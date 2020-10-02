В ООН засудили практику РФ щодо обмеження доступу консулів до українських політв'язнів, - Джапарова
Рада з прав людини в ООН засудила практику довільних обмежень доступу консулів до затриманих осіб.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Україна разом з партнерами в межах 45-ї сесії РПЛ ООН у спільній заяві засудила практику довільних затримань та обмежень доступу консулів до затриманих осіб, що є порушенням Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Невід’ємною частиною репресивної кампанії Росії в окупованому Криму стало етапування політв’язнів у віддалені регіони Російської Федерації. Протягом довгих тижнів етапування рідні не мають інформації про остаточне місце виконання незаконних вироків", - написала Джапарова.
Вона зазначила, що мають місце непоодинокі випадки, коли російська сторона безпідставно відмовляє українським консульським працівникам у допуску до заручників Кремля, прикриваючись насильницькою зміною їхнього громадянства.
Таким чином, українські громадяни позбавлені консульського захисту і будь-якої можливості підтримувати зв'язок з рідними, наголосила перша заступниця міністра.
"Ми докладатимемо зусиль, аби ці порушення РФ отримали належну міжнародно-правову оцінку. Така протиправна поведінка Російської Федерації, що є порушенням її міжнародних зобов’язань, вже чітко задокументована в цьогорічній проміжній доповіді Генерального секретаря ООН щодо ситуації в Криму", - зазначила Джапарова.
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