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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу рекордні 4633 нові випадки COVID-19, померли - 68 осіб, - РНБО

В Україні за добу рекордні 4633 нові випадки COVID-19, померли - 68 осіб, - РНБО

У Україні станом на ранок 2 жовтня від початку пандемії зафіксовано 217 661 випадок захворювання на коронавірусну хворобу, за добу - 4633 нові випадки, 68 раніше захворілих померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (460), Києві (447), Дніпропетровській області (334) і Одеській області (280).

Також читайте: COVID-19: у світі зафіксовано новий рекорд смертей за добу - 8922 особи, інфікованих - 319,4 тис. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на 2 жовтня 217 661 особу, померли від початку пандемії 4261 особа (за добу 68), видужали - 96 591 (за добу 2193). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 116 809 осіб, що на 2372 більше, ніж напередодні.

В Україні за добу рекордні 4633 нові випадки COVID-19, померли - 68 осіб, - РНБО 01
В Україні за добу рекордні 4633 нові випадки COVID-19, померли - 68 осіб, - РНБО 02
В Україні за добу рекордні 4633 нові випадки COVID-19, померли - 68 осіб, - РНБО 03
В Україні за добу рекордні 4633 нові випадки COVID-19, померли - 68 осіб, - РНБО 04
В Україні за добу рекордні 4633 нові випадки COVID-19, померли - 68 осіб, - РНБО 05
В Україні за добу рекордні 4633 нові випадки COVID-19, померли - 68 осіб, - РНБО 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Зеля запустил фейк о короне...на полную катушку Чувак Майдана боицца...
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02.10.2020 09:18 Відповісти
+5
Впевнено крокуємо до 5 тищ.
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02.10.2020 09:05 Відповісти
+5
После пандемии открыли границы еще 5 стран Хорватия,Турция,Албания,ЧСерногория и Египет....странно..у них что нет Пандемии?
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02.10.2020 09:13 Відповісти
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Впевнено крокуємо до 5 тищ.
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02.10.2020 09:05 Відповісти
через 10 дней будет 10 тысяч
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02.10.2020 09:12 Відповісти
После пандемии открыли границы еще 5 стран Хорватия,Турция,Албания,ЧСерногория и Египет....странно..у них что нет Пандемии?
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02.10.2020 09:13 Відповісти
В Україні за добу рекордні 4633 нові випадки COVID-19, померли - 68 осіб, - РНБО - Цензор.НЕТ 9777

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/1/7261487/ В страны "зеленой" зоны вошли ... Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.
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02.10.2020 09:27 Відповісти
Если в эти страны перестанут ездить туристы, то граждане турций, егоптов, хорватий,черногорий - пойдут по миру с протянутой рукой. В той же турции, из-за катастрофического снижения количества туристов в этом году, нацвалюта падает так же хорошо как и фубль в стране-бензоколонкена фоне падающей цены на нефть
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02.10.2020 10:08 Відповісти
Украинцы драпаем в Хорватию,там пляжи высший пилотаж...
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02.10.2020 09:15 Відповісти
Ну их в ж, там тесты нужны.
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02.10.2020 09:21 Відповісти
За даними метеорологів, середня денна температура повітря в Пулі - 18 ° С, нічна - 10 ° С, тому в поїздці будуть потрібні теплі речі і куртка.
У столиці Хорватії теж не найкомфортніші температурні значення - 16 ° С вдень і 8 ° С вночі.
У Спліті і Дубровнику тепліше, але купатися вже ніхто не ризикує.
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02.10.2020 17:35 Відповісти
все, уже запустили, можете раслабится и получать удовольствие, карантины и маски уже не спасут
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02.10.2020 09:15 Відповісти
Вчера Совет ЕС разрешил болельщикам посещать стадионы Европы...
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02.10.2020 09:16 Відповісти
Зеля запустил фейк о короне...на полную катушку Чувак Майдана боицца...
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02.10.2020 09:18 Відповісти
всі ми там будем....)
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02.10.2020 09:18 Відповісти
Не Совет ЕС, а УЕФА, и это не удивительно - они теряют огромные деньги
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02.10.2020 09:18 Відповісти
Без Совета ЕС ничего не делается....
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02.10.2020 09:28 Відповісти
Голова Рахункової палати: Станом на 26.09 з ковід фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ. Витрачено 25 млрд.
12, млрд на дороги 50,2%
9,2 млрд соцвиплати, 36,8%
2,8 млрд. 11,2%
0,289 млрд засоби індзахисту 1,1%.
Блд, більше половини коштів пішло на дороги і лише 1% на захист !!
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02.10.2020 09:23 Відповісти
Ни в Швеции, ни в Беларуси пандемии нет.
Пандемия есть там, где быдлоэлекторат - лохи.
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02.10.2020 09:30 Відповісти
"Ни в Швеции" - расскажи это 6000 умершим Шведов
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02.10.2020 09:56 Відповісти
ты можешь какую угодно херню рассказывать, а есть официальные данные:

