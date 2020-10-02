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Новини Агресія Росії проти України Волонтери для армії
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Українським снайперам, які вирушають на ротацію в зону ООС, необхідна допомога в забезпеченні теплими комбінезонами, - волонтерка Білецька

Українським снайперам, які вирушають на ротацію в зону ООС, необхідна допомога в забезпеченні теплими комбінезонами, - волонтерка Білецька

Українським снайперам необхідна допомога в забезпеченні теплими комбінезонами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написала волонтерка Ірина Білецька.

"Я починаю нервувати. Добродії патріоти я втретє пишу пост про теплі комбінезони для снайперів і тиша ... це не селфі у вишиванках на День Незалежності ставити, демонструючи свій патріотизм. Це потрібно взяти і купити, або знайти у когось, або грошей запропонувати на покупку.. До цієї ротації мої друзі - патріоти вже зібрали один підрозділ на 80 000 грн. Мені незручно вже просити своїх. Може, все ж хтось із 5000 моїх друзів у фб допоможе? Я ж не для себе прошу, а для снайперів. Два комбінезони і дві пари унт. Приватбанк 4149 4393 1498 1048 Ірина Білецька", - попросила волонтерка українців про допомогу.

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Українським снайперам, які вирушають на ротацію в зону ООС, необхідна допомога в забезпеченні теплими комбінезонами, - волонтерка Білецька 01

Автор: 

армія (3778) благодійність (575) допомога (8436) волонтери (1339) снайпери (362) ЗСУ (7658) Білецька Ірина (8)


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Топ коментарі
+11
На 7ом году войны у снайперов нет комбинезонов, это, в принципе, всё что нужно знать.
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02.10.2020 09:01 Відповісти
+10
А де ж влада, чому не забезпечує всім необхідним?
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02.10.2020 09:03 Відповісти
+10
Когда Наполеон на заре карьеры прибыл в Ниццу, чтобы принять войско для похода на Италию, то застал там полураздетое сборище. Некоторые в соломенных шляпах, кто-то маршировал босиком. Первое, что сделал великий полководец - расстрелял интендантов. С этого и началось строительство Великой армии, боготворившей императора. Конечно, наши солдаты сейчас не босиком и не в соломенных шляпах. Но такое воровство тем интендантам(донаполеоновским) и не снилось
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02.10.2020 09:07 Відповісти
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На 7ом году войны у снайперов нет комбинезонов, это, в принципе, всё что нужно знать.
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02.10.2020 09:01 Відповісти
Украинским снайперам нужно сходить один раз на ротацию на Банковскую.
ЗЕлени поубавится, но появятся комбинезоны и всё прочее....
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02.10.2020 10:16 Відповісти
7-й год войны...
собирают даже не по волонтерам, а среди обычных читальщиков новостей...
плохо дело
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02.10.2020 09:02 Відповісти
А де ж влада, чому не забезпечує всім необхідним?
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02.10.2020 09:03 Відповісти
14-й год вернулся. Мда...
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02.10.2020 09:04 Відповісти
Ротация. Новые люди заходят на позиции.
Их кто должен обеспечить, бывший или нынешний верховный главком?
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02.10.2020 09:11 Відповісти
Всі гниди відписались? Збирайтеся до кучі і - в спам.
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02.10.2020 09:16 Відповісти
а ты свои труселя своему сменщику в Лахте оставляешь?
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02.10.2020 09:48 Відповісти
Так. "Нікагда такога небило і вот апять! ".
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02.10.2020 09:07 Відповісти
не вернулся, просто это психологическая потребность для некоторых волонтеров, возить на фронт дорогие "плюшки". Военным вернувшихся с фронта необходима реабилитация, волонтерам тоже.
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02.10.2020 09:08 Відповісти
Помню, как спальники и берцы тоже были когда-то дорогими плюшками.
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02.10.2020 09:11 Відповісти
Тогда у солдата зарплата мыла копеечной. Сейчас считай сама:
Денежное содержание солдата, первый день службы от 9000 грн
Винагорода в ООС, первая линия 17500
И новая премия за сохранение жизни оккупантам 5000 грн.
Это чистыми, на руки. Я уже не говорю про то, что на еду, форму, бензин и т.д. деньги не тратят.
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02.10.2020 09:21 Відповісти
Так, может, они государству еще и должны?
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02.10.2020 09:23 Відповісти
Да. Должны выполнять то, что прописано в контракте.
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02.10.2020 09:27 Відповісти
Я такие посты пишу не для того, что бы позубоскалить или нагадить. Просто знаю некоторые нехорошие вещи, про которые никто не пишет. Волонтерская работа нужна и даже необходима, но работа разумная.
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02.10.2020 09:26 Відповісти
Комбезы и обувь - это шото неразумное? Конечно, доля риска всегда присутствует, но... У тебя сколько пар обуви на каждый сезон?
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02.10.2020 09:30 Відповісти
Тебе фото обуви прислать? Лето- три, Осень - две, зима 4. Только зимнюю обувь за 6 лет я одевал всего пару раз и то пожалел. И казенная обувь есть и покупная. Кстати, последние Таланы чудесны. И тот кто говорит, что они говно или не умеют их носить, или просто разводят волонтеров на Лову.
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02.10.2020 10:03 Відповісти
Так, эти на ротацию идут.
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02.10.2020 10:13 Відповісти
*Я сейчас в ООС. У военнослужащих достаточное денежное содержание, что бы для себя любимого приобрести этот костюм! Другое дело печеньки, чай, кофе и т.д., что бы показать бойцам в блиндажах, что про них помнят и о них заботятся.*
===================
Моя последняя встреча с волонтерами в 2020 году закончилась тем, что я им раздал некоторые элементы вещевого обеспечения для их личного пользования.
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02.10.2020 09:05 Відповісти
почему служивым, талантливым писарчукам не организовать адресные "благодарочки" простому нариду
это будет вызывать сопричастность
но без фуфла
попались на разводе нафуй со списков помощи (подразделение, волонтер)
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02.10.2020 10:44 Відповісти
вместо благодарочки достаточно того, что 60% населения Украины не знают про войну с РФ, а некоторые клоуны думают, что война закончилась.
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02.10.2020 13:03 Відповісти
становится в позу непонятых(с уважения не пишу другого определения) - невыход

