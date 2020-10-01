Очікуємо від РНБО рішення з питання екологічної безпеки, зокрема забезпечення громадян питною водою, - Зеленський

У межах робочої поїздки до Рівненської області президент України Володимир Зеленський взяв участь у нараді щодо стану та проблем розвитку водогосподарського комплексу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент зауважив, що в попередні роки питанню збереження та розвитку водних ресурсів переважно не приділяли уваги. "Водночас водні ресурси – це одне з природних багатств України, і сьогодні я б назвав це найголовнішим світовим дефіцитом", – сказав Зеленський.

Він акцентував увагу на необхідності підтримки сталого гідробалансу, що має безпосередній вплив на ведення сільського та рибного господарства в Україні, технологічні процеси в промисловості та якість питного водопостачання для населення.

"Ми з вами бачили, що цього року в багатьох областях України сталася посуха: на Херсонщині, Миколаївщині, на Одещині, особливо в бессарабському напрямку, дійсно складні умови", – нагадав президент.

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"Питання збереження та відновлення раціонального використання водних ресурсів потребує розгляду на високому рівні. Ми очікуємо від Ради національної безпеки і оборони рішення щодо питань екологічної безпеки України, одним з питань якої є посилення гарантованого Конституцією України права громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах", – сказав Зеленський.

За результатами зустрічі Президент України доручить уряду до початку 2021 року опрацювати питання врегулювання нормативно-правової бази щодо передачі на довгострокове зберігання, використання, утримання та відновлення об’єктів інженерної інфраструктури водогосподарсько-меліоративного комплексу землекористувачам, які ведуть господарську діяльність на меліорованих землях.

Також до 1 січня 2021 року Кабмін має розробити концепцію щодо охорони та відновлення малих і середніх річок України.

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