В Україні за добу рекордні 4633 нові випадки COVID-19, померли - 68 осіб, - РНБО

У Україні станом на ранок 2 жовтня від початку пандемії зафіксовано 217 661 випадок захворювання на коронавірусну хворобу, за добу - 4633 нові випадки, 68 раніше захворілих померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (460), Києві (447), Дніпропетровській області (334) і Одеській області (280).

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Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на 2 жовтня 217 661 особу, померли від початку пандемії 4261 особа (за добу 68), видужали - 96 591 (за добу 2193). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 116 809 осіб, що на 2372 більше, ніж напередодні.















