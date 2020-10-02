Євросоюз закликав Росію забезпечити доступ СММ ОБСЄ до прикордонних окупованих територій Донбасу

Європейський Союз занепокоєний тим, що доступ СММ ОБСЄ до непідконтрольної уряду України ділянки українсько-російського державного кордону залишається обмеженим.

Про це йдеться в заяві ЄС про триваючу агресію Росії проти України і незаконну окупацію Криму на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми занепокоєні тим, що, зокрема, доступ Місії до прилеглих до українсько-російського державного кордону районів, які не перебувають під контролем Уряду України, залишається обмеженим. У цьому контексті ми будемо підтримувати заходи щодо підвищення прозорості на українсько-російському кордоні, включно з тими, які були запропоновані з боку СММ", - йдеться у заяві.

В ЄС зазначили, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні "виступає як вуха та очі міжнародної спільноти в зоні конфлікту".

"Відповідно до свого мандата вона (СММ ОБСЄ. - Ред.) повинна мати безперешкодний доступ до всієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. На жаль, СММ продовжує постійно стикатися з перешкодами у свободі пересування, переважно в районах, які зайняті підтримуваними Росією збройними формуваннями", - зазначається у заяві.

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Окремо в Євросоюзі наголосили, що всі спроби перешкодити роботі СММ, включно з намаганнями знищити активи Місії, є неприйнятними.

"Відповідальні за будь-яке умисне пошкодження, знищення або втрату БПЛА СММ та інших активів мають нести відповідальність як політично, так і фінансово. Ми закликаємо Росію використовувати свій суттєвий і незаперечний вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб скасувати всі обмеження щодо СММ та використання її активів", - заявили в ЄС.

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