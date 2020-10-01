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Новини Окуповані території
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МЗС України висловив протест у зв'язку із призовом жителів окупованого Криму в армію РФ

МЗС України висловив протест у зв'язку із призовом жителів окупованого Криму в армію РФ

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку із призовом Російською Федерацією на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим і м. Севастополь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Згідно з міжнародним гуманітарним правом, зокрема Конвенцією про захист цивільного населення під час війни, державі-окупанту забороняється примушувати осіб служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії", - говориться в заяві МЗС України.

У документі підкреслюється, що РФ порушує норми міжнародного права, здійснюючи призов захищеного населення до збройних сил РФ, переслідуючи у кримінальному порядку осіб, що відмовляються від такої служби, а також проводячи масові військово-пропагандистські заходи із залученням населення всіх вікових категорій, включно з неповнолітніми, в умовах стрімкого поширення коронавірусного захворювання COVID-19.

"Від початку окупації РФ провела вже 11 кампаній, під час яких близько 25 тис. осіб були незаконно призвані у збройні сили РФ. РФ має припинити такі правопорушення та неухильно дотримуватись зобов’язань держави-окупанта", - наголошується в заяві.

В українському зовнішньополітичному відомстві також закликали світову спільноту "належним чином відреагувати на порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини на тимчасово окупованих територіях України".

Читайте також: Найманці РФ на Донбасі активізували агітацію щодо призову на "військову службу", - розвідка

Автор: 

Крим (14185) МЗС (4167) призов (433)


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Топ коментарі
+4
Поздравляю крымских мамочек с тем, что их сыновья будут служить на охране северных рубежей России, на Земле Франца Йосифа или на островах Де Лонга.
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01.10.2020 20:52 Відповісти
+4
Ага.... деды с Чечни и Дагестана будут ух учиться на бутылку с под шыпы садиться ...бу га га .родители же захотели шоб их чада жили без биндеровцев и хвашистов
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01.10.2020 21:13 Відповісти
+3
а я знаю многих,кто в марте-апреле 2014 эмигрировал в крым...

https://twitter.com/_Vovkulaka_

https://twitter.com/_Vovkulaka_ Старий Мовчун

Коли хтось мігрує з України до рашкі, загальний середній рівень IQ зростає в обох країнах.
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01.10.2020 20:49 Відповісти
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а я знаю многих,кто в марте-апреле 2014 эмигрировал в крым...

https://twitter.com/_Vovkulaka_

https://twitter.com/_Vovkulaka_ Старий Мовчун

Коли хтось мігрує з України до рашкі, загальний середній рівень IQ зростає в обох країнах.
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01.10.2020 20:49 Відповісти
Поздравляю крымских мамочек с тем, что их сыновья будут служить на охране северных рубежей России, на Земле Франца Йосифа или на островах Де Лонга.
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01.10.2020 20:52 Відповісти
Кандакшааа...
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01.10.2020 20:57 Відповісти
Ага.... деды с Чечни и Дагестана будут ух учиться на бутылку с под шыпы садиться ...бу га га .родители же захотели шоб их чада жили без биндеровцев и хвашистов
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01.10.2020 21:13 Відповісти
На курортах Баренцева моря
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01.10.2020 21:16 Відповісти
Ох и отгребут они пи.дюлей от армейских братьев расеян, причём на шару, просто за любовь до *****.
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01.10.2020 21:41 Відповісти
А чо? Назвався груздєм...
З кількістю військових конфліктів рашки і їхній потребі у м'ясі дивина, що раніше не забирали.
Ті курки мабуть радіють, що їхня дитина життя за ту помойку віддасть. Бо альтернатива - смерть від алкогольного отруєння.
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01.10.2020 22:31 Відповісти
для пуйла крымские призывники - "расходный материал " ..."пушечное мясо " на халяву,
у кацапов грят "на халявной верёвке и висеть - приятно"
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01.10.2020 21:39 Відповісти
Для ***** весь нарид расходный материал, так сказать винтики в машине единовластия.
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01.10.2020 21:43 Відповісти
Савецкие простые люди должны гибнуть.
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01.10.2020 21:47 Відповісти
никогда не понимал за что 13 200 погибли в Афгане, от чего они защитили савейских саюс, какой долг выполнили и перед кем? перед тупым бровастым четырежды упырём лёнькой? тупо на.пали матерей , забрав у них сыновей, под видом того что на срочную , а после вручили им по костылю и медальке, в лучшем случае... мрази совковые...
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01.10.2020 22:04 Відповісти
Тем более, что сынки партийной зажиревшей мразоты там не служили. Рабы савецкие делали коммунизм для кучки кровавых брехунов узурпаторов.
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01.10.2020 22:29 Відповісти
помню в 80-м , тогда был пацаном тётка просила помочь картоху выкопать, сына - нет... потом она сказала , что ей сказали что "сын в армии погиб".. потом она покормила меня , налила стопку, смотрит на меня , рыдает, а надо мной портрет её сына с чёрной лентой...в углу его гитара, мрази советские забирали вначале даже единственного сына у матери...
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01.10.2020 22:40 Відповісти
а кацапы в Сирии? ах да там "постановочные кадры" были, когда кацапы детей бомбили....
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01.10.2020 22:43 Відповісти
Конвенции о защите гражданского населения во время войны, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах....
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01.10.2020 21:53 Відповісти
Если Вы не в курсе - разговор о роСии , а там срут на международные права и обязанности .
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01.10.2020 22:28 Відповісти
"во время войны," , а где война? На какой документ опираться? Украина войну не объявляла, Россия тоже.
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01.10.2020 22:35 Відповісти
Плохо ж было родителям-дебилам в Украине. Теперь отправили сынков ***** защищать. На Чукотку.
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01.10.2020 21:54 Відповісти
буба тоже выразил возмущение?
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01.10.2020 23:14 Відповісти
 
 