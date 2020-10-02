"СН" у Миколаєві висунула в депутати Клецова, який виступав на "Новороссия ТВ" на підтримку найманців РФ

У Миколаєві на місцеві вибори партія "Слуга народу" висуває кандидатуру Єгора Клецова, який внесений в базу "Миротворця" і раніше брав участь в ефірах пропагандистського ТВ "Новороссия".

Про це повідомив політолог Тарас Березовець, передає Цензор.НЕТ.

"Прекрасна історія, яка демонструє ступінь максимальної нерозбірливості слуг. Історія, я б сказав, після зізнань у широкомасштабного продажу місць від партії Зеленського навіть у чомусь банальна. По Миколаєву від слуг йде шанувальник сепаратистів Єгор Клецов, завсідник каналу "Новороссия ТВ" і сайту "Миротворець". До слова, з ним все погано ще й тому, що він називає війну з РФ "внутрішнім конфліктом". Скільки таких Клецових-негідників нам ще підсунув Зеленський? PS СБУ за друга президента Баканова мишей вже не ловить. Тому апелювати до неї сьогодні марно" , - розповів він.

Також читайте: Вихід нардепа Галушко, який заявив про продаж округів, з партії "Слуга народу" не означає, що він покине фракцію, - Євгенія Кравчук

За інформацією myrotvorets.center, Єгор Клецов - в січні 2015 брав участь у проведенні мітингів, спрямованих на зрив мобілізації в ЗС України.

В "Миротворці" зазначають, що завдання на проведення мітингів він "отримав від політтехнологів, які працюють на РФ".

Займався збором коштів на закупівлю і доставку медикаментів для військових госпіталів бойовиків "ДНР" і особисто брав участь в їх доставці.











