Доньку загиблого в катастрофі Ан-26 штурмана не взяли в харківську школу, директрису відсторонили

Доньці загиблого в катастрофі Ан-26 штурмана Олексія Остапенка відмовили в праві навчатися в харківській школі нібито через брак місць. До Харкова сім'я переїхала з Чугуєва після трагедії. Тепер директрису навчального закладу відсторонили.

Про це на брифінгу повідомили голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За їх словами, наразі триває службове розслідування, а дівчинку взяли до іншої школи.

До трагедії 25 вересня Олексій Остапенко з сім'єю жив у Чугуєві. Після неї його вдова з донькою Лізою, яка навчалась у другому класі, переїхали до Харкова — до її батьків. Саме тоді і виникла проблема зміни навчального закладу.

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За словами вдови військового Олени Остапенко, директриса навчального закладу запропонувала посадити дитину до кого-небудь на коліна у кутку класу, пояснивши, що вільних місць уже немає. Сама ж очільниця школи звинувачення відкидає.

Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер сказав, що в такій ситуації дії директриси були неетичними.

"Тому що ми розуміємо, що в сім'ях зараз все змінилося і тут ми отримуємо таку реакцію керівництва школи", — сказав Кучер.

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Водночас він зазначив, що в Харкові дійсно існує проблема із переповненням шкіл.

В. о. міністра освіти Сергій Шкарлет повідомив, що мамі запропонували іншу школу

"Досить пристойну школу міста Харкова. Сподіваюсь, що вже завтра дитина почне повноцінно навчатися. Навіть, якщо переповнений клас, відмовляти дитині в такий спосіб — аморально", — сказав Шкарлет.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.