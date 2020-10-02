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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Євросоюз домовився про санкції проти 40 чиновників Білорусі. Лукашенка в списку немає

Євросоюз домовився про санкції проти 40 чиновників Білорусі. Лукашенка в списку немає

Євросоюз у ході дискусії під час Спеціального засідання Європейської Ради ухвалив політичне рішення про застосування санкцій у зв'язку із ситуацією в Білорусі, і затвердить такі санкції вже завтра за письмовою процедурою.

Про це на пресконференції в ніч на 2 жовтня за підсумками першого дня роботи європейського саміту заявив Президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Негайно після виборів у Білорусі ми погодилися провести спеціальну Європейську раду, щоб відпрацювати спільний підхід та висловити об’єднану позицію стосовно ситуації в Білорусі. Сьогодні ми вирішили імплементувати санкції, які були погоджені раніше. Це є дуже важливим та чітким сигналом щодо нашої надійності. Вже завтра за письмовою процедурою ми застосуємо ці санкції", - сказав Президент Європейської ради.

Він нагадав, що санкції будуть адресними та спрямовані проти 40 визначених осіб у Білорусі. Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, він додав що Лукашенка поки не буде у цьому санкційному списку.

"Хоча Лукашенка немає в цьому санкційному листі, ми, зрозуміло, будемо слідкувати за ситуацією та за розвитком подій. Ви знаєте, що ми хотіли б посилити діалог з Білоруссю. Ми бачимо в цьому важливу роль ОБСЄ, яка може сприяти конструктивному підходу для вирішення ситуації. Я хочу повторити, що ми засуджуємо всі залякування та насильство проти мирних членів опозиції", - сказав Мішель.

Він нагадав також про чітку позицію ЄС, лідери якого переконані, що народ Білорусі має право визначати власне майбутнє, і мають намір продовжувати зусилля для підтримки таких важливих цінностей, як свобода преси, свобода висловлювань та громадянського суспільства.

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Своєю чергою, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зауважила що є "щасливою" з приводу того, що лідери ЄС, нарешті, знайшли шлях вперед у застосуванні санкцій.

"Це підтверджує, що не буде безкарності для тих, хто несе відповідальність за придушування демонстрантів та опозиційних політиків", - сказала Президентка Єврокомісії.

Як уже повідомлялося, після президентських виборів у Білорусі від 9 серпня в країні почалися масові протести проти допущених фальсифікацій, на які влада відповіла жорстокими репресіями. Більшість демократичних країн світу засудили насильство чинного режиму Білорусі проти власного народу, фальсифікацію результатів виборів, та не визнали легітимність Олександра Лукашенка, якого підконтрольні виборчі органи оголосили переможцем.

Також читайте: Лукашенко відкинув діалог і вибрав шлях насильства. ЄС має дати відповідь на це, - Маас

Рада Міністрів ЄС із закордонних справ, яка кілька днів тому розглянула питання щодо запровадження санкцій проти режиму Лукашенка, не змогла ухвалити консенсусне рішення внаслідок окремої позиції Кіпру, який пов’язав питання прийняття санкцій проти білоруських чиновників з обмежувальними заходами ЄС проти Туреччини у зв’язку із бурінням у виключній економічній зоні Кіпру. Як зауважив після такого розвитку Високий представник ЄС Жозеп Боррель, ставкою в питанні щодо запровадження білоруських санкцій є авторитет та дієздатність усього Євросоюзу.

Автор: 

Білорусь (7967) Лукашенко Олександр (2661) репресії (1624)