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/1/7261487/ В страны "зеленой" зоны вошли также такие государства как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.
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02.10.2020 10:16 Відповісти
ті можешь какую угодно херню рассказывать, но 6000 умерших шведов не вернуть. Это официальные данные.
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02.10.2020 10:20 Відповісти
и от других форм вирусных заболеваний, и от гриппа и от сердечно-сосудистых люди умирают.

Но это не значит что нужно уничтожать экономику, здравоохранение и заниматься дерибаном бабла под видом карантина.

на лохо-дебилах они и выезжают.
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02.10.2020 10:26 Відповісти
сердечно сосудистые заболевания не передаются воздушно капельным путем
у других вирусных заболеваний протекание болезни значительно лешче и заразность меньше

не надо "уничтожать экономику и здравоохранение" и уж тем более заниматьчядерибаном бабла под ЛЮБЫМ видом.

"на лохо-дебилах они и выезжают" - тут соглащусь, лохи-дебилы маски не носят, а потом мрут, да еще и других заражают.

Только какое это имеет отношение к 6000 умерших шведов?
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02.10.2020 10:30 Відповісти
пля, надоело.
что ты дураком прикидываешься - не понимаешь о чём речь?

От инфекции умер какой то процент населения. В других странах умерло столько же.
Но - сколько тысяч в Швеции не умерли от запрета операций, от неоказания медицинской помощи (карантин), от уничтожения экономики и здравоохранения в целом?

В Беларуси сотни тысяч на митингах - много без масок - Беларусь должна уже вся вымереть.

Нифига - она в "зелёной" зоне.
В странах с лохобыдлом - карантин и ношение масок - оно помогло?

Пля - средневековье с телевизором - ему в голову насрали - одень маску пока мы бабло дерибаним - оно и ходит довольное.
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02.10.2020 11:28 Відповісти
"От инфекции умер какой то процент населения. В других странах умерло столько же" - вранье
"Но - сколько тысяч в Швеции не умерли от запрета операций, от неоказания медицинской помощи (карантин), от уничтожения экономики и здравоохранения в целом?" - в Швеции максимум смертности за более чем 100 лет.
"В Беларуси сотни тысяч на митингах - много без масок - Беларусь должна уже вся вымереть." - это у дурачков должны все вымереть.
"В странах с лохобыдлом - карантин и ношение масок - оно помогло?" - лохобыдло не носит масок, там где носили маски много помогло, смертность на порядок меньше
"Пля - средневековье с телевизором - ему в голову насрали - одень маску пока мы бабло дерибаним - оно и ходит довольное." - довольные дибилы ходят без масок, а потом кричат про карантин.
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02.10.2020 11:48 Відповісти
.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/22/7113503/ "Мы были правы": премьер Швеции .


В Швеции в последние недели наблюдается снижение как количества инфекций, так и смертности.



попробуй иногда думать, а не выносить ротом то, что тебе из телевизора залили...
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02.10.2020 11:52 Відповісти
Это ты попробуй иногда думать. В Швеции началось снижение кол-ва заболевших и смертей как только у соседей, которые воодили карантин, началось тоже самое.
Как только у соседей смягчили карантин, то и в Швеции показатели пошли вверх, причем с опережающими темпами.

Ты разобрался со своим враньем по поводу "От инфекции умер какой то процент населения. В других странах умерло столько же"?
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02.10.2020 12:00 Відповісти
чувак, на тебе факты:
https://zn.ua/WORLD/luchshaja-iz-khudshikh-shvedskaja-ekonomika-postradala-iz-za-koronavirusa-menshe-vsekh-stran-v-evrope.html Шведскую стратегию борьбы с коронавирусом уже не раз приводят в пример.

