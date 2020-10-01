У порту Южний відкрили пункт базування патрульних катерів ВМС України типу Island

Сьогодні в порту Южний відкрили ще один пункт базування кораблів Військово-морських сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

У Южному будуть дислокуватися патрульні катери типу Island - P190 "Слов'янськ" і P191 "Старобільськ", отримані Україною від США в порядку військової допомоги.

"Старобільськ" і "Слов'янськ" поки влаштувалися на причалі Українського наукового центру екології моря, але найближчим часом для них закуплять плавучий причал ПЖ-61У, здатний прийняти чотири катери типу "Айленд", "Гюрза-М" і "Кентавр". Відповідний тендер виграв херсонський державний завод "Паллада", який отримає 23,5 млн грн.

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У грудні минулого року міськрада Южного дозволила командуванню Військово-морських сил розробляти проєкт землеустрою щодо відведення ділянки площею 2,4 га в мікрорайоні 1/7 в постійне користування.

Зараз ВМС України проходять реорганізацію. Всі надводні сили планують звести в чотири дивізіони з базуванням в Одесі, Южному, Очакові та Бердянську.

У 2020-2021 році США збираються передати Україні ще три катери типу Island - USCGC Ocracoke (WPB-1307), USCGC Washington (WPB-1331) і USCGC Kiska (WPB-1 336). Зараз Військово-морські сили готують екіпажі для них.