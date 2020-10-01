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Новини
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Росія створила сайт для впливу на вибори в США з назвою "NAEBC", - ЗМІ

Росія створила сайт для впливу на вибори в США з назвою

Федеральне бюро розслідувань виявило новинний сайт із промовистою назвою "NAEBC" ("Інформаційна служба громадян США і Європи"), який підозрює у спробі втручання у вибори в США. Сайт публікував матеріали на політично чутливі теми і поширював їх через пов'язані між собою акаунти в соцмережах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з розслідуванням ФБР.

Відомство відмовилося від офіційних коментарів із цього приводу. А журналісти стверджують, що сайт пов'язаний з Агентством інтернет-досліджень - тим самим, яке намагалося втрутитися у вибори в США в 2016 році.

"NAEBC" називає себе "вільним і незалежним" ЗМІ з Угорщини, яке дотримується правої, консервативної ідеології. Навіть англомовний Reuters помічає, що назва обігрує російське лайливе слово, яке означає "обман".

Сайт став активним із червня цього року. Там публікувалися переважно матеріали про внутрішню політику США - більшість із них передруком з медіа такого ж правого спрямування, інші писалися американськими авторами.

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Теми, яких торкалися публікації "NAEBС", є резонансними в американському суспільстві - наприклад, критика руху Black Lives Matter і кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена або підтримка 17-річного підлітка, який під час протестів застрелив трьох людей (як він каже для самозахисту).

Reuters вдалося знайти трьох американських авторів "NAEBC". Один із них на умовах анонімності розповів, що не знав про "російський слід" у діяльності сайту. З його слів також випливає, що працівники сайту надсилали кореспондентам ретельні вказівки щодо того, яким має бути матеріал.

Наприклад, наприкінці серпня співробітник "NAEBC", який представлявся під іменем "Нора Берка", замовив матеріал про можливе скорочення фінансування поліції на тлі протестів проти насильства з боку правоохоронців.

"Тут треба зазначити, що багато демократів підтримують скорочення фінансування поліції. І якщо вони виграють 2020 року, це може статися", - сказано в повідомленні "Нори Берки" (в перекладі передано орфографію оригіналу).

"NAEBC" став активно публікувати матеріали з червня цього року і відтоді створив мережу акаунтів на Twitter і LinkedIn для поширення своїх матеріалів. Частина з цих акаунтів використовувала згенеровані комп'ютером фото неіснуючих людей у своїх профілях.

Керівник відділу розслідувань аналітичної платформи Graphica Бен Німмо на прохання Reuters проаналізував активність "NAEBC" у соцмережах. За його словами, більш-менш суттєве охоплення матеріали досягли тільки на сайтах, де і так збираються прихильники правих, консервативних поглядів.

Reuters зв'язався з людиною, яка веде аккаунт від імені "Нори Берки". Користувач, у відповідь на питання про роль Росії відповів: "Я не маю уявлення, що є "NAEBC" мати з цим спільного" (в перекладі передано орфографію оригіналу). Після цього акаунт "Нори Берки" видалив згадки про "NAEBC" із профілю, а також кілька попередніх постів.

Автор: 

росія (65974) сайт (274) США (23355)