диктатор, арестами, расстрелами заставил бы добровольно поделится, нарид, своим добром
так как у нас гибрид демократии, надо ципа-ципа, "пряничками" на низовом уровне, нарид, вовлекать

умные книжки пишут, шо человек
любит, заботится о том, кому сделал добро
ненавидит, избегает того, кому сделал зло или остался равнодушным(перед ним свидетель, какой он ган дон)
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02.10.2020 14:12 Відповісти
Начнем с главного. А у них снайперские винтовки есть?
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02.10.2020 09:06 Відповісти
есть
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02.10.2020 09:22 Відповісти
Когда Наполеон на заре карьеры прибыл в Ниццу, чтобы принять войско для похода на Италию, то застал там полураздетое сборище. Некоторые в соломенных шляпах, кто-то маршировал босиком. Первое, что сделал великий полководец - расстрелял интендантов. С этого и началось строительство Великой армии, боготворившей императора. Конечно, наши солдаты сейчас не босиком и не в соломенных шляпах. Но такое воровство тем интендантам(донаполеоновским) и не снилось
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02.10.2020 09:07 Відповісти
Антипод...
Українським снайперам, які вирушають на ротацію в зону ООС, необхідна допомога в забезпеченні теплими комбінезонами, - волонтерка Білецька - Цензор.НЕТ 8830
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02.10.2020 09:17 Відповісти
Бунапарт!
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02.10.2020 10:00 Відповісти
Такие вопросы при Порохе решались уже автоматически. Но 73% дебилоидов захотелось чудес!
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02.10.2020 09:09 Відповісти
Так пусть Министерство обороны раздаст снайперам золочёные «Паркеры», закупленные для Генштаба по 9 косарей за ручку, - на душе ж сразу же станет теплее жеж.
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02.10.2020 09:15 Відповісти
"Может все же , кто то из 5000 моих друзей по фб поможет ? Я ж не для себя прошу, а для снайперов ."

Источник: https://censor.net/ru/n3222459

Что же там за 5 000 друзей таких? Список друзей в фб закрыт.
Но судя по постам Белецкой, это те, кто хаял бывшую власть, не чураясь перекручиваний и фейков.
Зрадофилы они такие, грязь лить, пожалуйста, а денег дать на армию, нет.
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02.10.2020 09:16 Відповісти
В результате пожарищ на Луганщине, в которых по словам преЗедента не виноваты рашисты, обстреливающие нашу территорию , очень пострадали и позиции наших военных.
Другие волонтеры вынуждены собирать деньги и для обеспечения других военных.
От зеленых шмыгалей долго ждать помощи.
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02.10.2020 09:32 Відповісти
Сначала официально письмом обратись к каждому миллионеру если откажут выложи их ответ с фамилиями (чтобы знать кто есть кто) а затем обращайтесь к простым людям
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02.10.2020 09:24 Відповісти
Госпожа Белецкая! Начиная с декабря 2014 года и до середины 2015 года мы с женой перечислили на счета армии, волонтеров и просто в супермаркетах кладя в корзины на выходе, 45000 грн наших личных пенсионных накоплений ( мы оба пенсионеры). Каков же был наш шок, когда 73% проголосовали за полного идиота. Мало того, в армии половина проголосовали за него же - тупого наркомана, играющего членом на фортепиано и сравнивающего Украину с порноактрисой.
Поэтому, госпожа Белецкая - никакой помощи от нас лично не ждите, обратитесь к зебилам.
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02.10.2020 09:24 Відповісти
Ошибка, с декабря 2013
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02.10.2020 09:26 Відповісти
Бесполезно, проверяли.
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02.10.2020 09:36 Відповісти
Така сама ситуація. Допомогла, перераховувала.
Тепер, вибачте, просіть, пані Белецька, ЗЕ-команду разом з прихильниками.
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02.10.2020 10:05 Відповісти
И ручки паркер есть
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02.10.2020 09:53 Відповісти
Я особисто перестав допомагати армії, яка більшістю голосів вибрала клоуна і відступає. То прийшла черга допомагати армії 73% виборців, їх більшість.
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02.10.2020 10:16 Відповісти
Украинским снайперам нужно сходить один раз на ротацию на Банковскую.
ЗЕлени поубавится, но появятся комбинезоны и всё прочее....
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02.10.2020 10:20 Відповісти
дайте скин запроса командира подразделения на обмундирование
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02.10.2020 10:38 Відповісти
А есть ли предел совершенству?
В куртке на хорошем синтепоне не замёрзнешь, но куртка на гагажьем пуху легче и удобней....
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02.10.2020 10:45 Відповісти
Ты что-то попыталось сказать?
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02.10.2020 11:28 Відповісти
Дожились. Обслуга Зеленського нехай би розкошелилась. Вистачило б не лише на снайперів.
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02.10.2020 11:20 Відповісти
Пока армия выполняет преступные приказы = помощи не ждите.
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02.10.2020 11:20 Відповісти
А зачем это вообще нужно,если ответный огонь в сторону орков открывать запретили?
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02.10.2020 13:30 Відповісти
+ 100... мало, але скільки змогла...... бо НІХТО КРІМ НАС !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.10.2020 16:10 Відповісти
 
 