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Міхеіл Саакашвілі зазначив, що у розробці цієї реформи брали участь усі гравці в цій сфері.

"Всі почали працювати разом, НКРЕКП, представники владних структур. На жаль, у сусідній Росії зробили вже більше, там є кримінальна відповідальність за не підключення. Вони це зробили і пішли ще далі. Тому ми повинну якнайшвидше вругулювати цю проблему", — наголосив Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше Ольга Буславець заявила, що Міністерство енергетики підтримує перегляд стимулюючого регулювання для операторів системи розподілу для здешевлення підключення до електромереж.

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