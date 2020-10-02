ПРООН та Канада передали Україні 4 мобільні Центри надання адмінпослуг для Донбасу. ФОТО
Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки уряду Канади передала 4 мобільні Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) громадам Донецької і Луганської областей. Загальна вартість 4 мобільних ЦНАПів становить понад 750 000 доларів США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПРООН в Україні.
Першими громадами, які отримають мобільні ЦНАПи, стали Сіверськ і Мар’їнка в Донецькій області, а також Попасна і Станиця Луганська на Луганщині. Мобільні центри щотижня курсуватимуть найвіддаленішими куточками громад, а також відвідуватимуть п’ять КПВВ уздовж лінії зіткнення для надання послуг громадянам, які приїжджають з непідконтрольних уряду України територій.
Кожен транспортний засіб має чотири робочі місця для спеціалістів ЦНАПу, фахівців соціальних служб та пенсійного фонду, а також надавачів безоплатної правової допомоги. Мобільні ЦНАПи оснащені всією необхідною технічною інфраструктурою та комунікаціями й спеціально обладнані для людей з інвалідністю.
У мобільних ЦНАПах можна буде отримати послуги, практично ідентичні тим, які зараз надаються в стаціонарних центрах: від реєстрації шлюбу і оформлення паспорта до реєстрації права на землю або власного бізнесу.
До кінця року в Сєверодонецьк та Вугледар прибудуть ще два мобільні ЦНАПи, які також зможуть обслуговувати людей біля Новотроїцького КПВВ.
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Просто забыть про того пилота, которого сбили в 2014 над оккупированной территорией. Он успел катапультироваться, но его "мирные гражданки ДНР" забили на смерть лопатами.
Забыть про "парад пленных" в Донецке, где "мирные жители" бросали камни в наших раненых солдат и топтались по украинскому жовто-блакитному флагу.
Забыть про семью волонтеров из Луганска, которых расстреляли за то, что они возили нашим десантникам в окружении еду и воду.
А нам еще надо, как говорят выродки из ОПЗЖ и Верещук попросить у "народа Донбасса" прощения.
Для меня они останутся врагами, которые нас ненавидят, ненавидят все украинское, и при первой удачной для них возможности ударят нам в спину.
Канаді велика подяка!