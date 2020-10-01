У порту Южний відкрили пункт базування патрульних катерів ВМС України типу Island
Сьогодні в порту Южний відкрили ще один пункт базування кораблів Військово-морських сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".
У Южному будуть дислокуватися патрульні катери типу Island - P190 "Слов'янськ" і P191 "Старобільськ", отримані Україною від США в порядку військової допомоги.
"Старобільськ" і "Слов'янськ" поки влаштувалися на причалі Українського наукового центру екології моря, але найближчим часом для них закуплять плавучий причал ПЖ-61У, здатний прийняти чотири катери типу "Айленд", "Гюрза-М" і "Кентавр". Відповідний тендер виграв херсонський державний завод "Паллада", який отримає 23,5 млн грн.
У грудні минулого року міськрада Южного дозволила командуванню Військово-морських сил розробляти проєкт землеустрою щодо відведення ділянки площею 2,4 га в мікрорайоні 1/7 в постійне користування.
Зараз ВМС України проходять реорганізацію. Всі надводні сили планують звести в чотири дивізіони з базуванням в Одесі, Южному, Очакові та Бердянську.
У 2020-2021 році США збираються передати Україні ще три катери типу Island - USCGC Ocracoke (WPB-1307), USCGC Washington (WPB-1331) і USCGC Kiska (WPB-1 336). Зараз Військово-морські сили готують екіпажі для них.
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Поэтому когда Украине понадобится помощь в противостоянии на море, нужно как то обмениваться информацией, например навести украинский Нептун на цель которую видит боевая информационно-управляющая система БЦВМ AN/AYK-10 самолета Lockheed P-3 Orion. Поэтому в Очакове и не только (дублирование) создаются системы управления.
Але ж, «всє дєньгі пошлі на зарплату учітєлям»...
Поступления в государственный бюджет в текущем году превысили показатели прошлого года, но при этом профицит сменился дефицитом. (во работают браття
.. сводный бюджет Украины в январе-августе этого года выполнен с дефицитом 15,116 миллиарда гривен против 35,367 миллиарда гривен профицита за аналогичный период 2019 года.
Отмечается, что https://korrespondent.net/business/economics/4279771-v-hoskazne-v-dva-raza-sokratylsia-ostatok-sredstv сумма средств на Едином казначейском счету за месяц сильно сократилась и на 1 октября составляет 21,3 млрд гривен (месяцем ранее - 45,7 млрд гривен).»
Так що, як би я навіть продав все, аж до свого породистого котика, то мабуть х#р би мою допомогу помітили.