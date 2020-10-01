МЗС України висловив протест у зв'язку із призовом жителів окупованого Криму в армію РФ

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку із призовом Російською Федерацією на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим і м. Севастополь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Згідно з міжнародним гуманітарним правом, зокрема Конвенцією про захист цивільного населення під час війни, державі-окупанту забороняється примушувати осіб служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії", - говориться в заяві МЗС України.

У документі підкреслюється, що РФ порушує норми міжнародного права, здійснюючи призов захищеного населення до збройних сил РФ, переслідуючи у кримінальному порядку осіб, що відмовляються від такої служби, а також проводячи масові військово-пропагандистські заходи із залученням населення всіх вікових категорій, включно з неповнолітніми, в умовах стрімкого поширення коронавірусного захворювання COVID-19.

"Від початку окупації РФ провела вже 11 кампаній, під час яких близько 25 тис. осіб були незаконно призвані у збройні сили РФ. РФ має припинити такі правопорушення та неухильно дотримуватись зобов’язань держави-окупанта", - наголошується в заяві.

В українському зовнішньополітичному відомстві також закликали світову спільноту "належним чином відреагувати на порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини на тимчасово окупованих територіях України".

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