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Новини Допомога Україні
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ПРООН та Канада передали Україні 4 мобільні Центри надання адмінпослуг для Донбасу. ФОТО

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки уряду Канади передала 4 мобільні Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) громадам Донецької і Луганської областей. Загальна вартість 4 мобільних ЦНАПів становить понад 750 000 доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПРООН в Україні.

ПРООН та Канада передали Україні 4 мобільні Центри надання адмінпослуг для Донбасу 01

Першими громадами, які отримають мобільні ЦНАПи, стали Сіверськ і Мар’їнка в Донецькій області, а також Попасна і Станиця Луганська на Луганщині. Мобільні центри щотижня курсуватимуть найвіддаленішими куточками громад, а також відвідуватимуть п’ять КПВВ уздовж лінії зіткнення для надання послуг громадянам, які приїжджають з непідконтрольних уряду України територій.

Кожен транспортний засіб має чотири робочі місця для спеціалістів ЦНАПу, фахівців соціальних служб та пенсійного фонду, а також надавачів безоплатної правової допомоги. Мобільні ЦНАПи оснащені всією необхідною технічною інфраструктурою та комунікаціями й спеціально обладнані для людей з інвалідністю.

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ПРООН та Канада передали Україні 4 мобільні Центри надання адмінпослуг для Донбасу 02

У мобільних ЦНАПах можна буде отримати послуги, практично ідентичні тим, які зараз надаються в стаціонарних центрах: від реєстрації шлюбу і оформлення паспорта до реєстрації права на землю або власного бізнесу.

До кінця року в Сєверодонецьк та Вугледар прибудуть ще два мобільні ЦНАПи, які також зможуть обслуговувати людей біля ​​Новотроїцького КПВВ.

Автор: 

Канада (2216) Донбас (22357) ПРООН (51) ЦНАП (74)


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Забыть все и простить. Всеобщая амнистия. Мир. Как говорит теперешняя власть - "соединить разъединенный народ", "это ж наши люди".
Просто забыть про того пилота, которого сбили в 2014 над оккупированной территорией. Он успел катапультироваться, но его "мирные гражданки ДНР" забили на смерть лопатами.
Забыть про "парад пленных" в Донецке, где "мирные жители" бросали камни в наших раненых солдат и топтались по украинскому жовто-блакитному флагу.
Забыть про семью волонтеров из Луганска, которых расстреляли за то, что они возили нашим десантникам в окружении еду и воду.
А нам еще надо, как говорят выродки из ОПЗЖ и Верещук попросить у "народа Донбасса" прощения.
Для меня они останутся врагами, которые нас ненавидят, ненавидят все украинское, и при первой удачной для них возможности ударят нам в спину.
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02.10.2020 04:17 Відповісти
Канада-це наші друзі. ПРООН и Канада передали Украине 4 мобильных Центра предоставления админуслуг для Донбасса - Цензор.НЕТ 9379
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02.10.2020 05:03 Відповісти
Мобільні крематорії туди треба.
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02.10.2020 06:40 Відповісти
не центры надо предоставлять, а кубометры колючей проволоки, чтобы сделать из даунбаса и крыма резервации лет на 20...
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02.10.2020 07:05 Відповісти
А что это за расцветка такая? Чтобы лугандонцы не пугались колесницы?
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02.10.2020 07:32 Відповісти
перефарбувати в нормальні для України кольори, без конотацій з азіопською паРашею.

Канаді велика подяка!
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02.10.2020 07:38 Відповісти
За що?
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02.10.2020 07:48 Відповісти
Что же они наделали. Как же любители рузгого мира и Жопоблока зайдут внутрь Канадского центра помощи? Кстати, Жопоблок и другое сепарье хоть теплые носки передали в помощь своему вечному лохторату? Где те крикуны и любители рузькогомира миллиардеры Бойко, Королевская, Левочкин и другое сепарье, которое на каждых выборах бьет себя в грудь рассказывая как они любят рузгоязычных дамбасян? Поетому такие статьи нужно писать немного с другими заголовками. Например: *Только Канада и страны НАТО прислали помощь потерпевшим жителям дамбаса от пожаров устроенных РФ и сепаратистами*.
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02.10.2020 08:54 Відповісти
гомна выслат ь на палке совко сепарам лучше
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02.10.2020 09:31 Відповісти
 
 