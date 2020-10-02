"Слуга народу" Дубінський є автором фейку про "повій Майдану", - ЗМІ. ВIДЕО

Журналісти опублікували електронне листування нинішнього нардепа від СН, а раніше працівника ЗМІ, Олександра Дубінського, часів Євромайдану, в якому він обговорює інформаційну кампанію з дискредитації Революції Гідності.

Як стверджують журналісти BIHUS.info, представник президентської партії виявився автором фейку про "повій Майдану", передає Цензор.НЕТ.

Журналісти показали листування Дубінського з представниками медійних структур Януковича, в якому він представляє свої сценарії щодо дискредитації Революції Гідності. Зокрема, він пропонує разом з підставними повіями затримати кількох "реальних вуйків із Буська", яким, мовляв, "захотілося кохання" на Майдані.

Розрахунок був на те, що дружини, матері і сестри, побачивши відповідний ролик, не пускатимуть чоловіків на Майдан.

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Також у розслідуванні наводяться ціни, які Дубінський виставив власниці "Вести.ua", цивільній дружині ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка Ользі Семченко, яка керувала процесом з дискредитації Революції Гідності та її учасників. Вона, до речі, дуже переживала щодо того, щоб "матеріал" Дубінського про "повій на Майдані" потрапив на телеканал "1+1" та в іноземні ЗМІ.

Стаття "Повії з Окружної перебралися на Майдан" вийшла у "Вістях" 27 грудня 2013 року. Її автором став В'ячеслав Веремій, якого 19 лютого у центрі Києва вбили "тітушки".

Сам Дубінський вже почав виправдовуватися. Напередодні ввечері в себе в Telegram-каналі він опублікував емоційне повідомлення з цього приводу, заявивши про нібито "інформаційну атаку на нього".



