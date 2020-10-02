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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу двічі відкривав вогонь поблизу Станиці Луганської та Оріхового, бойових втрат немає, - штаб

Ворог за добу двічі відкривав вогонь поблизу Станиці Луганської та Оріхового, бойових втрат немає, - штаб

Минулої доби, 1 жовтня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності українських підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, з автоматичного станкового гранатомета ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської, а з підствольного гранатомета – неподалік Оріхового.

Унаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, вчора військовослужбовцями Збройних Сил та пожежниками ДСНС було ліквідовано пожежі в районі населених пунктів Підлісне, Половинкине, Сєверодонецьк, Золоте, Хутір Вільний, Попасна та Троїцьке.

Окрім того, пожежі локалізовано неподалік Кряківки, Трьохізбенки, Новоолександрівки, Артема, Болотеного та Станиці Луганської. Триває локалізація осередків займань поблизу Старобільська та Старого Айдару.

До ліквідації пожеж залучено необхідну кількість особового складу та спецтехніки Збройних Сил, ДСНС та лісових господарств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежа на Луганщині виникла через обстріл трасуючими кулями і сильні пориви вітру, - пресцентр ООС. ФОТОрепортаж

Через поширення вогню було призупинено роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду в Станиці Луганській. Можливість перетинати КПВВ буде відновлена після стабілізації ситуації.

Від початку поточної доби, 2 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Обидва факти зафіксовано поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці противник двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - йдеться в повідомленні.

Ворог за добу двічі відкривав вогонь поблизу Станиці Луганської та Оріхового, бойових втрат немає, - штаб 01

Автор: 

обстріл (29105) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
Якщо тебе убили, але ти не відповідав- то не бойова втрата. Адже бою не було. Просто обстріл.
Але ми пропустили ще одне. Пропаганду. Кацапи кажуть що після того як Зеленський заборонив ВСУ стріляти, нарешті настало перемир'я. Тобто, виходить, це ми розв'язали і підтримували війну. І наголошують це перед всім світом.
А дурник Зеленський чи ворог- думайте самі.
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02.10.2020 08:28 Відповісти
+4
Це =нє стрєляют= по зе-кагальному ?
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02.10.2020 08:15 Відповісти
+3
Цікавлять небойові.
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02.10.2020 08:05 Відповісти
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02.10.2020 08:02 Відповісти
Цікавлять небойові.
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02.10.2020 08:05 Відповісти
Це =нє стрєляют= по зе-кагальному ?
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02.10.2020 08:15 Відповісти
когда будем освобождать територию от орков? это бандиты убийцы кацапов рос армии "ихтамнет"значит это боевики можно утилизировать но если кацапы введут открыто свою армию то тогда открытое вторжение на независимое государство так как донбасс это часть Украины и тогда точно не получится говорить что там местные шахтеры а россия не сторона конфликта
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02.10.2020 08:17 Відповісти
Звільняли. 2/3 окупованої території звільнили. І пряме вторгнення було. І при Зеленському- ніколи. Навпаки відступаємо.
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02.10.2020 08:19 Відповісти
Особливо акцентується, що "бойових!втрат нема". Випадково? А загибель аідпобеж, викликаних обстрілами орків - це не втрати? Чи бойові втрати - то якось не так, як не бойові, але внаслідок бойових дій ворога? Адже обстріл, навіть короткий, навіть трасером - це бойова дія. І цього не було б, якби давалася адекватна відповідь теж бойовою дією.
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02.10.2020 08:24 Відповісти
Якщо тебе убили, але ти не відповідав- то не бойова втрата. Адже бою не було. Просто обстріл.
Але ми пропустили ще одне. Пропаганду. Кацапи кажуть що після того як Зеленський заборонив ВСУ стріляти, нарешті настало перемир'я. Тобто, виходить, це ми розв'язали і підтримували війну. І наголошують це перед всім світом.
А дурник Зеленський чи ворог- думайте самі.
показати весь коментар
02.10.2020 08:28 Відповісти
Шановний тротилобиндеровец! Надеемся, что Вседержитель уничтожит недоимперию, куда сатана перенёс свой престол из Пергама в Кремль.
Господи Всемогутній
«доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?».
Цитата з останньої Книги Біблії - Апокаліпсис 6-й розділ 10 текст, виданої з благословення горілчаного і тютюнового олігарха патріарха рпц мп Кирила Гундяєва.
Не залишь без покарання російських військових міністра нападу РФ Сергія Кунжутовіча Шойгу та «ЧВК» Вагнера і з членів їх родин за всю кров людську, пролиту ними в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Криму, на Донбасі, в Ливії та в Сирії. Почуй нас, Боже, Спасителю наш і вислухай голос благання християн України. Амінь!
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02.10.2020 10:32 Відповісти
Земразь
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02.10.2020 08:54 Відповісти
А вогонь був неприцільний чи прицільний? Хтось із штабістів забувся дописати, що неприцільний. то ж скоренько виправте, а то Зе не сподобається, що ви рушите його віртуальний мир. А підпал був прицільним чи неприцільним? Кого підозрює найрозумніший і найсвітліший президент епохи? Що знову скаже виплатити кошти потерпілим із нашого бюджету (не свої) і так цілий рік хтось підпалює України, а хтось замість того, щоб розібратися, роздає кошти із бюджету. Звичайно підтримувати людей потрібно і виплати проводити потрібно, але потрібно і розбиратися, щоб це більше не повторювалося. А не просили у Бені? Можу він дасть людям хоть щось із того, що стибздив? А не допитували Ганьку Герман, яка відкритим текстом казала, що будемо палити, поки не дасте воду Криму?
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02.10.2020 10:06 Відповісти
постреливаю и возле Станицы Луганской ??? суки...тушить мешают
///
КПВВ Станица Луганская и рядом (фото ниже)
Ворог за добу двічі відкривав вогонь поблизу Станиці Луганської та Оріхового, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 2223 Ворог за добу двічі відкривав вогонь поблизу Станиці Луганської та Оріхового, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 8587

https://youtu.be/ayUPtNFZO_8
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02.10.2020 13:42 Відповісти
Як повідомляється, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати боєздатність частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.
За останню декаду вересня з Росії в ОРДЛО було завезено близько 3,5 тисяч тонн пального, п'ять вагонів з ************, у тому числі до артилерійських систем.

Крім того, до окупованих територій прибувають найманці-громадяни РФ, які проходять підготовку в навчальних таборах Південного військового округу ЗС Росії.
Про яке перемир'є йдеться ?
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02.10.2020 16:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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02.10.2020 17:10 Відповісти
 
 