COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Харківщина - 460, Київ - 447 і Дніпропетровщина - 334

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 2 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 460 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 19 588 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 360 людей, за минулу добу - 6. З початку епідемії одужали 4 363 пацієнти.

Станом на 2 жовтня кількість активних хворих у Харківській області - 14 865 осіб.

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До трійки лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київ та Дніпропетровська область.

Так, в Києві добовий приріст хворих на коронавірус був 447 осіб. Загальна кількість хворих - 23 602. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 401 особа, за добу - 10. З початку епідемії одужав 6 941 пацієнт. Кількість активних хворих у Києві - 16 260.

На Дніпропетровщині на коронавірус захворіли 334 людини. Загальна кількість інфікованих становить 6 422 людини. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 116 осіб, за минулу добу - 2. З початку епідемії видужав 3 221 пацієнт. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині становить 3 085 осіб.