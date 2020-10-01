У Чернігові іноземця, який займався розповсюдженням порнографії, затримали на спробі підкупу поліцейського. ФОТО

У Чернігові під час спроби підкупити поліцейського затримано іноземця, який займався розповсюдженням порнографії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшов рапорт начальника відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП у Чернігівській області. Підполковник поліції повідомив про те, що одержав пропозицію надання хабаря.

Потенційним хабародавцем виявився 63-річний іноземець, який нещодавно оселився на території Чернігівської області. За одержаною інформацією, зловмисник через соціальні мережі знайомився з неповнолітніми дівчатами з метою розбещення та надання ними сексуальних послуг за матеріальну винагороду. Також він поширював в інтернеті інформацію порнографічного характеру. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст.301 Кримінального кодексу України.

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"У своїх діях зловмисник зізнався правоохоронцям і добровільно віддав мобільний телефон, за допомогою якого поширював порнографію та спілкувався з неповнолітніми. Однак після він навідався до службового кабінету посадовця поліції Чернігівщини та пообіцяв тисячу доларів США за припинення документування його злочинних дій", - говориться в повідомленні.

На передачі першої частини від обіцяної суми – 500 доларів США – іноземець був затриманий.

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За надання службовій особі неправомірної вигоди зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.