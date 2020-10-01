Нацрада реформ пропонує створити "єдине вікно" для прийому документів та змінити параметри стимулюючого тарифу для реформи приєднань до електромереж
Нацрада реформ пропонує мінімізувати участь посередників у процесі приєднання до електромереж і змінити параметри стимулюючого регулювання для енергорозподільчих компаній для здешевлення підключень.
Про це повідомили в Офісі простих рішень і результатів, інформує Цензор.НЕТ.
Концепція реформи приєднання до електромереж від експертів ОПРР включає в себе мінімізацію посередників і учасників процесу, відкритий доступ до містобудівного кадастру та інших вихідних даних, адміністративну відповідальність за незабезпечення такого доступу, створення "Єдиного вікна" для видачі вихідних даних і узгодження проєкту, повний перехід на принцип оферти і акцепту в договірних відносинах.
"Пропонується спростити цей процес шляхом врегулювання проблеми оформлення прав на землю, зменшення бюрократії (замість 17 документів — 1), зменшення кількості погоджень з органами, загалом скоротити цей процес з 267 днів до 97 днів", — зазначив експерт ОПРР Семен Кривонос.
Для здешевлення приєднання пропонують частину вартості перекласти на компанії, які здійснюють розподіл електроенергії.
"Пропонується зниження вартості приєднань шляхом посилення інфраструктури електромереж енергорозподільчими компаніями. А також шляхом перегляду параметрів повернення інвестицій на існуючі активи в стимулюючому тарифоутворенні для електромережевих компаній. Пропонується встановити доходність на рівні 6%. Це дозволить компаніям посилювати підстанції і в наслідок перевести частину оплати за приєднання зі споживача на оператора систему розподілу", - говориться в повідомленні Офісу простих рішень і результатів.
Міхеіл Саакашвілі зазначив, що у розробці цієї реформи брали участь усі гравці в цій сфері.
"Всі почали працювати разом, НКРЕКП, представники владних структур. На жаль, у сусідній Росії зробили вже більше, там є кримінальна відповідальність за не підключення. Вони це зробили і пішли ще далі. Тому ми повинну якнайшвидше вругулювати цю проблему", — наголосив Саакашвілі.
Нагадаємо, раніше Ольга Буславець заявила, що Міністерство енергетики підтримує перегляд стимулюючого регулювання для операторів системи розподілу для здешевлення підключення до електромереж.
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Як повідомляє Дорожній адвокат, суди карають "євробляхерів" через перевищення строку тимчасового ввезення чи транзиту більше ніж на 30 діб. Згідно з цим,
Водіям нагадали про суми штрафу за їзду на нерозмитнених авто
штраф у разі їзди на нерозмитненому авто становить саме 170 тисяч грн або конфіскація транспортного засобу.
Першими отримують протоколи громадяни, які після пом'якшення карантину перетинають митний кордон України. Тим, хто кордон не перетинає, такі протоколи поки не виписують.
Для прикладу, накладено штрафи по 170 000 грн. рішеннями від 22.09.2020 у справі №308/4063/20, від 18.09.2020 у справі №308/7876/20, від 11.09.2020 у справі № 953/11695/20, від 08.09.2020 у справі №431/774/20, від 02.09.2020 №461/1786/20 та багатьох інших.
Таким чином, власники "євроблях" на сьогодні опинились у "пастці". Вони не можуть вивезти авто, оскільки його одразу конфісковують та вручають протокол з повідомленням про дату засідання. Навіть розмитнення автомобіля за чинними ставками не звільняє від штрафу 170 тис. грн.
Зазначимо, що "євробляхери" все ще сподіваються на ухвалення законопроєкту щодо доступного розмитнення, який й досі перебуває на розгляді у Верховній Раді.
Зараз ставки розмитнення складені таким чином, що легалізація вживаного автомобіля у деяких випадках сягають 250-650% від його митної вартості. Більше читайте тут: https://tsn.ua/auto/news/********/yevroblyaheriv-masovo-pochali-shtrafuvati-na-170-tisyach-grn-1636732.html
А у людей она слыхала,
Что это зло еще не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки.
Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак.
«Тьфу пропасть!» говорит она: «и тот дурак,
Кто слушает людских всех врак:
Всё про Очки лишь мне налгали;
А проку на-волос нет в них».
Мартышка тут с досады и с печали
О камень так хватила их,
Что только брызги засверкали.
К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, - цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк всё к худу клонит;
А ежели невежда познатней,
Так он ее еще и гонит.