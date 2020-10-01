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Новини Силовики
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У Чернігові іноземця, який займався розповсюдженням порнографії, затримали на спробі підкупу поліцейського. ФОТО

У Чернігові під час спроби підкупити поліцейського затримано іноземця, який займався розповсюдженням порнографії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Чернігові іноземця, який займався розповсюдженням порнографії, затримали на спробі підкупу поліцейського 01

До Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшов рапорт начальника відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП у Чернігівській області. Підполковник поліції повідомив про те, що одержав пропозицію надання хабаря.

Потенційним хабародавцем виявився 63-річний іноземець, який нещодавно оселився на території Чернігівської області. За одержаною інформацією, зловмисник через соціальні мережі знайомився з неповнолітніми дівчатами з метою розбещення та надання ними сексуальних послуг за матеріальну винагороду. Також він поширював в інтернеті інформацію порнографічного характеру. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст.301 Кримінального кодексу України.

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"У своїх діях зловмисник зізнався правоохоронцям і добровільно віддав мобільний телефон, за допомогою якого поширював порнографію та спілкувався з неповнолітніми. Однак після він навідався до службового кабінету посадовця поліції Чернігівщини та пообіцяв тисячу доларів США за припинення документування його злочинних дій", - говориться в повідомленні.

На передачі першої частини від обіцяної суми – 500 доларів США – іноземець був затриманий.

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У Чернігові іноземця, який займався розповсюдженням порнографії, затримали на спробі підкупу поліцейського 02

За надання службовій особі неправомірної вигоди зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Автор: 

підкуп (279) Нацполіція (15267) порнографія (110) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Чернігів (794)


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Топ коментарі
+6
Завтра 2.10.20 исполняется ровно год как "нардеп"с опзж Кива занимался рукоблудством в Раде Надо его поздравить с этим событием.
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01.10.2020 23:58 Відповісти
+4
Онан-Варвар
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02.10.2020 02:16 Відповісти
+2
Ну понятно, у них там же в Чернігівській обл., замість «Одноклассніков»«Порнхаб» забанили.

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01.10.2020 23:48 Відповісти
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Ну понятно, у них там же в Чернігівській обл., замість «Одноклассніков»«Порнхаб» забанили.

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01.10.2020 23:48 Відповісти
Вот ненавижу такие новости! Какой иностранец???? Или это не имеет значения?
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01.10.2020 23:57 Відповісти
Не имеет, и правильно делают, что не пишут.
Напишут страну - ты их всех начнешь ненавидеть, так?
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02.10.2020 00:06 Відповісти
Хорошо.... Посмотри как в Израиле новости подобного плана выкладывают. Или скажем что бы было если бы украинцы сделали такое в Грузии или в армении?
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02.10.2020 00:19 Відповісти
Напишут, что он из абстрактного Зимбабве.
Что дальше?
Какое эт имеет значение. кроме разжигания?
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02.10.2020 00:57 Відповісти
Вот!!! НЕ РАЗЖИГАНИЕ, А ПУСТЬ ******* ДОМОЙ И ТАМ ТОРГУЮТ, СВОИМИ ЛЮДЬМИ.
Уважать себя надо уметь и надо уметь уважать свою родину, и тогда говно всякое зашедшее в твой дом, страну, будет себя вести как гостю подобает. Кацапы доигрались. Ихних баб обхаживают бабуины, а потом лизгинку пляшут по улицам москвы. Не разжигать, а ВЫЖАГАТЬ НАДО. Завтра этот лысый гамадрил таки всунет судье взятку и уедет с Чернигова в твой город, и доберется до твоего ребенка, или не он , но кто то из его племени. Поэтому обществу надо знать с каких щелей лезут крысы и паразиты.
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02.10.2020 08:27 Відповісти
іносранець з мухосранська, звідки ж ще? ..)
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02.10.2020 05:06 Відповісти
напиши вам, так вы всех грузин ненавидеть будете.
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02.10.2020 13:28 Відповісти
500 на столе,где остальные?
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01.10.2020 23:57 Відповісти
На экспертизе...
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02.10.2020 02:14 Відповісти
Завтра 2.10.20 исполняется ровно год как "нардеп"с опзж Кива занимался рукоблудством в Раде Надо его поздравить с этим событием.
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01.10.2020 23:58 Відповісти
От сам і поздравится.
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02.10.2020 00:24 Відповісти
Онан-Варвар
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02.10.2020 02:16 Відповісти
У Чернігові іноземця, який займався розповсюдженням порнографії, затримали на спробі підкупу поліцейського - Цензор.НЕТ 3304
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02.10.2020 05:52 Відповісти
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02.10.2020 06:44 Відповісти
Мозолистые
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02.10.2020 08:56 Відповісти
АРА
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02.10.2020 00:12 Відповісти
надо было натурой подкупать
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02.10.2020 00:12 Відповісти
ЭТО ЯВНЫЙ ПРОРОССИЙСКИЙ !)
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02.10.2020 04:14 Відповісти
порнухи в сети итак хоть залейся...лысый чура еще в эре видеомагнитофонов штоль живет...
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02.10.2020 07:18 Відповісти
Це лаптєногий...
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02.10.2020 07:41 Відповісти
 
 