В Україні за добу рекордні 4633 нові випадки COVID-19, померли - 68 осіб, - РНБО - Цензор.НЕТ 8668
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02.10.2020 12:07 Відповісти
чувак, ты реально тупой?
Сравнивают не только ко-лво населения, но и плотность, климатические условия, уровень жизни и т.д. и т.п.
Если берешся сравнивать Швецию, то не со отдельными штатами, а с соседними скандинавскими странами (Норвегия, Финляндия, Дания), тем более они вводили карантин.
Швеция (10 млн население, 22б5 чел на км2) - 5893
Норвегия (5 млн население, 16 чел на км2) - 274
Финляндия (5.5 млн население, 18 чел на км2) - 344
Дания (5,7 млн население, 134 чел на км2) - 650
Показательно?

Из твоего копи паста, который ты даже не удосужился проанализировать:
Штат Нью-йорк - плотность населения 159 чел на км2, население 19,5 млн, а не 8,3.
8.3 - это население ОДНОГО города Нью-йорк с плотностью 10600 чел на км2
штат Массачусетс - плотность населения 324 чел на км2

Т.е. ты тупо привел в пример штаты у которых в РАЗЫ больше плотность населения.
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02.10.2020 12:27 Відповісти
Город и страна - разные дела. Литва - население как Киева. О Киеве: в Киевe заболели всего 20,335 умерли 330.
Литва: заболело 4956 умерли 93.
Так надо понимать, литовцы более стойкие нежели Киевляне?
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02.10.2020 14:22 Відповісти
В Україні за добу рекордні 4633 нові випадки COVID-19, померли - 68 осіб, - РНБО - Цензор.НЕТ 6205
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02.10.2020 12:08 Відповісти
настоящая проблема, что ты думать не хочешь.
Модель Швеции, как и любой другой страны не натягивается автоматически на ЛЮБУЮ другую страну.
Но очень показательны сравнения с соседями, которые избрали другую модель и которые очень похожи по этническому стотаву, плотности населения, кол-ву населения, климатическим условиям...
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02.10.2020 12:29 Відповісти
Швеція може собі дозволити "шведську модель"

у них витрати на охорону здоров"я 5.500 тис доларів на людину,У нас -100... (((
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02.10.2020 17:40 Відповісти
Тот, кто верит беларуcской статистике - дурак.
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02.10.2020 14:14 Відповісти
тупа лахтінська демагогія...
навіть спростовувати гидко ...(((
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02.10.2020 17:36 Відповісти
а ти хто, великий перець що вважаєш себе розумнішим за систему охорони здоров'я Швеції?

чи просто Наполеон?..
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02.10.2020 17:43 Відповісти
и я не призываю НЕ соблюдать элементарную гигиену и культуру и другие НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ правила.
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02.10.2020 11:41 Відповісти
извини за грубость...

грубость направлена была не тебе лично - а тем недостаткам которые есть у нас...
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02.10.2020 11:48 Відповісти
именно это и призываешь, по другому наши люди НЕ понимают. Пока был жесткий карантин, то и распростарение и смертность были низкие, как только послабили, НО попросили носить маски...
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02.10.2020 11:49 Відповісти
я думаю что мы оба понимаем кто что хотел сказать - "в каждой истине есть доля истины"
я ушёл...
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02.10.2020 11:54 Відповісти
Надо же, Германия и Норвегия оказывается свои экономики разрушили... А Шведы что, укрепили свою экономику?
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02.10.2020 12:30 Відповісти
russian asshole, your opinion doesn't interest us
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02.10.2020 10:03 Відповісти
баран, это официальные данные:

