У Чернігові іноземця, який займався розповсюдженням порнографії, затримали на спробі підкупу поліцейського. ФОТО
У Чернігові під час спроби підкупити поліцейського затримано іноземця, який займався розповсюдженням порнографії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
До Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшов рапорт начальника відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП у Чернігівській області. Підполковник поліції повідомив про те, що одержав пропозицію надання хабаря.
Потенційним хабародавцем виявився 63-річний іноземець, який нещодавно оселився на території Чернігівської області. За одержаною інформацією, зловмисник через соціальні мережі знайомився з неповнолітніми дівчатами з метою розбещення та надання ними сексуальних послуг за матеріальну винагороду. Також він поширював в інтернеті інформацію порнографічного характеру. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст.301 Кримінального кодексу України.
"У своїх діях зловмисник зізнався правоохоронцям і добровільно віддав мобільний телефон, за допомогою якого поширював порнографію та спілкувався з неповнолітніми. Однак після він навідався до службового кабінету посадовця поліції Чернігівщини та пообіцяв тисячу доларів США за припинення документування його злочинних дій", - говориться в повідомленні.
На передачі першої частини від обіцяної суми – 500 доларів США – іноземець був затриманий.
За надання службовій особі неправомірної вигоди зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
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Напишут страну - ты их всех начнешь ненавидеть, так?
Что дальше?
Какое эт имеет значение. кроме разжигания?
Уважать себя надо уметь и надо уметь уважать свою родину, и тогда говно всякое зашедшее в твой дом, страну, будет себя вести как гостю подобает. Кацапы доигрались. Ихних баб обхаживают бабуины, а потом лизгинку пляшут по улицам москвы. Не разжигать, а ВЫЖАГАТЬ НАДО. Завтра этот лысый гамадрил таки всунет судье взятку и уедет с Чернигова в твой город, и доберется до твоего ребенка, или не он , но кто то из его племени. Поэтому обществу надо знать с каких щелей лезут крысы и паразиты.