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США в ОБСЄ: Крим - це Україна. Організований Москвою фальшивий референдум не може узаконити окупацію півострова

США в ОБСЄ: Крим - це Україна. Організований Москвою фальшивий референдум не може узаконити окупацію півострова

Сполучені Штати вчергове нагадали Росії, що Крим є територією України, а фейковий референдум на півострові не може узаконити окупацію півострова.

З відповідною заявою виступив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 1 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Крим - це Україна. Окупація Росією півострова відбулася внаслідок вторгнення Росією до свого суверенного сусіда. Фальшивий референдум, організований Москвою після вторгнення, не зміг це узаконити. І така поведінка ставить під сумнів весь безпековий порядок у Європі, яку представляє ОБСЄ", - заявив він.

Американський дипломат зазначив, що окупаційна влада в Криму регулярно здійснює утиски стосовно кримських татар та етнічних українців, проводячи політично мотивовані арешти та затримання.

"Окупаційна влада накладає невиправдані обмеження на свободу висловлення поглядів та зібрань та право на мирні збори. Понад 24 тисячі молодих жителів Криму були призвані до складу збройних сил Росії, що, як ми постійно говорили на цій Постійній раді, йде у порушення міжнародного гуманітарного права", - заявив Гілмор.

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Він також нагадав, що Сполучені Штати неодноразово привертали увагу до численних випадків арештів та засуджень кримськотатарських громадських журналістів та активістів, заарештованих за членство в релігійній організації, яка є законною в Україні, але яку Росія вважає "терористичною" організацією.

"Повторюємо, Крим є частиною України. До того, жодного з обвинувачених чи засуджених за цими обвинуваченнями у тероризмі не було звинувачено у плануванні чи вчиненні будь-яких актів насильства", - заявив очільник місії США при ОБСЄ.

Він закликав до негайного звільнення лідера "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва та інших кримських татар, які були заарештовані та засуджені 16 вересня, як і звільнення усіх інших політичних в'язнів, яких утримує Росія.

Автор: 

Крим (14188) ОБСЄ (3510) репресії (1624) США (23360) кримські татари (2005)


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Топ коментарі
+17
США в ОБСЕ: Крым - это Украина. Организованный Москвой фальшивый референдум не может узаконить оккупацию полуострова - Цензор.НЕТ 2306
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02.10.2020 07:42 Відповісти
+13
Маша с Андрюшей и дедушкой знают?
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02.10.2020 07:30 Відповісти
+12
Крым стал поперек горла рф... а дальше будет еще сильнее душить до полного развала рф.
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02.10.2020 07:50 Відповісти
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Маша с Андрюшей и дедушкой знают?
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02.10.2020 07:30 Відповісти
Маша сейчас не может тебе ответить, у нее рот занят.
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02.10.2020 09:40 Відповісти
Тільки "варениками" плямкає.
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02.10.2020 10:36 Відповісти
США в ОБСЕ: Крым - это Украина. Организованный Москвой фальшивый референдум не может узаконить оккупацию полуострова - Цензор.НЕТ 2306
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02.10.2020 07:42 Відповісти
Росія мені нагадує мого покійного пса. Зварила раз жінка бульйон зі здорової костомахи, для борщу. Витягла, м"ясо обібрала, а костомаху йому у миску поклала... Він ухопив упоперек, а гризти не може - гаряча... Скавчить, сльози течуть, бо пече, а випустить - жаль...
А Росії Крим уже не просто "пече"... Він уже "поперек горлянки" став... А випустить не те що жаль - "понти" не дозволяють...
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02.10.2020 09:26 Відповісти
А мне Рашка напоминает курицу,которой отрубили голову.Но она продолжает угрожающе и пугающе бегать по двору таская за собой Искандер
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02.10.2020 10:12 Відповісти
Та схоже, що поперек сраки - ні висрати ні виригати, тільки хірургічна операція.
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02.10.2020 10:39 Відповісти
США в ОБСЄ: Крим - це Україна. Організований Москвою фальшивий референдум не може узаконити окупацію півострова - Цензор.НЕТ 8504США в ОБСЄ: Крим - це Україна. Організований Москвою фальшивий референдум не може узаконити окупацію півострова - Цензор.НЕТ 6319
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02.10.2020 13:19 Відповісти
что думает по этому поводу представитель в ОБСЕ по поводу статуса Крыма от "братской" и дружественной как они говорят Беларуси
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02.10.2020 07:45 Відповісти
Крым стал поперек горла рф... а дальше будет еще сильнее душить до полного развала рф.
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02.10.2020 07:50 Відповісти
Турция владела Крымом 650 лет...после Н.Карабаха Эрдоган займется Кпымом...
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02.10.2020 08:03 Відповісти
якщо допоможуть деокупувати в т.ч. військовою силою, нема питань, але татарам там нічого не світить, ніяких автономій
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02.10.2020 08:59 Відповісти
Белград бомбили, пора вже братися за Севастополь.
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02.10.2020 08:04 Відповісти
за мааскву лучше сразу браться
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02.10.2020 08:13 Відповісти
Украина и Турция заключили партнерство весной этого года...
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02.10.2020 08:08 Відповісти
США в ОБСЄ: Крим - це Україна. Організований Москвою фальшивий референдум не може узаконити окупацію півострова - Цензор.НЕТ 2793
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02.10.2020 08:12 Відповісти
Зачем Эрдоган приезжал в Киев?
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02.10.2020 08:14 Відповісти
деньги просил, что не понятно
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02.10.2020 08:16 Відповісти
США в ОБСЄ: Крим - це Україна. Організований Москвою фальшивий референдум не може узаконити окупацію півострова - Цензор.НЕТ 6144
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02.10.2020 08:16 Відповісти
далее вывод из строя взлеток
и все...
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02.10.2020 08:17 Відповісти
Мацкали вам не страшно?
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02.10.2020 08:17 Відповісти
Договор между РАБссией и Турцией 1774 года читали хоть раз?...а я читал....
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02.10.2020 08:18 Відповісти
Не ти один такий "продвинутий"... Я лекцію, по Кючук-Кайнарджійському договору "патріотам Криму" ще в 1994-му читав... Бачу, тільки зараз до деяких стало "доходить"...
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02.10.2020 09:30 Відповісти
Самолеты-разведчики НАТО кружляли над Крымом просто так совсем недавно...
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02.10.2020 08:26 Відповісти
Удел жадного подавиться собственным вареником. Успех вора - всегда временный. Вспомините заранее выпущенные путиноидом медали "За освобождение Крыма"... Это кремлевское чмо знает, что захватило полустров, но с кацапским гнилым упрямством строит миру глазки типа: "кошелек, кошелек! Какой кошелек?...". Дрянь!
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02.10.2020 10:53 Відповісти
Украсть крым и замазать баснями не выйдет
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02.10.2020 11:12 Відповісти
 
 