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Новини
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Очікуємо від РНБО рішення з питання екологічної безпеки, зокрема забезпечення громадян питною водою, - Зеленський

Очікуємо від РНБО рішення з питання екологічної безпеки, зокрема забезпечення громадян питною водою, - Зеленський

У межах робочої поїздки до Рівненської області президент України Володимир Зеленський взяв участь у нараді щодо стану та проблем розвитку водогосподарського комплексу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент зауважив, що в попередні роки питанню збереження та розвитку водних ресурсів переважно не приділяли уваги. "Водночас водні ресурси – це одне з природних багатств України, і сьогодні я б назвав це найголовнішим світовим дефіцитом", – сказав Зеленський.

Він акцентував увагу на необхідності підтримки сталого гідробалансу, що має безпосередній вплив на ведення сільського та рибного господарства в Україні, технологічні процеси в промисловості та якість питного водопостачання для населення.

"Ми з вами бачили, що цього року в багатьох областях України сталася посуха: на Херсонщині, Миколаївщині, на Одещині, особливо в бессарабському напрямку, дійсно складні умови", – нагадав президент.

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"Питання збереження та відновлення раціонального використання водних ресурсів потребує розгляду на високому рівні. Ми очікуємо від Ради національної безпеки і оборони рішення щодо питань екологічної безпеки України, одним з питань якої є посилення гарантованого Конституцією України права громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах", – сказав Зеленський.

За результатами зустрічі Президент України доручить уряду до початку 2021 року опрацювати питання врегулювання нормативно-правової бази щодо передачі на довгострокове зберігання, використання, утримання та відновлення об’єктів інженерної інфраструктури водогосподарсько-меліоративного комплексу землекористувачам, які ведуть господарську діяльність на меліорованих землях.

Також до 1 січня 2021 року Кабмін має розробити концепцію щодо охорони та відновлення малих і середніх річок України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24308) РНБО (2293) екологія (1356) вода (1183)


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Топ коментарі
+13
Ожидаем от СНБО решения по вопросу экологической безопасности, в частности обеспечения граждан питьевой водой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8290
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01.10.2020 22:36 Відповісти
+11
Тут уже нужен психиатр с санитарами.

Может пора уже насильно рассказать ему его полномочия и обязанности ?
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01.10.2020 22:35 Відповісти
+6
скоро #вкрымуженашилюди.
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01.10.2020 22:33 Відповісти
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https://censor.net/ru/user/64050 30 років тут клоуни,а зараз став верховний клоун.Це все до того йшло.Армія ж його підтримувала і зараз підтримує,а вона патріотична.
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01.10.2020 23:55 Відповісти
а пожары -это не экология?

Ожидаем от СНБО решения по вопросу экологической безопасности, в частности обеспечения граждан питьевой водой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5258
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01.10.2020 22:31 Відповісти
https://www.facebook.com/bagira.if.ua?__cft__[0]=AZUwnCRReF6GgNywRZ78tROk4J66AuxOrTgWOlU9WEqoDKq4zxNTDG3xKaJQ1CW3IFc4iKExA0VlaVbnUOEyvyeG5Cw2XTFzHFOZNnAxHuBZRXedzDij8CIOtjItE1Kbx4mGjmPzfkC3GbcPRpM0ZknyZRd6wetnbOsaS9-T0Dpgs0ExoVaK2E02JdfP9vlewmEG3mQUuQsMdQgvDnMFCeGrG75-iKLHF_2dSChyiU7H5Q&__tn__=-UC%2CP-y-R Инна Белей

Смотрю показывают по телевизору как наш прздент приехал посмотреть на пожар на луганщине спокойно говорит,что пожары бывают всегда и это естественно. главное мы научились гасить пожары быстро и без жертв(!!!) Господи! Откуда взялось на голову Украины это недорозумение? Горит земля,горят дома,села горят на границе с оккупантами,гибнут люди,а у нас "В Багдаде всё спокойно" Горят громадные вблизи крупных городов мусоросвалки,отравляя людей,на днях сгорел в Виннице военный склад,где уничтожены тысячи касок,бронежилетов,берц,костюмов и прочего обмундирования для наших воиноов. Взрывается и сгорает самолет ,в котором 28 защитников государства. Взрываются склады с боеприпасами. Срываетс двухгодичная операция по захвату убийц вагнировцев. На переговоры в трехстороннею контактную группу назначается престарелый маразматик,предавший страну. Вблизи Умани хасиды закупили большую площадь сельскохозяйственной земли,роют огромные ямы и самосвалами завозят туда мусор. Вё это наводит на мысль,что в правительстве пристроились предатели,шпионы. Что ещё надо чтоб народ проснулся? До какой черты можно испытывать его терпение? Сколько ещё надо человеческих жертв?! И видя всё это, почти 30% готовы отдать свой голос за Зе и его команду.Кто же они такие?Каков их интерес?Открыта зеленая улица в правление куму Путина и его приспешникам. Ну куда дальше? Единственно что хоть капельку радует,что теперь 72 стали 30-тью. И,не смотря ни на что я говорю - Слава Украине и слава её героям!
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02.10.2020 01:27 Відповісти
скоро #вкрымуженашилюди.
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01.10.2020 22:33 Відповісти
Тут уже нужен психиатр с санитарами.

