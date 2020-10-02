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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у світі зафіксовано новий рекорд смертей за добу - 8922 особи, інфікованих - 319,4 тис. ІНФОГРАФІКА

COVID-19: у світі зафіксовано новий рекорд смертей за добу - 8922 особи, інфікованих - 319,4 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 2 жовтня у світі зареєстрували 319 406 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8922 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 34 484 084 випадки інфікування, з них 319 406 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 027 654 особи, з них 8922 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 25,6 млн осіб.

COVID-19: у світі зафіксовано новий рекорд смертей за добу - 8922 особи, інфікованих - 319,4 тис 01

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна розташовується на 25-му місці цього рейтингу.

Так найбільше хворих на коронавірус у США - 7 494 671 (+47 389); Індії - 6 391 960 (+81 693); Бразилії - ​​44 849 229 (+35 643); Росії - 1 185 231 (+8945); Колумбії - 835 339 (+5660).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекорди з COVID-19 в Україні будуть до березня: до 7 тисяч випадків на добу, - глава Держспоживслужби в Києві Рубан

Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 212 660; Бразилія - ​​144 767; Індія - 99 804; Мексика - 77 646; Велика Британія - 42 202.

Найбільше видужалих в Індії - 5 348 653, США - 4 736 621, Бразилії - 4 212 772, Росії - 964 242, Колумбії - 751 691.

COVID-19: у світі зафіксовано новий рекорд смертей за добу - 8922 особи, інфікованих - 319,4 тис 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
это прирост населения, что никак не вяжется с ужаснейшим заголовком статьи (мы все умрём).
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02.10.2020 08:51 Відповісти
+1
За 2 года, с учетом смертности от ковида, откуда возьмется прирост населения +200 млн? И даже, а вдруг, нарисуется к 2023 8 млрд, то это значит что заболеют все без исключения.
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02.10.2020 08:56 Відповісти
+1
) Я решила что это прогноз по количеству заболевших.
P.S. Умрем, все, но не сразу и не от ковида.
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02.10.2020 08:58 Відповісти
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Ничоси Аргентину трухануло. А у них зимы нету от слова совсем.
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02.10.2020 08:22 Відповісти
В Аргентине зима есть и еще какая. Но она вытянута с севера на юг, поэтому разный климат в разных районах. Но в любом случае, сейчас у них обратка от северного полушария: весна и дело к лету идет.
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02.10.2020 13:26 Відповісти
и вот шо пишет тот же Волдометр:
"is projected to reach 8 billion in 2023, 9 billion in 2037, and 10 billion people in the year 2055."
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02.10.2020 08:29 Відповісти
Если имеется ввиду прогнозируемое количество заболевших, то где столько народу взять? Население планеты вроде как всего 7,8 миллиарда
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02.10.2020 08:40 Відповісти
Так год посмотри.
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02.10.2020 08:42 Відповісти
За 2 года, с учетом смертности от ковида, откуда возьмется прирост населения +200 млн? И даже, а вдруг, нарисуется к 2023 8 млрд, то это значит что заболеют все без исключения.
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02.10.2020 08:56 Відповісти
По тому же волдометру смертность как-то и не увеличивалась.
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02.10.2020 09:00 Відповісти
это прирост населения, что никак не вяжется с ужаснейшим заголовком статьи (мы все умрём).
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02.10.2020 08:51 Відповісти
) Я решила что это прогноз по количеству заболевших.
P.S. Умрем, все, но не сразу и не от ковида.
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02.10.2020 08:58 Відповісти
Отдаленные последствия корон вируса.
COVID-19: у світі зафіксовано новий рекорд смертей за добу - 8922 особи, інфікованих - 319,4 тис - Цензор.НЕТ 5160
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02.10.2020 08:51 Відповісти
Возможно... вы не знаете кто это...на фото - известный педиатр г. Харькова , который покончил с собой после лечения COVID-19 16 дней назад. Ирина Борзенко, заведующая родильным блоком Харьковского Регионального перинатального центра... Подумайте об этом, если думаете, что ковид - всего лишь легкая простуда....
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02.10.2020 08:59 Відповісти
 
 