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/1/7261487/ В страны "зеленой" зоны вошли также такие государства как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.
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02.10.2020 10:15 Відповісти
А чого вже ніхто не зустрічає "Мрію" ?
P.S. При чому "ніхто" це не займенник...
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02.10.2020 09:49 Відповісти
Герега, падло, більше нічого в Китаї не замовляє, а через неї сволоту, і Бубочка "Мрію" зустріти не може!
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02.10.2020 11:39 Відповісти
Треба терміново на 2 міс. вводити карантин для освіти і культури. Це хоть якось призупинить розповсюдження вірусу
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02.10.2020 09:55 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4280044-tramp-zabolel-koronavyrusom Трамп заболел коронавирусом. Инфекцию выявили и у его жены Мелании. Ранее стало известно, что COVID-19 заболела помощница президента США. Зеленский с женой не живёт. Жена заболела, а он нет, такого не бывает если живут вместе и любят друг друга.
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02.10.2020 09:58 Відповісти
Расскажи это Антипу. Я приводил похожий пример, ну правда для простых людей. Его ответ - просто повезло. Там муж болел, а жена и дочь - нет.
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02.10.2020 10:58 Відповісти
Правда об опасности ковида это возраст умерших и их патологии. Все остальное из области шарлатанства и мародерства на страхе людей. Менять систему надо а не свиней от корыта отгонять.
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02.10.2020 10:02 Відповісти
Спасибо зе-команде за большую стройку на деньги из короновирусного фонда
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02.10.2020 10:02 Відповісти
А в Кієві це де?
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02.10.2020 11:52 Відповісти
Чем писать срач, лучше наденте бл. маски в общественных местах!!!
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02.10.2020 10:34 Відповісти
https://news.liga.net/health/news/glavnyy-sanvrach-meditsinskie-maski-ne-zaschischayut-ot-koronavirusa Главный санврач: Медицинские маски не защищают от коронавируса
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02.10.2020 11:16 Відповісти
Свежая у вас ссылка... от 03.03.2020.
А вот новость двумя месяцами позже
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B6%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC/a-53220827 Почему немцев все же обязали носить маски для борьбы с коронавирусом
Бургомистр восточногерманского города решил последовать рекомендации местной университетской клиники на фоне того, что именно в столице Тюрингии рост заболеваний COVID-19 был самым динамичным по сравнению с другими регионами этой федеральной земли. Сначала власти города столкнулись с сопротивлением. Многие восприняли непопулярный шаг городских властей как чисто символическую меру: министр здравоохранения Тюрингии отозвалась об эксперименте в Йене пренебрежительно: мол, защиты от масок почти никакой и вообще, это дает только ложное чувство безопасности.

Новое правило удалось реализовать только после того, как местный суд отклонил жалобу противников ношения масок - хороший пример того, как в Германии относились к защитным маскам. Начало было по-настоящему чисто символическим: власти раздали имевшиеся у них в распоряжении 2000 масок наиболее нуждающимся. Особенно городские власти подверглись критике именно за то, что обязательное ношение было введено, хотя https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-52635833 масок не хватало. Но поскольку приобретать именно медицинские маски не обязательно, то горожане в духе "сделай сам" стали шить маски в большом количестве. И вот, после ввода новых мер - помимо защитных масок в городе были введены и другие ограничения - городские власти Йены две недели подряд сообщали, что у них нет новых случаев заболеваний COVID-19.
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02.10.2020 13:13 Відповісти
https://news.i.ua/click/7120360/1658356581/1 Нардепы Шуфрич и Палица заразились коронавирусом.
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02.10.2020 10:51 Відповісти
Не бреши!
Це Шуфрич і Палиця заразили коронавірус!
А все тому, що, коронавірус ходив без маски, і не мив свої шипи антисептиком!..
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02.10.2020 11:47 Відповісти
В Україні за добу рекордні 4633 нові випадки COVID-19, померли - 68 осіб, - РНБО - Цензор.НЕТ 5211
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02.10.2020 11:50 Відповісти
«Черговий COVID-антирекорд в Україні і я, на жаль, частина цієї статистики», - йдеться у повідомленні.

Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/rukovoditel-naftogaza-zabolel-covid-19
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02.10.2020 16:02 Відповісти
КСТАТИ, [02.10.20 10:53]
[ Фото ]
Почти 10 000 новых случаев коронавируса в РФ за последние сутки @kstati_p
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02.10.2020 17:37 Відповісти
Я не розумію нашого зонування? Коли було 2000 випадків, Київ був в помаранчевій зоні, тепер майже 5000, а Київ - в жовтій. Як так? Зцілення ? Чи ковідні всі виїхали ? Якщо так змінювати параметри, то толку від зон?!
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02.10.2020 16:45 Відповісти
 
 