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Топ коментарі
+23
***** - уже одно название говорит само за себя)))
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01.10.2020 23:38 Відповісти
+22
Вся московия - один большой *****
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01.10.2020 23:39 Відповісти
+18
Россия создала сайт для влияния на выборы в США с названием "NAEBC", - СМИ - Цензор.НЕТ 5055
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01.10.2020 23:31 Відповісти
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Россия создала сайт для влияния на выборы в США с названием "NAEBC", - СМИ - Цензор.НЕТ 5055
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01.10.2020 23:31 Відповісти
🤣🤣🤣🤣
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01.10.2020 23:31 Відповісти
"***** - друг чекиста"©...
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01.10.2020 23:38 Відповісти
***** - уже одно название говорит само за себя)))
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01.10.2020 23:38 Відповісти
"Лабиан" - контора из лихих 90-х
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02.10.2020 00:12 Відповісти
Может, "Лабеан"?
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02.10.2020 02:20 Відповісти
Спасибо, кэп.
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02.10.2020 02:20 Відповісти
Можно сказать, что открыто "палятся".
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02.10.2020 08:36 Відповісти
Вся московия - один большой *****
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01.10.2020 23:39 Відповісти
Може , час застосувати справжні , ефективні санкції , а не їхню імітацію ?
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01.10.2020 23:43 Відповісти
Крєпостиє завжди нутром відчувають хто тут хазяїн і коли цей хазяїн збирається ввалити холопу добрих п....й!
І одразу починать зливатися як тільки можуть.
Росія створила сайт для впливу на вибори в США з назвою "NAEBC", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7288
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01.10.2020 23:45 Відповісти
- Почему вы выгнали Фокина из ТКГ?
- Видите ли, фамилия у него оказалась слишком неблагозвучная... Думали, что это случайно, а оказалось - говорящая.
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01.10.2020 23:46 Відповісти
Fuck in TGK ...
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01.10.2020 23:52 Відповісти
Это второе название рашатудей.
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01.10.2020 23:56 Відповісти
Интересно, шо на цензоре якобы трампоиды якобы из США распространяли тот же инфопонос, шо и "Нора Берки" из *****.
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02.10.2020 00:02 Відповісти
А ты откуда знаешь какую информацию распространял *****?
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02.10.2020 00:27 Відповісти
Я, в отличие от русских недоумков, читаю не только заголовки, а и статьи.
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02.10.2020 00:30 Відповісти
В оригинале читал или то что Мойша напел?
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02.10.2020 00:35 Відповісти
Я не шляюсь по русским инфопомойкам. Я читал статью на цензоре. А еще читал некоторых русских недоумков либо пропагандонов на цензоре про то как, в случае победы Байдена, ко мне придут конфисковывать мое легальное оружие.
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02.10.2020 00:39 Відповісти
Спешу успокоить - конфисковывать будут только нелегальное.
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02.10.2020 01:01 Відповісти
Татышо??? А до этого никогда не конфисковывали? Так это как раз большой резон голосовать как раз за Байдена
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02.10.2020 01:04 Відповісти
Tempora mutantur. То что сегодня легально завтра легко станет нелегальным.
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02.10.2020 01:11 Відповісти
И сколько же так называемых "assault rifles" было конфисковано, когда бан был возведен в ранг закона? Ты вообще знаком с законодательством США? Или просто распространяешь инфопонос, подобный тому, который распространяют русские помойки типа *****?
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02.10.2020 01:18 Відповісти
Настоящих буйных в демпартии не было во времена Обамы а сейчас есть. Может не может - я предпочитаю не полагаться на случай и голосовать за тех кто будет защищать 2 поправку.
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02.10.2020 01:41 Відповісти
Угу. И разбрасывать инфопонос с русских инфопомоек.
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02.10.2020 01:45 Відповісти
Лишнехромосомные набутылочники любят обсуждать 2-ю поправку
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02.10.2020 08:21 Відповісти
******-совсем тупоголовые козломордые не палятся))
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02.10.2020 00:05 Відповісти
*****. Це ж 100% спеціально так назвали - "тупые пиндосы не поймут-с, в чем тут ****-с".
Така собі кацапська "фига в кармане"...
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02.10.2020 00:06 Відповісти
И об выборах в Украине...https://inshe.tv/politics/2020-10-01/565020/ Кандидат в мэры, Киева не смог назвать конечные станции метро ...а только негромко говорил площадь Ногина, кольцевая ,площадь Маяковкого..
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02.10.2020 00:13 Відповісти
Для создания, подобного сайта, надо минут 5-ть, и потом набить его контентом
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02.10.2020 00:21 Відповісти
и потом пару сотен тыщ долл ввалить в его раскрутку в США, ага
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02.10.2020 08:22 Відповісти
Нафига его крутить? Тут факт, а не результат нужен
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02.10.2020 09:03 Відповісти
Украинские СМИ тоже критиковали движение Black Lives Matter. Изображали их мародерами и бандитами. Значит они тоже агенты Кремля.
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02.10.2020 00:48 Відповісти
можно ссылки? или на слово поверить брехуну? И что такое Украинские СМИ, а СМИ Украинские которые заполняют информацией кацапы за кацапские деньги, тоже Украинские?
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02.10.2020 08:01 Відповісти
вот не понимаю, как можно повлиять на голосование через фэйсбук или что то другое? Ну не пистолет к голове же прикладывают...Бред какой-то.
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02.10.2020 01:11 Відповісти
Легко. Если долго и массово разгонять изощренные взаимосвязанные фейки и натравливать миллионы пользователей на обьект, против которого ведется борьба.
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02.10.2020 02:25 Відповісти
знатная травка у Вас.
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02.10.2020 03:56 Відповісти
Спалился кацапчик! А ведь почти получилось.
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02.10.2020 07:01 Відповісти
Именно поэтому на паРаше блокируют сайты, посты, садят за репосты? Чтобы тупой кацап потом вкидывал тупое выражение типа - "вот не понимаю, как можно повлиять на голосование через фэйсбук или что то другое? Ну не пистолет к голове же прикладывают...Бред какой-то."
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02.10.2020 08:04 Відповісти
есть что-то такое исконно-посконно кацапское про "бревно в глазу"
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02.10.2020 08:23 Відповісти
Ой! Сміялись всім Госдєпом! Ці кацарилі такі креативні та кумедні, а назва вапше бімба.
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02.10.2020 01:54 Відповісти
"*****"? Ну это от души. По рашистски. ))
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02.10.2020 09:05 Відповісти
***** !
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02.10.2020 10:17 Відповісти
 
 