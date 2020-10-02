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Новини Агресія Росії проти України
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Євросоюз закликав Росію забезпечити доступ СММ ОБСЄ до прикордонних окупованих територій Донбасу

Євросоюз закликав Росію забезпечити доступ СММ ОБСЄ до прикордонних окупованих територій Донбасу

Європейський Союз занепокоєний тим, що доступ СММ ОБСЄ до непідконтрольної уряду України ділянки українсько-російського державного кордону залишається обмеженим.

Про це йдеться в заяві ЄС про триваючу агресію Росії проти України і незаконну окупацію Криму на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми занепокоєні тим, що, зокрема, доступ Місії до прилеглих до українсько-російського державного кордону районів, які не перебувають під контролем Уряду України, залишається обмеженим. У цьому контексті ми будемо підтримувати заходи щодо підвищення прозорості на українсько-російському кордоні, включно з тими, які були запропоновані з боку СММ", - йдеться у заяві.

В ЄС зазначили, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні "виступає як вуха та очі міжнародної спільноти в зоні конфлікту".

"Відповідно до свого мандата вона (СММ ОБСЄ. - Ред.) повинна мати безперешкодний доступ до всієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. На жаль, СММ продовжує постійно стикатися з перешкодами у свободі пересування, переважно в районах, які зайняті підтримуваними Росією збройними формуваннями", - зазначається у заяві.

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Окремо в Євросоюзі наголосили, що всі спроби перешкодити роботі СММ, включно з намаганнями знищити активи Місії, є неприйнятними.

"Відповідальні за будь-яке умисне пошкодження, знищення або втрату БПЛА СММ та інших активів мають нести відповідальність як політично, так і фінансово. Ми закликаємо Росію використовувати свій суттєвий і незаперечний вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб скасувати всі обмеження щодо СММ та використання її активів", - заявили в ЄС.

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Автор: 

ОБСЄ (3510) Донбас (22357) Євросоюз (13639)


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Топ коментарі
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Х занепокоєні
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занепокоені Х
Х
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обмеження Х
Х
Х
дуже занепокоєні
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02.10.2020 03:16 Відповісти
+2
Ну шо, сработали призывы?
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02.10.2020 02:50 Відповісти
+1
Усохни со своим недолугим пропагандонством. Никто не поведется ни на твои "картинки" ни на твои речи.
Ты *******.
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02.10.2020 01:49 Відповісти
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Так у дамбаса самого героев немеряно, чего он ждет?
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02.10.2020 01:38 Відповісти
Усохни со своим недолугим пропагандонством. Никто не поведется ни на твои "картинки" ни на твои речи.
Ты *******.
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02.10.2020 01:49 Відповісти
топ-комментарии в крестиках. Хотя даже тема ни о чем. Мало запала.
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02.10.2020 02:11 Відповісти
Ну шо, сработали призывы?
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02.10.2020 02:50 Відповісти
Х занепокоєні
Х
Х
занепокоені Х
Х
Х
Х
обмеження Х
Х
Х
дуже занепокоєні
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02.10.2020 03:16 Відповісти
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02.10.2020 21:30 Відповісти
І як же Росія це зможе зробити?
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02.10.2020 04:25 Відповісти
от мне интересно они правда хворые там в ес или тупо ржут?
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02.10.2020 04:39 Відповісти
типа реагируют
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02.10.2020 10:18 Відповісти
С хамом по-хамски ,с паном по-пански . Алиев и Эрдоган не бла-бла-бла , а действуют !
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02.10.2020 05:22 Відповісти
ДА ПУТИН ГАЛИМЫЙ ПЁС !!!
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02.10.2020 05:46 Відповісти
Мразь ,блевотина гебнявая , но ************* пляшущие под его дудку ,еще хуже
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02.10.2020 05:53 Відповісти
а де взагалі результати діяльності цих "вух та очей"
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02.10.2020 06:33 Відповісти
За розмовами мають бути вчинені певні дії, але їх не має... Навіщо тоді розмови?
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02.10.2020 07:17 Відповісти
це вкотре вони закликали, а то я вже збився в підрахуях...
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02.10.2020 07:25 Відповісти
Це камлання вже задовбало. І нафіга така імпотентна безкінечно то глибоко то неглибоко стурбована міжнародна організація!
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02.10.2020 08:30 Відповісти
 
 