УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12173 відвідувача онлайн
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
35 648 107

Доньку загиблого в катастрофі Ан-26 штурмана не взяли в харківську школу, директрису відсторонили

Доньку загиблого в катастрофі Ан-26 штурмана не взяли в харківську школу, директрису відсторонили

Доньці загиблого в катастрофі Ан-26 штурмана Олексія Остапенка відмовили в праві навчатися в харківській школі нібито через брак місць. До Харкова сім'я переїхала з Чугуєва після трагедії. Тепер директрису навчального закладу відсторонили.

Про це на брифінгу повідомили голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За їх словами, наразі триває службове розслідування, а дівчинку взяли до іншої школи.

До трагедії 25 вересня Олексій Остапенко з сім'єю жив у Чугуєві. Після неї його вдова з донькою Лізою, яка навчалась у другому класі, переїхали до Харкова — до її батьків. Саме тоді і виникла проблема зміни навчального закладу.

Читайте також: "Вічного вам польоту": на місці катастрофи Ан-26 під Чугуєвом встановили тимчасовий пам'ятний знак. ФОТО

За словами вдови військового Олени Остапенко, директриса навчального закладу запропонувала посадити дитину до кого-небудь на коліна у кутку класу, пояснивши, що вільних місць уже немає. Сама ж очільниця школи звинувачення відкидає.

Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер сказав, що в такій ситуації дії директриси були неетичними.

"Тому що ми розуміємо, що в сім'ях зараз все змінилося і тут ми отримуємо таку реакцію керівництва школи", — сказав Кучер.

Також читайте: Розробляються три основні версії катастрофи Ан-26: неправильна організація польотів, помилка пілотів і технічна несправність

Водночас він зазначив, що в Харкові дійсно існує проблема із переповненням шкіл.

В. о. міністра освіти Сергій Шкарлет повідомив, що мамі запропонували іншу школу

"Досить пристойну школу міста Харкова. Сподіваюсь, що вже завтра дитина почне повноцінно навчатися. Навіть, якщо переповнений клас, відмовляти дитині в такий спосіб — аморально", — сказав Шкарлет.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) діти (5140) Харків (5678) Харківщина (6054) школа (2224) Кучер Олексій (66) Шкарлет Сергій (353)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+52
сволочь
показати весь коментар
01.10.2020 21:44 Відповісти
+42
Необязательно.
Главная сволочь Харькова с мордочкой какого-то хитросделанного существа сейчас лечится в Германии и этой сволочи уже многие годы наплевать, что нет мест в школах, в детсадах, что Харьков - теплое место для разворовывания городского бюджета на многие миллиарды. И самим обитателям （не могу никак назвать их гражданаи！） наплевать на то, что первая столица превратилась в мерзкую удушливую клоаку руцкава мира.
показати весь коментар
01.10.2020 22:09 Відповісти
+41
Я уявила скільки в Харькавє живе руськомірців,затятих ворогів України…
показати весь коментар
01.10.2020 21:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
не знаю что сказать...
нельзя добивать горемык... сыпать соль на кровоточащую рану... это так педагогично?!
показати весь коментар
02.10.2020 12:31 Відповісти
Совок - это совок. И чем ближе область к Рассее, тем этот совок совковее. Пришлось в 70-х-80-х пожить в Луганске (Ворошиловграде). Шо вам сказать... Я не удивлен, шо там ЛНР.
показати весь коментар
02.10.2020 15:05 Відповісти
Великолепное лицемерие мерзавцев! Директрису отстранили---но не уволили! А девочку тем не менее приняли----но вот в чём лицемерие---приняли в другую школу!
показати весь коментар
02.10.2020 19:34 Відповісти
Не устаю повторять, когда нас было 52 млн, всем школ хватало. Куда **ять школы делись?
показати весь коментар
02.10.2020 20:55 Відповісти
Вслед за учениками укатили в Лондон.
показати весь коментар
02.10.2020 21:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 