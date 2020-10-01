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У порту Южний відкрили пункт базування патрульних катерів ВМС України типу Island

У порту Южний відкрили пункт базування патрульних катерів ВМС України типу Island

Сьогодні в порту Южний відкрили ще один пункт базування кораблів Військово-морських сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

У Южному будуть дислокуватися патрульні катери типу Island - P190 "Слов'янськ" і P191 "Старобільськ", отримані Україною від США в порядку військової допомоги.

"Старобільськ" і "Слов'янськ" поки влаштувалися на причалі Українського наукового центру екології моря, але найближчим часом для них закуплять плавучий причал ПЖ-61У, здатний прийняти чотири катери типу "Айленд", "Гюрза-М" і "Кентавр". Відповідний тендер виграв херсонський державний завод "Паллада", який отримає 23,5 млн грн.

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У грудні минулого року міськрада Южного дозволила командуванню Військово-морських сил розробляти проєкт землеустрою щодо відведення ділянки площею 2,4 га в мікрорайоні 1/7 в постійне користування.

Зараз ВМС України проходять реорганізацію. Всі надводні сили планують звести в чотири дивізіони з базуванням в Одесі, Южному, Очакові та Бердянську.

У 2020-2021 році США збираються передати Україні ще три катери типу Island - USCGC Ocracoke (WPB-1307), USCGC Washington (WPB-1331) і USCGC Kiska (WPB-1 336). Зараз Військово-морські сили готують екіпажі для них.

Автор: 

ВМС (1397) оборона (4822) порт (2057) Южний (176)


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Топ коментарі
+10
Ну и чудненько. С почином.
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01.10.2020 23:05 Відповісти
+4
Низький уклін Штатам за допомогу.
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01.10.2020 23:43 Відповісти
+4
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02.10.2020 02:17 Відповісти
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Ну и чудненько. С почином.
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01.10.2020 23:05 Відповісти
Еще и Очаков подтянется, интересно , там амеры закончили строить причалы Для своих нэви?
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02.10.2020 04:58 Відповісти
американцы приступили к http://timer-odessa.net/news/************************************************.html постройке Центра оперативного управления флотом для ВМС Украины. Цель этого строительства - усовершенствование инфраструктуры места базирования, повышение уровня обороны территории флота. В ВМС прогнозируют, что в ходе реализации проекта удастся вывести на современный уровень систему управления, обеспечить безопасность судоходства в данном районе. Эту инфраструктуру планируется активно использовать в ходе украинско-американских учений Sea Breeze с приглашением флотов других стран, что должно повысить, в частности, качество их проведения.
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02.10.2020 05:05 Відповісти
Современный флот НАТО имеет систему управления в виде "цифрового боя", например Мистраль на вооружении Франции имеет Цифровой бой на уровне B6, B8, а Мистрали которые собирали для паРаши имел Цифровой бой на уровне B1,5.
Поэтому когда Украине понадобится помощь в противостоянии на море, нужно как то обмениваться информацией, например навести украинский Нептун на цель которую видит боевая информационно-управляющая система БЦВМ AN/AYK-10 самолета Lockheed P-3 Orion. Поэтому в Очакове и не только (дублирование) создаются системы управления.
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02.10.2020 08:17 Відповісти
«Нептунами» їх б ще прикрити.
Але ж, «всє дєньгі пошлі на зарплату учітєлям»...
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01.10.2020 23:10 Відповісти
Продай всё, помоги армии.
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01.10.2020 23:23 Відповісти
Я, не вчитель.
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01.10.2020 23:35 Відповісти
Дефицит госбюджета Украины превысил 41 млрд грн.

Поступления в государственный бюджет в текущем году превысили показатели прошлого года, но при этом профицит сменился дефицитом. (во работают браття
.. сводный бюджет Украины в январе-августе этого года выполнен с дефицитом 15,116 миллиарда гривен против 35,367 миллиарда гривен профицита за аналогичный период 2019 года.

Отмечается, что https://korrespondent.net/business/economics/4279771-v-hoskazne-v-dva-raza-sokratylsia-ostatok-sredstv сумма средств на Едином казначейском счету за месяц сильно сократилась и на 1 октября составляет 21,3 млрд гривен (месяцем ранее - 45,7 млрд гривен).»

Так що, як би я навіть продав все, аж до свого породистого котика, то мабуть х#р би мою допомогу помітили.
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01.10.2020 23:44 Відповісти
"Мощь"......
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01.10.2020 23:22 Відповісти
Низький уклін Штатам за допомогу.
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01.10.2020 23:43 Відповісти
У порту Южний відкрили пункт базування патрульних катерів ВМС України типу Island - Цензор.НЕТ 1436
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02.10.2020 00:09 Відповісти
Зеленский молодец.
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02.10.2020 00:54 Відповісти
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02.10.2020 02:17 Відповісти
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02.10.2020 07:07 Відповісти
а Зебобик здесь причем?
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02.10.2020 08:06 Відповісти
США, в принципе, могли бы из резерва своих ВМС передать Украине не только катера береговой обороны, но и корабли покрупнее вплоть до эсминцев. Все равно большинство кораблей, находящихся в резерве (на приколе на специальных базах) , в подавляющем большинстве разберут на утиль. И, кроме того, содержание их в резерве обходится налогоплательщикам США в немалые деньги. Практика бесплатной передачи кораблей из резерва дружественным странам в США существует давно. В флотах Греции и Турции, например, до сих пор служат такие корабли. Вопрос только в том, нужны ли украинскому ВМФ такие крупные корабли океанского класса.
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02.10.2020 08:59 Відповісти
Давно би надали але не впевнені в нашій рішучості захищати самих себе
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02.10.2020 18:24 Відповісти
 
 