Может пора уже насильно рассказать ему его полномочия и обязанности ?
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01.10.2020 22:35 Відповісти
Хана наступит инженерной инфраструктуре водохозяйственно-мелиоративного комплекса раньше, чем он поймет хоть что-то о своих полномочиях. .
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02.10.2020 00:57 Відповісти
Блін! Воно ще й на щось очікує! А на що, дебіл зєльоний?! Гілляку тобі в сраку, чувирло малороське!
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01.10.2020 22:35 Відповісти
Ожидаем от СНБО решения по вопросу экологической безопасности, в частности обеспечения граждан питьевой водой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8290
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01.10.2020 22:36 Відповісти
😂
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01.10.2020 22:38 Відповісти
пацан зуб давал 10 раз.
ответил
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02.10.2020 05:31 Відповісти
Когда Зеленский заводит разговор на тему "обеспечения граждан питьевой водой", почему то закрадывается мысль, что он таки планирует подать воду в Крым...
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01.10.2020 22:39 Відповісти
бред. мнительные вы какие то...
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01.10.2020 23:31 Відповісти
Вы абсолютно правы. У меня Ваша мысль не закрадывается, а я стопроцентно уверен, что нас подводят к обеспечению НАШИХ граждан ресурсом, на который они имеют КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО.... Малороское Арлекино ясно сказало, что к нашей воде должны иметь доступ все - и путинские военные базы в Крыму, в первую очередь.....
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02.10.2020 07:14 Відповісти
.У ТКГ відреагували на пропозицію Яроша очолити переговорну групу по Донбасу.
https://patrioty.org.ua/all/2020-10-01.html четвер, 1 жовтень 2020, 22:29

Патріоти України.»
Фокіна можна, а Яроша-ніт.
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01.10.2020 22:42 Відповісти
Группа ТКГ: Парасюк, Стерненко, Ярош
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01.10.2020 23:29 Відповісти
Требую формировать ТКГ из новых лиц - Рабинович, Шарий, Гадя Савченко, Портнов, Кернес, внучка Фокина, уговорить Скабееву....
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02.10.2020 07:22 Відповісти
Ну що гірше не буде? А це тільки початок.
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01.10.2020 22:45 Відповісти
Ожидаем от СНБО решения по вопросу экологической безопасности, в частности обеспечения граждан питьевой водой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 166
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01.10.2020 22:47 Відповісти
язик не мітла - хату не підмете
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01.10.2020 22:48 Відповісти
Так что, приехал в Ривно, и пообещал всех напоить? Так и было?
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01.10.2020 22:50 Відповісти
пархатие планируют як завжди
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01.10.2020 23:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=H6dH2AKExdY&t=0s День народження по-СБУшному: гості-фігуранти на святі "антикорупціонера" Демчини...
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01.10.2020 23:42 Відповісти
Навіщо повидаляли коментарі?
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01.10.2020 23:57 Відповісти
бо нападе
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02.10.2020 05:27 Відповісти
Между строк можна прочесть- НАДО ДАТЬ ВОДУ В КРЫМ.
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02.10.2020 00:03 Відповісти
Коли особняки упакованих еліт мают злив нечистот в Дніпро, коли впав рівень води і всі побачили зливні труби прямо в русло Дніпра, що якось не побачили ні МВС, ні прокуратура, ні місцева адміністрація, ні теж РНБО, то що може аморальна і імпотентна влада зробити, коли її багатющі чиновники самі гадять там де проживають?
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02.10.2020 07:44 Відповісти
Потужно !!!
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02.10.2020 08:33 Відповісти
 
 