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Новини
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Масштабної пожежі на Луганщині можна було уникнути, якби чиновники просто робили свою роботу, - нардеп Шахов

Масштабної пожежі на Луганщині можна було уникнути, якби чиновники просто робили свою роботу, - нардеп Шахов

Пожежі на Луганщині – результат недбалості та злого умислу чиновників. Їх можна було уникнути, якби посадовці Луганської облдержадміністрації та військово-цивільних адміністрацій області просто робили свою роботу. Адже ще за три дні до займання Гідрометеослужба попереджала ЛОВЦА та ДСНС в Луганській області щодо потужних тривалих вітрів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, про це повідомляє пресслужба народного депутата від Луганщини Сергія Шахова.

За його інформацією, вранці 30-го вересня на території лісомисливських господарств Новоайдарського району спостерігалися локальні джерела займання полум’ям лісових масивів, і якби губернатор та керівник ДСНС області відреагували вчасно – трагедії не було б.

"Проблема в тому, що, навіть, маючи попередження від гідрометеослужби про потужний вітер, керівництво ЛОВЦА не зробило абсолютно нічого, щоб попередити біду. Потрібно було забезпечити організацію роботи обласної комісії техногенно – екологічної безпеки, організувати підготовку рятувальних загонів ДСНС до ліквідації можливих лісових пожеж. І як мінімум, попередити людей про небезпеку. Особливо зважаючи, що це вже не перша пожежа в луганському лісі", - заявив Шахов.

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Однією із причин безгосподарності луганських чиновників Шахов вважає кадрову проблему. За його словами, ряд професійних кадрів, які з 2014 року працювали в Управлінні цивільного захисту, були звільнені. Замість них призначили осіб, які не мають практичного досвіду організації ліквідації надзвичайних ситуацій та евакуацію громадян.

Крім того, за словами Шахова, після масштабних пожеж на Луганщині в липні поточного року не були проведені жодні розслідування, і не вжито жодних заходів, аби попередити лихо в майбутньому. Зокрема, не вивчений стан місцевих водойм: скільки там води, як до них підїхати, ба навіть місця їх розташування. Як результат - нестача води для пожежних машин. Не були проведені навчання та тренування з розгортання та взаємодії сил та засобів, організації роботи оперативного штабу. Крім того, рятувальні загони ДСНС з невідомих причин не були забезпечені радіозв’язком. Як 6-8 липня, так й 30 вересня, не були розгорнуті пересувні насосні станції, що також призвело до нестачі води під час тушіння лісу та населених пунктів.

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Зараз за інформацією нардепа під загрозою вогню залишається село Нижнє Тепле, Станично-Луганського району.

"Потужний вітер дме в бік будинків. Немає світла. Місцевих мешканців попередили щоб не чекали еменесників, бо вони не приїдуть.Мешканці села власними силами тракторами обкопали землю навколо села, зібрали цінні речі та документи і чекають на евакуацію. Людей потрібно терміново рятувати", - повідомив Шахов.

Також нардеп повідомив, що під час пожежі згорів единий працюючий контрольно-пропускний пункт.

Читайте також: На Луганщині люди горять заживо, - нардеп Шахов

Автор: 

