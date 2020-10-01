Очікуємо від РНБО рішення з питання екологічної безпеки, зокрема забезпечення громадян питною водою, - Зеленський
У межах робочої поїздки до Рівненської області президент України Володимир Зеленський взяв участь у нараді щодо стану та проблем розвитку водогосподарського комплексу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент зауважив, що в попередні роки питанню збереження та розвитку водних ресурсів переважно не приділяли уваги. "Водночас водні ресурси – це одне з природних багатств України, і сьогодні я б назвав це найголовнішим світовим дефіцитом", – сказав Зеленський.
Він акцентував увагу на необхідності підтримки сталого гідробалансу, що має безпосередній вплив на ведення сільського та рибного господарства в Україні, технологічні процеси в промисловості та якість питного водопостачання для населення.
"Ми з вами бачили, що цього року в багатьох областях України сталася посуха: на Херсонщині, Миколаївщині, на Одещині, особливо в бессарабському напрямку, дійсно складні умови", – нагадав президент.
"Питання збереження та відновлення раціонального використання водних ресурсів потребує розгляду на високому рівні. Ми очікуємо від Ради національної безпеки і оборони рішення щодо питань екологічної безпеки України, одним з питань якої є посилення гарантованого Конституцією України права громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах", – сказав Зеленський.
За результатами зустрічі Президент України доручить уряду до початку 2021 року опрацювати питання врегулювання нормативно-правової бази щодо передачі на довгострокове зберігання, використання, утримання та відновлення об’єктів інженерної інфраструктури водогосподарсько-меліоративного комплексу землекористувачам, які ведуть господарську діяльність на меліорованих землях.
Також до 1 січня 2021 року Кабмін має розробити концепцію щодо охорони та відновлення малих і середніх річок України.
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Смотрю показывают по телевизору как наш прздент приехал посмотреть на пожар на луганщине спокойно говорит,что пожары бывают всегда и это естественно. главное мы научились гасить пожары быстро и без жертв(!!!) Господи! Откуда взялось на голову Украины это недорозумение? Горит земля,горят дома,села горят на границе с оккупантами,гибнут люди,а у нас "В Багдаде всё спокойно" Горят громадные вблизи крупных городов мусоросвалки,отравляя людей,на днях сгорел в Виннице военный склад,где уничтожены тысячи касок,бронежилетов,берц,костюмов и прочего обмундирования для наших воиноов. Взрывается и сгорает самолет ,в котором 28 защитников государства. Взрываются склады с боеприпасами. Срываетс двухгодичная операция по захвату убийц вагнировцев. На переговоры в трехстороннею контактную группу назначается престарелый маразматик,предавший страну. Вблизи Умани хасиды закупили большую площадь сельскохозяйственной земли,роют огромные ямы и самосвалами завозят туда мусор. Вё это наводит на мысль,что в правительстве пристроились предатели,шпионы. Что ещё надо чтоб народ проснулся? До какой черты можно испытывать его терпение? Сколько ещё надо человеческих жертв?! И видя всё это, почти 30% готовы отдать свой голос за Зе и его команду.Кто же они такие?Каков их интерес?Открыта зеленая улица в правление куму Путина и его приспешникам. Ну куда дальше? Единственно что хоть капельку радует,что теперь 72 стали 30-тью. И,не смотря ни на что я говорю - Слава Украине и слава её героям!
Может пора уже насильно рассказать ему его полномочия и обязанности ?
ответил
https://patrioty.org.ua/all/2020-10-01.html четвер, 1 жовтень 2020, 22:29
Патріоти України.»
Фокіна можна, а Яроша-ніт.