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Топ коментарі
+5
а как они будут с ним разговаривать если они не признали его законно избранным президентом?
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02.10.2020 07:17 Відповісти
+5
Импотенты.
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02.10.2020 07:32 Відповісти
+3
Сейчас на Азербайджан посмотри, 28 лет минские переговоры идут и уже Турция не выдержала импотенции, а они опять озабочены и призывают к миру
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02.10.2020 07:34 Відповісти
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это нормальный и продуманный ход - двери к диалогу, даже с тераном, должны быть открыты...
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02.10.2020 07:14 Відповісти
а как они будут с ним разговаривать если они не признали его законно избранным президентом?
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02.10.2020 07:17 Відповісти
ну это на публику, а по факту вполне себе признали...к тому же рыгорычу эти непризнания не критичны - в мыслях он уже лейб-губернатор белорусского округа...
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02.10.2020 07:24 Відповісти
Ваше высочество.
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02.10.2020 08:37 Відповісти
До 5 ноября он президент
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02.10.2020 08:46 Відповісти
он прошел типа коронацию
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02.10.2020 12:01 Відповісти
Совсем плохие ? Это как с путлером ,после очередного отравления «новичком « ,они в глаз ему заглядывают , а может там мир ?
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02.10.2020 07:27 Відповісти
Ваши санкции, как мертвому припарка
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02.10.2020 08:32 Відповісти
забули
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02.10.2020 07:15 Відповісти
Гитлер набрал 43 % и построил Гериманию за 4 года.Это дятлы набирают по 78% и 80% и строят по 20 пятилеток пля.. светлое всерашнее будущее...славяне блин
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02.10.2020 07:18 Відповісти
Ну значит они не дотягивают до твоего кумира. и где рэндомные заглавные буквы в твоем тексте? устал придуриваться?
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02.10.2020 08:30 Відповісти
как всегда от ес громкий пук и глубокая озабоченность)))) а санкции ввели против участковых избирательных комиссий, которые никогда не выезжали за пределы белорусии
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02.10.2020 07:19 Відповісти
Президентом надо ставить того кто наберет наименьшее число %
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02.10.2020 07:19 Відповісти
А Тіхановську не забули включити?:
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02.10.2020 07:23 Відповісти
Надеются руками окружения бацку скинуть.Оно им надо-из за одного дятла-под санкциями сидеть?
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02.10.2020 07:23 Відповісти
ЕС непогана задумка, але керують ним популісти, а не
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02.10.2020 07:24 Відповісти
Европа в протистоянні диктатор-народ, підтримує диктатора. Світом правлять ідіоти.
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02.10.2020 07:25 Відповісти
А как она реагирует на оккупацию?
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02.10.2020 07:35 Відповісти
Окупацію чого?
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02.10.2020 08:16 Відповісти
Части Азербайджана.
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02.10.2020 10:55 Відповісти
Так само, підтримує диктатора (*****).
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02.10.2020 12:38 Відповісти
Ждем. Кто кого?
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02.10.2020 07:25 Відповісти
Сейчас на Азербайджан посмотри, 28 лет минские переговоры идут и уже Турция не выдержала импотенции, а они опять озабочены и призывают к миру
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02.10.2020 07:34 Відповісти
Импотенты.
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02.10.2020 07:32 Відповісти
тін путіна його захищає.
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02.10.2020 08:10 Відповісти
Евротряпки серъезно считают,что напугают этим кого-то из прихвостней усатого?
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02.10.2020 07:36 Відповісти
5 ноября истекают полномочия Лукашеску...
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02.10.2020 07:36 Відповісти
Всё верно !!!

Вот кто может назвать другой источник изуитской идеалогии окромя старушки Европы ?!
Впрочем , коммунизм, фашизм , нацизм -- ну где эти "измы" родились и почему побеждали ?
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02.10.2020 07:39 Відповісти
Немецкий журнал Шпигель опубликовал интервью с Навальным.....чуваки это что то.....
Леха помнит все про свое отраление и смерть...я вчера ржунимагу делал час... Театр для дураков...
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02.10.2020 07:39 Відповісти
Разве такое бывает,чел в коме а все помнит....
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02.10.2020 07:47 Відповісти
Але все що відбувалося і відбувається в Білорусі тільки за його безпосередніх вказівок - він КАТ власного народу. КРАПКА!!!
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02.10.2020 07:53 Відповісти
ну, а если рассмотреть другую логику - бульбофюрера считают нелегитимным, т.е. не президентом и не чиновником, может потому и не ввели санкции
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02.10.2020 07:57 Відповісти
а путін теж нелегетимний?
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02.10.2020 08:12 Відповісти
А какой смысл? Он кроме Москвы никуда не ездит и Коля там.
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02.10.2020 08:20 Відповісти
"Запад подл ,по определению!"
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02.10.2020 08:02 Відповісти
И лицемерен до самого края.

Карл Юнг в одной своей статье писал, что Европа между двумя мировыми войнами была больна отсутствием совести. Сейчас происходит то же самое.
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02.10.2020 08:40 Відповісти
Могли хотя бы пригрозить персональными санкциями.
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02.10.2020 08:22 Відповісти
"Лукашенко в списке нет"
Так все верно! Как "король-солнце" Луи XIV был "Франция - это Я" так и Лука Бульбяной "Беларусь - это Я!

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02.10.2020 08:36 Відповісти
За Лукашено стоит московско ордынская армия ,а ЕС панически боится Орду с давних времён,только Украина может сдерживать российскую силу тёмную,проклятую Орду.
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02.10.2020 08:38 Відповісти
А толку с того, что на Луку санкции наложат? Денег и дворцов за рубежом у него нет, на Мавльдивы и в Испанию на отдых он не ездит...
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02.10.2020 08:40 Відповісти
Уникальные идиоты) С одой стороны не признают и наказывают придворных, с другой ведут диалог тем самым придавая легитимности луке. Цирк на дроти. Не, с этими евросовками лучше дела не иметь. С Турками нужно налаживать отношения с США. В этом направление. А европа то такое, не серьезно.
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02.10.2020 09:03 Відповісти
Клиническая импотенция Европы!
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02.10.2020 09:14 Відповісти
эти 40 уже нах остен настроились давно, им это припарка
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02.10.2020 10:21 Відповісти
 
 