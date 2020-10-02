COVID-19: у світі зафіксовано новий рекорд смертей за добу - 8922 особи, інфікованих - 319,4 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 2 жовтня у світі зареєстрували 319 406 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8922 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 34 484 084 випадки інфікування, з них 319 406 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 027 654 особи, з них 8922 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 25,6 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна розташовується на 25-му місці цього рейтингу.

Так найбільше хворих на коронавірус у США - 7 494 671 (+47 389); Індії - 6 391 960 (+81 693); Бразилії - ​​44 849 229 (+35 643); Росії - 1 185 231 (+8945); Колумбії - 835 339 (+5660).

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Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 212 660; Бразилія - ​​144 767; Індія - 99 804; Мексика - 77 646; Велика Британія - 42 202.

Найбільше видужалих в Індії - 5 348 653, США - 4 736 621, Бразилії - 4 212 772, Росії - 964 242, Колумбії - 751 691.





