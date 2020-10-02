Українським снайперам, які вирушають на ротацію в зону ООС, необхідна допомога в забезпеченні теплими комбінезонами, - волонтерка Білецька
Українським снайперам необхідна допомога в забезпеченні теплими комбінезонами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написала волонтерка Ірина Білецька.
"Я починаю нервувати. Добродії патріоти я втретє пишу пост про теплі комбінезони для снайперів і тиша ... це не селфі у вишиванках на День Незалежності ставити, демонструючи свій патріотизм. Це потрібно взяти і купити, або знайти у когось, або грошей запропонувати на покупку.. До цієї ротації мої друзі - патріоти вже зібрали один підрозділ на 80 000 грн. Мені незручно вже просити своїх. Може, все ж хтось із 5000 моїх друзів у фб допоможе? Я ж не для себе прошу, а для снайперів. Два комбінезони і дві пари унт. Приватбанк 4149 4393 1498 1048 Ірина Білецька", - попросила волонтерка українців про допомогу.
Будь ласка, зачекайте...
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ЗЕлени поубавится, но появятся комбинезоны и всё прочее....
собирают даже не по волонтерам, а среди обычных читальщиков новостей...
плохо дело
Их кто должен обеспечить, бывший или нынешний верховный главком?
Денежное содержание солдата, первый день службы от 9000 грн
Винагорода в ООС, первая линия 17500
И новая премия за сохранение жизни оккупантам 5000 грн.
Это чистыми, на руки. Я уже не говорю про то, что на еду, форму, бензин и т.д. деньги не тратят.
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Моя последняя встреча с волонтерами в 2020 году закончилась тем, что я им раздал некоторые элементы вещевого обеспечения для их личного пользования.
это будет вызывать сопричастность
но без фуфла
попались на разводе нафуй со списков помощи (подразделение, волонтер)
диктатор, арестами, расстрелами заставил бы добровольно поделится, нарид, своим добром
так как у нас гибрид демократии, надо ципа-ципа, "пряничками" на низовом уровне, нарид, вовлекать
умные книжки пишут, шо человек
любит, заботится о том, кому сделал добро
ненавидит, избегает того, кому сделал зло или остался равнодушным(перед ним свидетель, какой он ган дон)
Источник: https://censor.net/ru/n3222459
Что же там за 5 000 друзей таких? Список друзей в фб закрыт.
Но судя по постам Белецкой, это те, кто хаял бывшую власть, не чураясь перекручиваний и фейков.
Зрадофилы они такие, грязь лить, пожалуйста, а денег дать на армию, нет.
Другие волонтеры вынуждены собирать деньги и для обеспечения других военных.
От зеленых шмыгалей долго ждать помощи.
Поэтому, госпожа Белецкая - никакой помощи от нас лично не ждите, обратитесь к зебилам.
Тепер, вибачте, просіть, пані Белецька, ЗЕ-команду разом з прихильниками.
ЗЕлени поубавится, но появятся комбинезоны и всё прочее....
В куртке на хорошем синтепоне не замёрзнешь, но куртка на гагажьем пуху легче и удобней....