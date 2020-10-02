ПРООН та Канада передали Україні 4 мобільні Центри надання адмінпослуг для Донбасу. ФОТО

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки уряду Канади передала 4 мобільні Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) громадам Донецької і Луганської областей. Загальна вартість 4 мобільних ЦНАПів становить понад 750 000 доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПРООН в Україні.

Першими громадами, які отримають мобільні ЦНАПи, стали Сіверськ і Мар’їнка в Донецькій області, а також Попасна і Станиця Луганська на Луганщині. Мобільні центри щотижня курсуватимуть найвіддаленішими куточками громад, а також відвідуватимуть п’ять КПВВ уздовж лінії зіткнення для надання послуг громадянам, які приїжджають з непідконтрольних уряду України територій.

Кожен транспортний засіб має чотири робочі місця для спеціалістів ЦНАПу, фахівців соціальних служб та пенсійного фонду, а також надавачів безоплатної правової допомоги. Мобільні ЦНАПи оснащені всією необхідною технічною інфраструктурою та комунікаціями й спеціально обладнані для людей з інвалідністю.

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У мобільних ЦНАПах можна буде отримати послуги, практично ідентичні тим, які зараз надаються в стаціонарних центрах: від реєстрації шлюбу і оформлення паспорта до реєстрації права на землю або власного бізнесу.

До кінця року в Сєверодонецьк та Вугледар прибудуть ще два мобільні ЦНАПи, які також зможуть обслуговувати людей біля ​​Новотроїцького КПВВ.