Росія створила сайт для впливу на вибори в США з назвою "NAEBC", - ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань виявило новинний сайт із промовистою назвою "NAEBC" ("Інформаційна служба громадян США і Європи"), який підозрює у спробі втручання у вибори в США. Сайт публікував матеріали на політично чутливі теми і поширював їх через пов'язані між собою акаунти в соцмережах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з розслідуванням ФБР.

Відомство відмовилося від офіційних коментарів із цього приводу. А журналісти стверджують, що сайт пов'язаний з Агентством інтернет-досліджень - тим самим, яке намагалося втрутитися у вибори в США в 2016 році.

"NAEBC" називає себе "вільним і незалежним" ЗМІ з Угорщини, яке дотримується правої, консервативної ідеології. Навіть англомовний Reuters помічає, що назва обігрує російське лайливе слово, яке означає "обман".

Сайт став активним із червня цього року. Там публікувалися переважно матеріали про внутрішню політику США - більшість із них передруком з медіа такого ж правого спрямування, інші писалися американськими авторами.

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Теми, яких торкалися публікації "NAEBС", є резонансними в американському суспільстві - наприклад, критика руху Black Lives Matter і кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена або підтримка 17-річного підлітка, який під час протестів застрелив трьох людей (як він каже для самозахисту).

Reuters вдалося знайти трьох американських авторів "NAEBC". Один із них на умовах анонімності розповів, що не знав про "російський слід" у діяльності сайту. З його слів також випливає, що працівники сайту надсилали кореспондентам ретельні вказівки щодо того, яким має бути матеріал.

Наприклад, наприкінці серпня співробітник "NAEBC", який представлявся під іменем "Нора Берка", замовив матеріал про можливе скорочення фінансування поліції на тлі протестів проти насильства з боку правоохоронців.

"Тут треба зазначити, що багато демократів підтримують скорочення фінансування поліції. І якщо вони виграють 2020 року, це може статися", - сказано в повідомленні "Нори Берки" (в перекладі передано орфографію оригіналу).

"NAEBC" став активно публікувати матеріали з червня цього року і відтоді створив мережу акаунтів на Twitter і LinkedIn для поширення своїх матеріалів. Частина з цих акаунтів використовувала згенеровані комп'ютером фото неіснуючих людей у своїх профілях.

Керівник відділу розслідувань аналітичної платформи Graphica Бен Німмо на прохання Reuters проаналізував активність "NAEBC" у соцмережах. За його словами, більш-менш суттєве охоплення матеріали досягли тільки на сайтах, де і так збираються прихильники правих, консервативних поглядів.

Reuters зв'язався з людиною, яка веде аккаунт від імені "Нори Берки". Користувач, у відповідь на питання про роль Росії відповів: "Я не маю уявлення, що є "NAEBC" мати з цим спільного" (в перекладі передано орфографію оригіналу). Після цього акаунт "Нори Берки" видалив згадки про "NAEBC" із профілю, а також кілька попередніх постів.