пожежа (4351) Шахов Сергій (116) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+7
Кацапів відмазує, паскудина!
Якби не зумисні підпали то і пожеж не було б.
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01.10.2020 21:32 Відповісти
+6
войны на Донбассе и оккупацию Крыма тоже можно было избежать если при власте не было рашистких марионеток в виде пр и комуняк
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01.10.2020 21:25 Відповісти
+5
"имея предупреждение от гидрометеослужбы"Источник: https://censor.net/ru/n3222424
Т.е. обстрелы из "трассирующих" уже не в топе?
Ну да, это же шахов и его видение ситуации...
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01.10.2020 21:29 Відповісти
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войны на Донбассе и оккупацию Крыма тоже можно было избежать если при власте не было рашистких марионеток в виде пр и комуняк
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01.10.2020 21:25 Відповісти
ПОКА ВСЕ СПИСУЮТ НА СЕПАРОВ ИДИВЕРСИЮ, Я РАССКЖУ Г-НУ БУТУСОВУ ЧТО У НАС ПРОИСХОДИТ.
ВЧЕРА В ЛИСИЧАНСКЕ ЗАГОРЕЛОСЬ СРАЗУ В ТРИХ МЕСТАХ: ДИБРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ДИНАМИТНЫЙ И СТАВОК НА КРУПСКОЙ .
РЯДОМ - ЗАВОД ПРОЛЕТАРИЙ. КОТОРЫЙ ПИЛИТ ВТИХАРЯ ОТ АКТИВИСТОВ ШАХОВ И ПРОЧАЯ РЫГОВСКАЯ НЕЧИСТЬ.
ЗАВОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. ЕГО ДОВЕЛИ ДО БАНКРОТСТВА И ХОТЯТ ПОДЖЕЧЬ ПОД ШУМОК ЧТОБ СКРЫТЬ ХИЩЕНИЯ . МЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ НА ЗАЯВКИАКТИВИСТОВ НЕ РЕАГИРУЕТ.
СЛЕДОМ РЫГИ ХОТЯТ РАСПИЛИТЬ ЛИСИЧАНСКИЙ НПЗ И СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ АЗОТ.
ПРИКРЫВАЯСЬ ПОЖАРАМИ И ДОБАВЛЯЯ ПОДЖОГОВ
ПОКА ОНИ СВОЕГО НЕ ДОБЬЮТСЯ, ПОЖАРЫ В ЛИСИЧАНСКЕ И СЕВЕРОДОНЕЦКЕ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ
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01.10.2020 21:34 Відповісти
"имея предупреждение от гидрометеослужбы"Источник: https://censor.net/ru/n3222424
Т.е. обстрелы из "трассирующих" уже не в топе?
Ну да, это же шахов и его видение ситуации...
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01.10.2020 21:29 Відповісти
Кацапів відмазує, паскудина!
Якби не зумисні підпали то і пожеж не було б.
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01.10.2020 21:32 Відповісти
когда чиновники делали свою работу - на Луганщине расли леса, потому что их садили.
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01.10.2020 21:32 Відповісти
Может. Шахову надо было заниматься своими делами?
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01.10.2020 21:36 Відповісти
Це точно. Якби головний чиновник не танцював під путєнську дудку.
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01.10.2020 21:46 Відповісти
если бы чиновники просто делали свою работу - мы бы в другой стране жили
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01.10.2020 21:48 Відповісти
Все просто,ЛЮБІ ДРУЗІ-------------ВИБОРИ!!!! Цей Шахов весь час ставить себе і показує БОРЦЕМ ЗА РОБІТНИЧИЙ КЛАС,а на самім ділі,МРАЗОТА НАЙВИЩОГО ГАТУНКУ!!!! На сьогодні український народ повинен визначитись куди йти,якщо в СССР---голосуй за всіляких Медведчуківських посіпак і завтра буде СВІТЛЕ МАЙБУТЬНЕ!!,якщо в ЗАГНИВАЮЩИЙ ЗАХІД----тут альтернативи ЄС,НЕМАЄ(прошу не переплутати не за Пороха,а за напрямок). І потім не скуліть,що щось ДУМАЛИ,Рабінович(шулер і ворюга) приведе вас у світле майбутьне де буде ковбаса по 2.20 і хліб по 17коп. ЧЕКАЙТЕ!!!!!!
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01.10.2020 21:55 Відповісти
Интересно и где же чиновники в Украине делают свою работу?! Покажите такое место...
Образование...в ж...
Медицина...в ж...
Армия...(разрекламировання Порохом...) ...совок полнейший...
Список продолжить?
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01.10.2020 22:05 Відповісти
пока пушки молчат- одни сепары в раде звездять пиаряться , другие луганщину палять, прально ...а чё время терять, зимы ждать...
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01.10.2020 22:09 Відповісти
ахметівська мразота! місцеві, корумповані вами керманичі та мусора прикривають лісничих які гектарами вирубують ліси, та замість того, аби проводити антипожежні заходи розкрадають кошти які виділяються.
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01.10.2020 22:18 Відповісти
этот шахов такой балакучий, везде лезит всё ему не нравится.... мутный донбасянин((
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01.10.2020 22:25 Відповісти
Крєпкіє хазяйствєннікі знают што дєлать! Голосуйтє за крєпкіх хазяйствєнніков, і хуже- точно нє будєт.
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01.10.2020 22:29 Відповісти
Рыги... Какие подлые и мерзкие у вас души！ Сколько зла и горя вы принесли Украине и снова старая мантра про "заботу о трудящихся", "интересах народа", "помощи населению". Все разумные люди уже поняли вашу рыговскую гнилую сущность на примере вашего предводителя енакиевского хряка: понтов было много, а как припекло, тае бабло в камазы и дал деру в Ростов с награбленным.
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01.10.2020 22:34 Відповісти
Масштабної пожежі на Луганщині можна було уникнути, якби чиновники просто робили свою роботу, - нардеп Шахов - Цензор.НЕТ 6066
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01.10.2020 22:35 Відповісти
Рыговская падаль, что ещё сказать
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02.10.2020 02:33 Відповісти
КАЗНИТЬ ПРИДУРКА !)
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02.10.2020 04:17 Відповісти
 
 