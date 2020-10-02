Євросоюз домовився про санкції проти 40 чиновників Білорусі. Лукашенка в списку немає

Євросоюз у ході дискусії під час Спеціального засідання Європейської Ради ухвалив політичне рішення про застосування санкцій у зв'язку із ситуацією в Білорусі, і затвердить такі санкції вже завтра за письмовою процедурою.

Про це на пресконференції в ніч на 2 жовтня за підсумками першого дня роботи європейського саміту заявив Президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Негайно після виборів у Білорусі ми погодилися провести спеціальну Європейську раду, щоб відпрацювати спільний підхід та висловити об’єднану позицію стосовно ситуації в Білорусі. Сьогодні ми вирішили імплементувати санкції, які були погоджені раніше. Це є дуже важливим та чітким сигналом щодо нашої надійності. Вже завтра за письмовою процедурою ми застосуємо ці санкції", - сказав Президент Європейської ради.

Він нагадав, що санкції будуть адресними та спрямовані проти 40 визначених осіб у Білорусі. Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, він додав що Лукашенка поки не буде у цьому санкційному списку.

"Хоча Лукашенка немає в цьому санкційному листі, ми, зрозуміло, будемо слідкувати за ситуацією та за розвитком подій. Ви знаєте, що ми хотіли б посилити діалог з Білоруссю. Ми бачимо в цьому важливу роль ОБСЄ, яка може сприяти конструктивному підходу для вирішення ситуації. Я хочу повторити, що ми засуджуємо всі залякування та насильство проти мирних членів опозиції", - сказав Мішель.

Він нагадав також про чітку позицію ЄС, лідери якого переконані, що народ Білорусі має право визначати власне майбутнє, і мають намір продовжувати зусилля для підтримки таких важливих цінностей, як свобода преси, свобода висловлювань та громадянського суспільства.

Читайте також: Сейм Латвії прийняв документ, яким не визнає Лукашенка президентом Білорусі

Своєю чергою, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зауважила що є "щасливою" з приводу того, що лідери ЄС, нарешті, знайшли шлях вперед у застосуванні санкцій.

"Це підтверджує, що не буде безкарності для тих, хто несе відповідальність за придушування демонстрантів та опозиційних політиків", - сказала Президентка Єврокомісії.

Як уже повідомлялося, після президентських виборів у Білорусі від 9 серпня в країні почалися масові протести проти допущених фальсифікацій, на які влада відповіла жорстокими репресіями. Більшість демократичних країн світу засудили насильство чинного режиму Білорусі проти власного народу, фальсифікацію результатів виборів, та не визнали легітимність Олександра Лукашенка, якого підконтрольні виборчі органи оголосили переможцем.

Також читайте: Лукашенко відкинув діалог і вибрав шлях насильства. ЄС має дати відповідь на це, - Маас

Рада Міністрів ЄС із закордонних справ, яка кілька днів тому розглянула питання щодо запровадження санкцій проти режиму Лукашенка, не змогла ухвалити консенсусне рішення внаслідок окремої позиції Кіпру, який пов’язав питання прийняття санкцій проти білоруських чиновників з обмежувальними заходами ЄС проти Туреччини у зв’язку із бурінням у виключній економічній зоні Кіпру. Як зауважив після такого розвитку Високий представник ЄС Жозеп Боррель, ставкою в питанні щодо запровадження білоруських санкцій є авторитет та дієздатність усього Євросоюзу.