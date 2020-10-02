Ворог за добу двічі відкривав вогонь поблизу Станиці Луганської та Оріхового, бойових втрат немає, - штаб
Минулої доби, 1 жовтня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності українських підрозділів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, з автоматичного станкового гранатомета ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської, а з підствольного гранатомета – неподалік Оріхового.
Унаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.
Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, вчора військовослужбовцями Збройних Сил та пожежниками ДСНС було ліквідовано пожежі в районі населених пунктів Підлісне, Половинкине, Сєверодонецьк, Золоте, Хутір Вільний, Попасна та Троїцьке.
Окрім того, пожежі локалізовано неподалік Кряківки, Трьохізбенки, Новоолександрівки, Артема, Болотеного та Станиці Луганської. Триває локалізація осередків займань поблизу Старобільська та Старого Айдару.
До ліквідації пожеж залучено необхідну кількість особового складу та спецтехніки Збройних Сил, ДСНС та лісових господарств.
Через поширення вогню було призупинено роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду в Станиці Луганській. Можливість перетинати КПВВ буде відновлена після стабілізації ситуації.
Від початку поточної доби, 2 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Обидва факти зафіксовано поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці противник двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем.
Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.
"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - йдеться в повідомленні.
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Але ми пропустили ще одне. Пропаганду. Кацапи кажуть що після того як Зеленський заборонив ВСУ стріляти, нарешті настало перемир'я. Тобто, виходить, це ми розв'язали і підтримували війну. І наголошують це перед всім світом.
А дурник Зеленський чи ворог- думайте самі.
Господи Всемогутній
«доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?».
Цитата з останньої Книги Біблії - Апокаліпсис 6-й розділ 10 текст, виданої з благословення горілчаного і тютюнового олігарха патріарха рпц мп Кирила Гундяєва.
Не залишь без покарання російських військових міністра нападу РФ Сергія Кунжутовіча Шойгу та «ЧВК» Вагнера і з членів їх родин за всю кров людську, пролиту ними в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Криму, на Донбасі, в Ливії та в Сирії. Почуй нас, Боже, Спасителю наш і вислухай голос благання християн України. Амінь!
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КПВВ Станица Луганская и рядом (фото ниже)
https://youtu.be/ayUPtNFZO_8
За останню декаду вересня з Росії в ОРДЛО було завезено близько 3,5 тисяч тонн пального, п'ять вагонів з ************, у тому числі до артилерійських систем.
Крім того, до окупованих територій прибувають найманці-громадяни РФ, які проходять підготовку в навчальних таборах Південного військового округу ЗС Росії.
Про яке перемир'є йдеться ?