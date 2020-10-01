Рішення про компенсацію рідним загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом буде після ідентифікації тіл, - Міноборони

Ідентифікація тіл загиблих в авіакатастрофі Ан-26 та офіційний висновок про причини смерті є обов’язковими для призначення та виплати одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У відомстві заявили, що дані питання перебувають у компетенції Державного бюро розслідувань.

У міністерстві підкреслили, що після отримання вищезазначених результатів та надходження до Міноборони визначеного законодавством необхідного переліку документів виплата стосовно кожного загиблого буде здійснена невідкладно.

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Міністерством оборони необхідні кошти для здійснення виплат у розмірі 40 989 000 гривень зарезервовані.

Розмір допомоги становить 1 576 500 грн. (750-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня 2020 року — 2102 грн.). Допомога розподіляється рівними частками на всіх осіб, які мають право.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.