Ворог за добу двічі відкривав вогонь поблизу Станиці Луганської та Оріхового, бойових втрат немає, - штаб

Минулої доби, 1 жовтня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності українських підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, з автоматичного станкового гранатомета ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської, а з підствольного гранатомета – неподалік Оріхового.

Унаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, вчора військовослужбовцями Збройних Сил та пожежниками ДСНС було ліквідовано пожежі в районі населених пунктів Підлісне, Половинкине, Сєверодонецьк, Золоте, Хутір Вільний, Попасна та Троїцьке.

Окрім того, пожежі локалізовано неподалік Кряківки, Трьохізбенки, Новоолександрівки, Артема, Болотеного та Станиці Луганської. Триває локалізація осередків займань поблизу Старобільська та Старого Айдару.

До ліквідації пожеж залучено необхідну кількість особового складу та спецтехніки Збройних Сил, ДСНС та лісових господарств.

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Через поширення вогню було призупинено роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду в Станиці Луганській. Можливість перетинати КПВВ буде відновлена після стабілізації ситуації.

Від початку поточної доби, 2 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Обидва факти зафіксовано поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці противник двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - йдеться в повідомленні.