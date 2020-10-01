МЗС України висловив протест у зв'язку із призовом жителів окупованого Криму в армію РФ
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку із призовом Російською Федерацією на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим і м. Севастополь.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Згідно з міжнародним гуманітарним правом, зокрема Конвенцією про захист цивільного населення під час війни, державі-окупанту забороняється примушувати осіб служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії", - говориться в заяві МЗС України.
У документі підкреслюється, що РФ порушує норми міжнародного права, здійснюючи призов захищеного населення до збройних сил РФ, переслідуючи у кримінальному порядку осіб, що відмовляються від такої служби, а також проводячи масові військово-пропагандистські заходи із залученням населення всіх вікових категорій, включно з неповнолітніми, в умовах стрімкого поширення коронавірусного захворювання COVID-19.
"Від початку окупації РФ провела вже 11 кампаній, під час яких близько 25 тис. осіб були незаконно призвані у збройні сили РФ. РФ має припинити такі правопорушення та неухильно дотримуватись зобов’язань держави-окупанта", - наголошується в заяві.
В українському зовнішньополітичному відомстві також закликали світову спільноту "належним чином відреагувати на порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини на тимчасово окупованих територіях України".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/_Vovkulaka_
https://twitter.com/_Vovkulaka_ Старий Мовчун
Коли хтось мігрує з України до рашкі, загальний середній рівень IQ зростає в обох країнах.
З кількістю військових конфліктів рашки і їхній потребі у м'ясі дивина, що раніше не забирали.
Ті курки мабуть радіють, що їхня дитина життя за ту помойку віддасть. Бо альтернатива - смерть від алкогольного отруєння.
у кацапов грят "на халявной верёвке и висеть - приятно"