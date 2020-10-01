Уряд готовий виділити кошти для допомоги постраждалим від пожеж на Луганщині, щойно ОДА надасть розрахунки, - Шмигаль

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) доручила Луганській обласній державній адміністрації терміново підготувати розрахунки для здійснення невідкладних заходів з ліквідації пожеж.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні державна комісія ТЕБ та НС доручила Луганській ОДА терміново підготувати розрахунки для здійснення невідкладних заходів. Щоб уже на черговому засіданні уряд виділив кошти на тимчасове житло, ліки, продукти харчування та засоби першої необхідності для постраждалих", - написав він.

Шмигаль зазначив, що завдяки злагодженій роботі рятувальників вдалося ліквідувати більшість осередків пожеж і не допустити поширення вогню на потенційно небезпечні об'єкти.

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"Зараз основні зусилля зосереджені на двох осередках: в Сєвєродонецькому і Новоайдарському районах. Роботи ведуться цілодобово. Одночасно працюють понад 1,5 тис. осіб і 200 одиниць техніки. Вранці також відновиться робота з повітря. Ситуацію ускладнює вітер", - розповів Шмигаль.

Прем'єр-міністр також висловив співчуття близьким та рідним загиблих унаслідок пожеж.

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