В ООН засудили практику РФ щодо обмеження доступу консулів до українських політв'язнів, - Джапарова

Рада з прав людини в ООН засудила практику довільних обмежень доступу консулів до затриманих осіб.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Україна разом з партнерами в межах 45-ї сесії РПЛ ООН у спільній заяві засудила практику довільних затримань та обмежень доступу консулів до затриманих осіб, що є порушенням Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Невід’ємною частиною репресивної кампанії Росії в окупованому Криму стало етапування політв’язнів у віддалені регіони Російської Федерації. Протягом довгих тижнів етапування рідні не мають інформації про остаточне місце виконання незаконних вироків", - написала Джапарова.



Вона зазначила, що мають місце непоодинокі випадки, коли російська сторона безпідставно відмовляє українським консульським працівникам у допуску до заручників Кремля, прикриваючись насильницькою зміною їхнього громадянства.



Таким чином, українські громадяни позбавлені консульського захисту і будь-якої можливості підтримувати зв'язок з рідними, наголосила перша заступниця міністра.

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"Ми докладатимемо зусиль, аби ці порушення РФ отримали належну міжнародно-правову оцінку. Така протиправна поведінка Російської Федерації, що є порушенням її міжнародних зобов’язань, вже чітко задокументована в цьогорічній проміжній доповіді Генерального секретаря ООН щодо ситуації в Криму", - зазначила Джапарова.