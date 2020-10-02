Українським снайперам, які вирушають на ротацію в зону ООС, необхідна допомога в забезпеченні теплими комбінезонами, - волонтерка Білецька

Українським снайперам необхідна допомога в забезпеченні теплими комбінезонами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написала волонтерка Ірина Білецька.

"Я починаю нервувати. Добродії патріоти я втретє пишу пост про теплі комбінезони для снайперів і тиша ... це не селфі у вишиванках на День Незалежності ставити, демонструючи свій патріотизм. Це потрібно взяти і купити, або знайти у когось, або грошей запропонувати на покупку.. До цієї ротації мої друзі - патріоти вже зібрали один підрозділ на 80 000 грн. Мені незручно вже просити своїх. Може, все ж хтось із 5000 моїх друзів у фб допоможе? Я ж не для себе прошу, а для снайперів. Два комбінезони і дві пари унт. Приватбанк 4149 4393 1498 1048 Ірина Білецька", - попросила волонтерка українців про допомогу.

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