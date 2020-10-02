"СН" у Миколаєві висунула в депутати Клецова, який виступав на "Новороссия ТВ" на підтримку найманців РФ
У Миколаєві на місцеві вибори партія "Слуга народу" висуває кандидатуру Єгора Клецова, який внесений в базу "Миротворця" і раніше брав участь в ефірах пропагандистського ТВ "Новороссия".
Про це повідомив політолог Тарас Березовець, передає Цензор.НЕТ.
"Прекрасна історія, яка демонструє ступінь максимальної нерозбірливості слуг. Історія, я б сказав, після зізнань у широкомасштабного продажу місць від партії Зеленського навіть у чомусь банальна. По Миколаєву від слуг йде шанувальник сепаратистів Єгор Клецов, завсідник каналу "Новороссия ТВ" і сайту "Миротворець". До слова, з ним все погано ще й тому, що він називає війну з РФ "внутрішнім конфліктом". Скільки таких Клецових-негідників нам ще підсунув Зеленський? PS СБУ за друга президента Баканова мишей вже не ловить. Тому апелювати до неї сьогодні марно" , - розповів він.
За інформацією myrotvorets.center, Єгор Клецов - в січні 2015 брав участь у проведенні мітингів, спрямованих на зрив мобілізації в ЗС України.
В "Миротворці" зазначають, що завдання на проведення мітингів він "отримав від політтехнологів, які працюють на РФ".
Займався збором коштів на закупівлю і доставку медикаментів для військових госпіталів бойовиків "ДНР" і особисто брав участь в їх доставці.
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Не дождались, за что и до сих пор злятся на Украину.
А то, что Турчинов несколько раз отдавал приказ на штурм, но менты отказывались его выполнять - об этом по ТВ вам не скажут.
Спасибо "украинским телеканалам", рассказывающим и какие плохие сепары и какие "плохие" жители Донбасса - сплошь "этнические русские и ненавистники Украины".
Это стране ЖОПА.
ГЛИБШЕ ТІЛЬКИ МОГИЛА.
Иначе как можно объяснить этот набор преступников?!!!
Видать, существует специальный протокол отбора в СН, по которому проходят исключительно отрицательные персонажи, всякий шлак.
Да эту кадровую политику было видно сразу с приходом зелепоца.
Двойное гражданство? - та пох... суд разрешил.
Бандит? - та пох..., то давно было.
Взяточник? - та пох..., его оштрафовали на 170 грн.
Тупая овца? - та пох..., зато жопа зачотная.
Непрофессионал? - та пох..., научится, зато в КВН выступал смешно.
И так **** во всех сферах.
Тут вопрос стоит, как бы эту очевидную вещь донести до мозгов зелектората?
https://ukraine.d3.ru/zelionyi-chelovechek-tse-ti-2047474/?sorting=rating
Как учит история, Москва удачно для себя подкупала продажных козацких старшин и гетманское окружение - потом была Руина и сдача Украины Москве.
Неужели, после всех жертв опять это допустим?
Все адекватные люди давно поняли, что слуги Народа - вражеская, антиукраинская партия, 90% членов этой партии поддерживают нашего врага - россиию(москальщину).
Эту зеленую слизь нужно смывать и делать это быстро.